Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде

Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники

Для украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.