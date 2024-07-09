Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
В 2024 году на Олимпиаде в Париже Украину представит наименьшее количество спортсменов – 140 атлетов. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайта
"В целом на сегодняшний день мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили мы наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", — указал он.
По его словам, Украина будет представлена на Играх-2024 почти во всех видах спорта, кроме игровых.
Нередко используя командировку в другие страны спортсмены, деятели культуры и СМИ украинцы остаются за рубежом, избегая призыва на фронт. Так, например, профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации.
В прошлом году Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список из 236 имен спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).
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