Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде - 09.07.2024 Украина.ру
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Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде - 09.07.2024 Украина.ру
Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
В 2024 году на Олимпиаде в Париже Украину представит наименьшее количество спортсменов – 140 атлетов. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайта
2024-07-09T17:04
2024-07-09T17:04
новости
украина
министерство молодежи и спорта
олимпийские игры
мобилизация
сво
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По его словам, Украина будет представлена на Играх-2024 почти во всех видах спорта, кроме игровых. Нередко используя командировку в другие страны спортсмены, деятели культуры и СМИ украинцы остаются за рубежом, избегая призыва на фронт. Так, например, профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации. В прошлом году Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список из 236 имен спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).Подробнее о проблемах украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина.
https://ukraina.ru/20231210/1051890171.html
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новости, украина, министерство молодежи и спорта, олимпийские игры, мобилизация, сво
Новости, Украина, Министерство молодежи и спорта, Олимпийские игры, мобилизация, СВО

Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде

17:04 09.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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В 2024 году на Олимпиаде в Париже Украину представит наименьшее количество спортсменов – 140 атлетов. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайта
"В целом на сегодняшний день мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили мы наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", — указал он.
По его словам, Украина будет представлена на Играх-2024 почти во всех видах спорта, кроме игровых.
Нередко используя командировку в другие страны спортсмены, деятели культуры и СМИ украинцы остаются за рубежом, избегая призыва на фронт. Так, например, профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации.
В прошлом году Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список из 236 имен спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).
Подробнее о проблемах украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря 2023, 10:08
Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техникиДля украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
 
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