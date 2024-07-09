"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО - 09.07.2024 Украина.ру
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"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО - 09.07.2024 Украина.ру
"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
Во вторник 9 июля в Вашингтоне открывается юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию блока. Одной из центральных тем на саммите будет ситуация вокруг Украины. The Wall Street Journal сообщает, что по информации дипломатов НАТО, альянс в своем коммюнике на саммите планирует раскритиковать Китай за поддержку военных действий России на Украине.
2024-07-09T16:38
2024-07-09T16:38
эксклюзив
владимир зеленский
нато
украина
саммит
the wall street journal
россия
кнр (китай)
сша
михаил чаплыга
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Владимир Зеленский не мог пропустить такого события, чтобы лишний раз подчеркнуть свою оспариваемую легитимность, попросить оружия и перспективы членства. Но западные СМИ заранее предупреждали, что приглашения или членства Украине ждать не стоит, по крайней мере, до окончания войны.Британское издание The Telegraph утверждает, что на саммите Киеву откажут в продвижении переговоров о членстве до тех пор, пока он не преодолеет коррупцию, что равносильно слову "никогда". Ранее генсек НАТО Столтенберг называл предварительным условием для любого будущего членства Украины ее победу в войне с РФ, что имеет примерно такой же смысл. Также он говорил, что на вступление Украине понадобится лет десять, но сам он вскоре уходит с поста генсека, а за его слова будет уже оправдываться другой генсек."Скажите честно... ценой Украины вы хотите "подослабить" РФ, чтоб выгодней торговаться потом на руине Украины без людей", - комментирует украинский политолог Михаил Чаплыга заявления Столтенберга.В воскресенье 7 июля европейское издание Euractiv писало, что страны НАТО за два дня до саммита всё еще обсуждали формулировку, под которой можно было бы вежливо дать Зеленскому от ворот поворот. "Формулировка все еще обсуждается: когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы"", — сообщало издание. Отмечается, что администрация США, как и большинство других членов Альянса, до сих пор воздерживались от поддержки членства Украины.Украинские чиновники, по информации Euractiv, надеются хотя бы на "более жесткие формулировки" в адрес Москвы. То есть, если из Вашингтона в очередной раз погрозят пальчиком и выразят глубокую озабоченность, на Украине это уже попытаются трактовать, как "мощную победу" Зеленского.Издание Politico на днях опубликовало письмо 63 западных экспертов, выступивших против каких-либо обещаний членства для Украины, так как это лишь затягивает войну. "Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания войны, тем больше стимулов у России продолжать вести войну", - говорится в письме.Белый Дом уклончиво заявляет, что включение Украины в НАТО требует политической воли от членов Альянса, которой сейчас нетВ итоге, Владимир Зеленский в недавнем интервью Bloomberg заявил, что "Украина хотела бы получить на саммите что-то похожее на приглашение в НАТО", якобы, чтобы показать, что они не боятся российского президента. То есть, ему необходим какой-нибудь ничего не значащий жест, который дома можно было представить в виде "перемоги".Это может быть какая-нибудь "ассоциированная заинтересованность", но в НАТО решили использовать такую фигуру речи, как мост, пообещав "мост к членству", то есть кандидатство на членство в члены. В таком статусе Украина, по сути, находится и сейчас.Украинский политолог Владимир Кравченко по этому поводу задает вопрос: "А не будет ли этот мост разводным?"На Западе, конечно, есть и немало ястребов, вроде "Атлантического совета", которые хотели бы предоставить Украине членство "назло России", а уже 5 статью НАТО [о вмешательстве блока при нападении на его члена] трактовать максимально вольно. В США и Великобритании действительно немало политиков, оторванных от реальности, которые свыклись с мыслью о гегемонии США, полагают, что Россия блефует и не применит ядерного оружия при столкновении с блоком.Вместе с тем, в США последнее время активно требуют от членов Альянса больше вкладываться в его финансирование, которое почти полностью тянут Соединенные Штаты. Каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, заявил в понедельник 8 июля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Это был камень в огород Германии, которая тратит только 1,4%.Украина сейчас полностью лежит мертвым грузом на плечах западных спонсоров, ее экономика разрушена и выживает лишь за счет кредитования и перекредитования. Соответственно, вступление Украины в НАТО будет означать, что США должны будут фактически за нее платить в свой же альянс, только прокачивая деньги (2% ВВП Украины) через Киев. И это как раз обратное желаниям многих американских политиков и бизнесменов.Однако отказываться от Украины, как от антироссийского инструмента, в НАТО тоже не намерены. "Не похоже, что НАТО готова "слить Украину": страны НАТО договорились предоставить Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году", - сообщает агентство Reuters. Соглашение хотят подписать в Вашингтоне на следующей неделе.Однако украинское издание "Зеркало недели" отмечает, что эти 40 млрд евро — это не новые финансовые обязательства стран-членов Альянса, а среднегодовая помощь всех стран-членов НАТО, выделяемая Киеву в предыдущие два года. Сама идея заключается лишь в том, чтобы часть груза финансовой помощи свалить с плеч США на других союзников.Но брать на себя обязательства воевать за Украину никто не будет. Использовать ее территорию для военных миссий и целей НАТО они и без того могут, что и делают. Зачем же "жениться" и брать обязательства, если "барышня" и без того готова всё отдать?Более подробно по теме - Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну
https://ukraina.ru/20240709/1056142193.html
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эксклюзив, владимир зеленский, нато, украина, саммит, the wall street journal, россия, кнр (китай), сша, михаил чаплыга
Эксклюзив, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, саммит, The Wall Street Journal, Россия, КНР (Китай), США, Михаил Чаплыга

"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО

16:38 09.07.2024
 
© president.gov.uaЗеленский НАТО
Зеленский НАТО
© president.gov.ua
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Во вторник 9 июля в Вашингтоне открывается юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию блока. Одной из центральных тем на саммите будет ситуация вокруг Украины. The Wall Street Journal сообщает, что по информации дипломатов НАТО, альянс в своем коммюнике на саммите планирует раскритиковать Китай за поддержку военных действий России на Украине.
Владимир Зеленский не мог пропустить такого события, чтобы лишний раз подчеркнуть свою оспариваемую легитимность, попросить оружия и перспективы членства. Но западные СМИ заранее предупреждали, что приглашения или членства Украине ждать не стоит, по крайней мере, до окончания войны.
Британское издание The Telegraph утверждает, что на саммите Киеву откажут в продвижении переговоров о членстве до тех пор, пока он не преодолеет коррупцию, что равносильно слову "никогда". Ранее генсек НАТО Столтенберг называл предварительным условием для любого будущего членства Украины ее победу в войне с РФ, что имеет примерно такой же смысл. Также он говорил, что на вступление Украине понадобится лет десять, но сам он вскоре уходит с поста генсека, а за его слова будет уже оправдываться другой генсек.
"Скажите честно... ценой Украины вы хотите "подослабить" РФ, чтоб выгодней торговаться потом на руине Украины без людей", - комментирует украинский политолог Михаил Чаплыга заявления Столтенберга.
В воскресенье 7 июля европейское издание Euractiv писало, что страны НАТО за два дня до саммита всё еще обсуждали формулировку, под которой можно было бы вежливо дать Зеленскому от ворот поворот. "Формулировка все еще обсуждается: когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы"", — сообщало издание. Отмечается, что администрация США, как и большинство других членов Альянса, до сих пор воздерживались от поддержки членства Украины.
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10:06
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом На Украине понимают, что вряд ли получат приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News
Украинские чиновники, по информации Euractiv, надеются хотя бы на "более жесткие формулировки" в адрес Москвы. То есть, если из Вашингтона в очередной раз погрозят пальчиком и выразят глубокую озабоченность, на Украине это уже попытаются трактовать, как "мощную победу" Зеленского.
Издание Politico на днях опубликовало письмо 63 западных экспертов, выступивших против каких-либо обещаний членства для Украины, так как это лишь затягивает войну. "Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания войны, тем больше стимулов у России продолжать вести войну", - говорится в письме.
Белый Дом уклончиво заявляет, что включение Украины в НАТО требует политической воли от членов Альянса, которой сейчас нет
В итоге, Владимир Зеленский в недавнем интервью Bloomberg заявил, что "Украина хотела бы получить на саммите что-то похожее на приглашение в НАТО", якобы, чтобы показать, что они не боятся российского президента. То есть, ему необходим какой-нибудь ничего не значащий жест, который дома можно было представить в виде "перемоги".
Это может быть какая-нибудь "ассоциированная заинтересованность", но в НАТО решили использовать такую фигуру речи, как мост, пообещав "мост к членству", то есть кандидатство на членство в члены. В таком статусе Украина, по сути, находится и сейчас.
Украинский политолог Владимир Кравченко по этому поводу задает вопрос: "А не будет ли этот мост разводным?"
На Западе, конечно, есть и немало ястребов, вроде "Атлантического совета", которые хотели бы предоставить Украине членство "назло России", а уже 5 статью НАТО [о вмешательстве блока при нападении на его члена] трактовать максимально вольно. В США и Великобритании действительно немало политиков, оторванных от реальности, которые свыклись с мыслью о гегемонии США, полагают, что Россия блефует и не применит ядерного оружия при столкновении с блоком.
Вместе с тем, в США последнее время активно требуют от членов Альянса больше вкладываться в его финансирование, которое почти полностью тянут Соединенные Штаты. Каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, заявил в понедельник 8 июля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Это был камень в огород Германии, которая тратит только 1,4%.
Эдуард Лозанский интервью
04:25
Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банкУйти или остаться — вот в чем главный вопрос Джо Байдена в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.
Украина сейчас полностью лежит мертвым грузом на плечах западных спонсоров, ее экономика разрушена и выживает лишь за счет кредитования и перекредитования. Соответственно, вступление Украины в НАТО будет означать, что США должны будут фактически за нее платить в свой же альянс, только прокачивая деньги (2% ВВП Украины) через Киев. И это как раз обратное желаниям многих американских политиков и бизнесменов.
Однако отказываться от Украины, как от антироссийского инструмента, в НАТО тоже не намерены. "Не похоже, что НАТО готова "слить Украину": страны НАТО договорились предоставить Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году", - сообщает агентство Reuters. Соглашение хотят подписать в Вашингтоне на следующей неделе.
Однако украинское издание "Зеркало недели" отмечает, что эти 40 млрд евро — это не новые финансовые обязательства стран-членов Альянса, а среднегодовая помощь всех стран-членов НАТО, выделяемая Киеву в предыдущие два года. Сама идея заключается лишь в том, чтобы часть груза финансовой помощи свалить с плеч США на других союзников.
Но брать на себя обязательства воевать за Украину никто не будет. Использовать ее территорию для военных миссий и целей НАТО они и без того могут, что и делают. Зачем же "жениться" и брать обязательства, если "барышня" и без того готова всё отдать?
Более подробно по теме - Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийНАТОУкраинасаммитThe Wall Street JournalРоссияКНР (Китай)СШАМихаил Чаплыга
 
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