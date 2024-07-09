Дипломатия Орбана: что это значит?
© AFP2024 / PEDRO PARDO
© AFP2024 / PEDRO PARDO
Виктор Орбан продолжает свое миротворческое турне, как его уже обозначили некоторые эксперты. После Киева и Москвы венгерский премьер отправился в Китай, где проведет встречу со своим коллегой Си Цзиньпином.
После Пекина ожидается визит Орбана в США, где состоится встреча с Дональдом Трампом. Все это под осуждающие комментарии европейских бюрократов во главе с Боррелем. Что стоит за широко разрекламированными визитами Орбана и является ли его миссия действительно миротворческой – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Политолог Вадим Трухачев
Орбан считает Китай "ключевой силой", способной помочь Венгрии добиться мира на Украине. Я бы не стал здесь растекаться в восторгах. Точка зрения Орбана на СВО порядком отличается от российской. И он будет просить Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросах прекращения огня. Для него важно, чтобы закарпатские венгры не гибли там, чтобы за ними ТЦК не охотились. А наши территориальные интересы ему по барабану.
Вчера, 16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политикиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в понедельник, 8 июля, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Причем нельзя не отметить, что этот бросок на Пекин произошел после непростой поездки венгерского лидера в Киев, а также после поездки в Москву, которую Орбан не согласовывал ни с Киевом, ни с Брюсселем
Публицист Юрий Шумило
Желтоватый кейс Орбана. Зачем главный мадьяр взвалил на себя неподъёмное. Челночные дипломатические вояжи нашего как бы друга Виктора: Киев-Москва-Пекин, будируют разговоры о возможном скором замирении, ну или о временной остановке боевых действий. Эти разговоры приводят в неистовство, как т. н. нашу "партию мира", так и сторонников "войны до победного конца".
Верховный обозначил параметры победы – гарантированная безопасность нашей страны. Это предполагает заключение отнюдь не мирного договора с Украиной, которая не субъектна. Нужны соглашения подобные Ялтинским, в победном 1945-м, а не филькины грамоты от Киева. Значимость и железобетонность нового документа о мировой безопасности, учитывающего наши интересы, метко охарактеризовал профессор Преображенский: "Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Бронь!!!"
Добиться подписания и исполнения такого нового договора о коллективной безопасности в сегодняшних обстоятельствах можно единственным способом – военным. Поэтому дипломатические усилия Орбана, по сути, "белый шум", решение сиюминутных политических задач самого Орбана. Ну и отчасти подготовка Запада к осознанию своего поражения.
Практический выхлоп от поездок венгерского премьера почему-то ассоциируется с уже подзабытым детским фильмом 1970 года "Приключения жёлтого чемоданчика". По сюжету сказки детский доктор изобрёл волшебное средство – "конфеты настоящей храбрости", способное краткосрочно трусливого человека сделать героем. При передозировке случаются разные эксцессы безрассудства. Снадобье находится в чемоданчике жёлтого цвета и чемоданчики, как водится, перепутывают, вокруг чего и вьётся сказочное повествование.
Представляется, что Виктор Орбан, мотаясь по миру со своим миролюбивым кейсом, тоже, как и в фильме, стремится предотвратить передозировку Западом "конфет храбрости", действия которых краткосрочны, а последствия фатальны. Ведь Венгрия в центре Европы и мимо неё война пройдёт навряд ли.
Почему его кейс желтоват? Репутация жёлтого цвета, если у цветов и есть репутация, несколько подмочена. Не так, как у голубого, но всё-таки. Кстати оба цвета с подмоченной репутацией на украинском флаге. Совпадение? Возможно…
Кроме того, именно "жёлтыми билетами" назывались удостоверения личности женщин с пониженной социальной ответственностью у нас в России до революции. Там цветовая характеристика определилась цветом дешёвой бумаги, на которой удостоверения печатались. Собственно, реальная цена кейса Орбана, с которым он путешествует тоже относительно невысока, но не носит отрицательной цветовой коннотации. В случае с Орбаном жёлтый цвет – это просто жёлтый цвет.
Вчера, 07:27Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕСПолитический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Орбан видимо кому-то раньше времени гипс снял судя по всему... Скажите, что Вы знаете о том, о чем говорил Орбан в Киеве? Да ничего... кроме того, что в ОП Орбана оскорбили в спину... при чем сперва воспев ему осанну... и за взаимодействие и за школу в Будапеште... Странно... не так ли? При чем осанну пели одни, а наплевали на спину другие...
А что Вы знаете о переговорах Орбана в Москве? Да ничего... Кроме того, что "стороны далеки от взаимопонимания" и Путин еще раз (второй чи третий) озвучил ультиматум...
Вы думаете другие знают больше? Ну что Вы... Венгрия стала очень скрытной и даже в ЕС и даже близкие друзья... не знают. Что конечно рождает некоторые подозрения даже у друзей... Орбан: "Эта встреча была подготовлена полностью тайно"... Собственно НИКТО НИЧЕГО не знает... но у всех такой шедевральнейший кипишь... как будто инопланетяне высадились... США - два заявления с криками, что Орбан против мира и только США за мир... Премьер Швеции даже сильно возмутился... ЕС просто эпично рефлексирует... Т.е. никто не знает, что, но... все понимают, что дело идет к внезапному снятию гипса, а это ЯЩИК ПАНДОРЫ... если все вскроется как было и как есть...
Кто же может за этим стоять? Ну как кто... Трамп... Но разве он один может? Нет конечно... Их трое... Трамп, Путин и Си... и именно ОНИ будут (и уже) делят мир... А заложил основу (царствие ему Небесное) Киссинджер... когда ездил к Си... и я тогда написал, что суть его визита была в том, что нужно просто переждать Байдена и что США еще будут друзьями с КНР и не нужно рубить канаты...
А недавно Орбан погостил у Трампа... А потом Самоходный Дед слетел... свои же ему подпили ножки стула, но тот уперся... и теперь уже при ЛЮБЫХ раскладах итог для Демов не очень... А тут еще Венгрия стала главенствовать в ЕС... А Вы давно интересовались куда делся Китайский План? Тот самый... А зря... оказывается (Вучич слил контору) под этим планом уже более 100 подписантов... И Бразилия там же... на активных ролях... Идет подготовка в ВНЕДРЕНИЮ Китайского плана, который я много раз детально разбирал... Не обсуждению... а ВНЕДРЕНИЮ... Окно будет с 1 сентября по 1 ноября... почему - тоже детально расписывал ранее... Гипс снимают... Кстати... а где недавно побывали гонцы от Банковой? Не в США ли?
Вчера, 07:27Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕСПолитический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС
Юрист Татьяна Монтян
Орбан жЫрно троллит евробюрократов. Честно говоря, не знаю, какой из венгерского премьера Орбана правитель государства, однако по троллингу он - определённо непревзойдённый мастер. Не успели в Брюсселе отойти от неожиданного визита Орбана в Москву 5 июля, как уже на следующий день, 6 июля, глава Венгрии посетил саммит Организации тюркских государств. Троллинг получился зачётный, причём сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, помимо прочих, в саммите приняли участие представители непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра - протурецкого государственного образования, существующего на территории, которую в ЕС считают частью просто Республики Кипр, входящей в ЕС. Орбан же, напомню, является премьером Венгрии, которая с 1 июля председательствует в Европейском совете. И вот лидер страны-председателя ЕС ручкается с главой протурецких сепаратистов. Ощущаете всю пикантность ситуации?
А ведь есть ещё и во-вторых! И это "во-вторых" заключается в том, что саммит проходил не где-нибудь там, а в Шуше, ещё до недавнего времени бывшей частью непризнанного Нагорного Карабаха и лишь в 2020 году взятой под контроль Азербайджаном.
То есть, своим визитом Орбан насыпал соли под хвост тем странам, которые в армяно-азербайджанском конфликте поддерживают Армению - вроде той же Франции, например.
Справедливости ради - Орбан, конечно, поехал в Шушу не только из любви к троллингу. У Будапешта вообще достаточно хорошие отношения с Анкарой, в той же Организации тюркских государств Венгрия имеет статус наблюдателя, а также является одной из немногих стран ЕС, которая поддерживает принятие Турции в Евросоюз.
То есть, визит Орбана - продолжение достаточно последовательной политики, которую Венгрия проводит много лет, и жест в сторону Турции, который турки, конечно же, оценят. Но в то же время думаю, что Орбан с особым удовольствием воспользовался этой возможностью показать, на каком именно органе он вертел мнение брюссельских дармоедов. И так им, собственно, и надо. И на этом Орбан не успокаивается: после Шуши он отправился в следующий вояж - и не куда-нибудь, а в Китай! В общем, ждём нового фейерверка - теперь уже по этому поводу.
Общественный деятель Александр Скубченко
Орбан уже в Китае, где Си Цзиньпин поддержал позицию Венгрии по Украине. Далее Орбан летит в США, где, скорее всего, встретится с Трампом, примет участие в саммите НАТО, и в интервью Карлсону расскажет о новом контуре мирного урегулирования. Хороший "прогрев" перед США. Об "инициативах" Зеленского все забудут, сочтя их просто маргинальными на фоне инициативы антиглобалистов. Причём, заметьте, всё, как любит Зеленский: ни слова об Украине без Украины.
О других особенностях и нюансах политики Орбана - в статье Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!