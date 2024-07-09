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Дипломатия Орбана: что это значит?

Дипломатия Орбана: что это значит? - 09.07.2024 Украина.ру

Дипломатия Орбана: что это значит?

Виктор Орбан продолжает свое миротворческое турне, как его уже обозначили некоторые эксперты. После Киева и Москвы венгерский премьер отправился в Китай, где проведет встречу со своим коллегой Си Цзиньпином.

2024-07-09T06:31

2024-07-09T06:31

2024-07-09T06:31

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виктор орбан

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венгрия

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После Пекина ожидается визит Орбана в США, где состоится встреча с Дональдом Трампом. Все это под осуждающие комментарии европейских бюрократов во главе с Боррелем. Что стоит за широко разрекламированными визитами Орбана и является ли его миссия действительно миротворческой – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Вадим ТрухачевОрбан считает Китай "ключевой силой", способной помочь Венгрии добиться мира на Украине. Я бы не стал здесь растекаться в восторгах. Точка зрения Орбана на СВО порядком отличается от российской. И он будет просить Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросах прекращения огня. Для него важно, чтобы закарпатские венгры не гибли там, чтобы за ними ТЦК не охотились. А наши территориальные интересы ему по барабану.Публицист Юрий ШумилоЖелтоватый кейс Орбана. Зачем главный мадьяр взвалил на себя неподъёмное. Челночные дипломатические вояжи нашего как бы друга Виктора: Киев-Москва-Пекин, будируют разговоры о возможном скором замирении, ну или о временной остановке боевых действий. Эти разговоры приводят в неистовство, как т. н. нашу "партию мира", так и сторонников "войны до победного конца". Верховный обозначил параметры победы – гарантированная безопасность нашей страны. Это предполагает заключение отнюдь не мирного договора с Украиной, которая не субъектна. Нужны соглашения подобные Ялтинским, в победном 1945-м, а не филькины грамоты от Киева. Значимость и железобетонность нового документа о мировой безопасности, учитывающего наши интересы, метко охарактеризовал профессор Преображенский: "Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Бронь!!!" Добиться подписания и исполнения такого нового договора о коллективной безопасности в сегодняшних обстоятельствах можно единственным способом – военным. Поэтому дипломатические усилия Орбана, по сути, "белый шум", решение сиюминутных политических задач самого Орбана. Ну и отчасти подготовка Запада к осознанию своего поражения. Практический выхлоп от поездок венгерского премьера почему-то ассоциируется с уже подзабытым детским фильмом 1970 года "Приключения жёлтого чемоданчика". По сюжету сказки детский доктор изобрёл волшебное средство – "конфеты настоящей храбрости", способное краткосрочно трусливого человека сделать героем. При передозировке случаются разные эксцессы безрассудства. Снадобье находится в чемоданчике жёлтого цвета и чемоданчики, как водится, перепутывают, вокруг чего и вьётся сказочное повествование. Представляется, что Виктор Орбан, мотаясь по миру со своим миролюбивым кейсом, тоже, как и в фильме, стремится предотвратить передозировку Западом "конфет храбрости", действия которых краткосрочны, а последствия фатальны. Ведь Венгрия в центре Европы и мимо неё война пройдёт навряд ли. Почему его кейс желтоват? Репутация жёлтого цвета, если у цветов и есть репутация, несколько подмочена. Не так, как у голубого, но всё-таки. Кстати оба цвета с подмоченной репутацией на украинском флаге. Совпадение? Возможно… Кроме того, именно "жёлтыми билетами" назывались удостоверения личности женщин с пониженной социальной ответственностью у нас в России до революции. Там цветовая характеристика определилась цветом дешёвой бумаги, на которой удостоверения печатались. Собственно, реальная цена кейса Орбана, с которым он путешествует тоже относительно невысока, но не носит отрицательной цветовой коннотации. В случае с Орбаном жёлтый цвет – это просто жёлтый цвет.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаОрбан видимо кому-то раньше времени гипс снял судя по всему... Скажите, что Вы знаете о том, о чем говорил Орбан в Киеве? Да ничего... кроме того, что в ОП Орбана оскорбили в спину... при чем сперва воспев ему осанну... и за взаимодействие и за школу в Будапеште... Странно... не так ли? При чем осанну пели одни, а наплевали на спину другие... А что Вы знаете о переговорах Орбана в Москве? Да ничего... Кроме того, что "стороны далеки от взаимопонимания" и Путин еще раз (второй чи третий) озвучил ультиматум... Вы думаете другие знают больше? Ну что Вы... Венгрия стала очень скрытной и даже в ЕС и даже близкие друзья... не знают. Что конечно рождает некоторые подозрения даже у друзей... Орбан: "Эта встреча была подготовлена полностью тайно"... Собственно НИКТО НИЧЕГО не знает... но у всех такой шедевральнейший кипишь... как будто инопланетяне высадились... США - два заявления с криками, что Орбан против мира и только США за мир... Премьер Швеции даже сильно возмутился... ЕС просто эпично рефлексирует... Т.е. никто не знает, что, но... все понимают, что дело идет к внезапному снятию гипса, а это ЯЩИК ПАНДОРЫ... если все вскроется как было и как есть... Кто же может за этим стоять? Ну как кто... Трамп... Но разве он один может? Нет конечно... Их трое... Трамп, Путин и Си... и именно ОНИ будут (и уже) делят мир... А заложил основу (царствие ему Небесное) Киссинджер... когда ездил к Си... и я тогда написал, что суть его визита была в том, что нужно просто переждать Байдена и что США еще будут друзьями с КНР и не нужно рубить канаты... А недавно Орбан погостил у Трампа... А потом Самоходный Дед слетел... свои же ему подпили ножки стула, но тот уперся... и теперь уже при ЛЮБЫХ раскладах итог для Демов не очень... А тут еще Венгрия стала главенствовать в ЕС... А Вы давно интересовались куда делся Китайский План? Тот самый... А зря... оказывается (Вучич слил контору) под этим планом уже более 100 подписантов... И Бразилия там же... на активных ролях... Идет подготовка в ВНЕДРЕНИЮ Китайского плана, который я много раз детально разбирал... Не обсуждению... а ВНЕДРЕНИЮ... Окно будет с 1 сентября по 1 ноября... почему - тоже детально расписывал ранее... Гипс снимают... Кстати... а где недавно побывали гонцы от Банковой? Не в США ли?Юрист Татьяна МонтянОрбан жЫрно троллит евробюрократов. Честно говоря, не знаю, какой из венгерского премьера Орбана правитель государства, однако по троллингу он - определённо непревзойдённый мастер. Не успели в Брюсселе отойти от неожиданного визита Орбана в Москву 5 июля, как уже на следующий день, 6 июля, глава Венгрии посетил саммит Организации тюркских государств. Троллинг получился зачётный, причём сразу по нескольким направлениям. Во-первых, помимо прочих, в саммите приняли участие представители непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра - протурецкого государственного образования, существующего на территории, которую в ЕС считают частью просто Республики Кипр, входящей в ЕС. Орбан же, напомню, является премьером Венгрии, которая с 1 июля председательствует в Европейском совете. И вот лидер страны-председателя ЕС ручкается с главой протурецких сепаратистов. Ощущаете всю пикантность ситуации? А ведь есть ещё и во-вторых! И это "во-вторых" заключается в том, что саммит проходил не где-нибудь там, а в Шуше, ещё до недавнего времени бывшей частью непризнанного Нагорного Карабаха и лишь в 2020 году взятой под контроль Азербайджаном. То есть, своим визитом Орбан насыпал соли под хвост тем странам, которые в армяно-азербайджанском конфликте поддерживают Армению - вроде той же Франции, например. Справедливости ради - Орбан, конечно, поехал в Шушу не только из любви к троллингу. У Будапешта вообще достаточно хорошие отношения с Анкарой, в той же Организации тюркских государств Венгрия имеет статус наблюдателя, а также является одной из немногих стран ЕС, которая поддерживает принятие Турции в Евросоюз. То есть, визит Орбана - продолжение достаточно последовательной политики, которую Венгрия проводит много лет, и жест в сторону Турции, который турки, конечно же, оценят. Но в то же время думаю, что Орбан с особым удовольствием воспользовался этой возможностью показать, на каком именно органе он вертел мнение брюссельских дармоедов. И так им, собственно, и надо. И на этом Орбан не успокаивается: после Шуши он отправился в следующий вояж - и не куда-нибудь, а в Китай! В общем, ждём нового фейерверка - теперь уже по этому поводу.Общественный деятель Александр СкубченкоОрбан уже в Китае, где Си Цзиньпин поддержал позицию Венгрии по Украине. Далее Орбан летит в США, где, скорее всего, встретится с Трампом, примет участие в саммите НАТО, и в интервью Карлсону расскажет о новом контуре мирного урегулирования. Хороший "прогрев" перед США. Об "инициативах" Зеленского все забудут, сочтя их просто маргинальными на фоне инициативы антиглобалистов. Причём, заметьте, всё, как любит Зеленский: ни слова об Украине без Украины.О других особенностях и нюансах политики Орбана - в статье Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!

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