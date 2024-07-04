Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому - 04.07.2024 Украина.ру
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Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому
Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому - 04.07.2024 Украина.ру
Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому
С самого начала конфликта на Украине Израиль, сильно пострадавший от нацизма, поставляет нацистской Украине вооружения, как будто забыв про Бандеру и Шухевича. И причина тому - в Израиле хорошо работает проамериканская политика
2024-07-04T05:10
2024-07-04T05:10
новости
израиль
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елена панина
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина."Все это вписывается в идеологию нынешнего Израиля. И ожидаемо, что на Украину будут продолжены поставки оружия. Есть задача любой ценой уничтожить Россию, убрать ее с геополитической арены, поэтому существует такая сплоченность в ущерб своим интересам", - отметила Панина.Она добавила, что в этой ситуации Москве нужно также создавать вокруг себя коалицию, и новые договоренности с Ираном и КНДР - это как раз часть этой работы.Однако, подчеркнула Панина, не стоит забывать слова Александра III, который сказал, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. На это и надо рассчитывать.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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новости, израиль, украина, россия, елена панина, украина.ру, зрк patriot
Новости, Израиль, Украина, Россия, Елена Панина, Украина.ру, ЗРК Patriot

Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому

05:10 04.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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С самого начала конфликта на Украине Израиль, сильно пострадавший от нацизма, поставляет нацистской Украине вооружения, как будто забыв про Бандеру и Шухевича. И причина тому - в Израиле хорошо работает проамериканская политика
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
"Все это вписывается в идеологию нынешнего Израиля. И ожидаемо, что на Украину будут продолжены поставки оружия. Есть задача любой ценой уничтожить Россию, убрать ее с геополитической арены, поэтому существует такая сплоченность в ущерб своим интересам", - отметила Панина.
Она добавила, что в этой ситуации Москве нужно также создавать вокруг себя коалицию, и новые договоренности с Ираном и КНДР - это как раз часть этой работы.
Однако, подчеркнула Панина, не стоит забывать слова Александра III, который сказал, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. На это и надо рассчитывать.
Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 05:30
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с РоссиейНесмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
 
НовостиИзраильУкраинаРоссияЕлена ПанинаУкраина.руЗРК Patriot
 
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