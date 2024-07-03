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ВСУ ранили сотрудников предприятия в белгородском Шебекино — Гладков
ВСУ ранили сотрудников предприятия в белгородском Шебекино — Гладков - 03.07.2024 Украина.ру
ВСУ ранили сотрудников предприятия в белгородском Шебекино — Гладков
Трое сотрудников сельхозпредприятия в Шебекино были ранены при обстреле со стороны Украины. Об этом 3 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-07-03T13:58
2024-07-03T13:58
2024-07-03T13:58
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"Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания.На территории предприятия также повредило грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Утром в среду Гладков писал, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Госдума
ВСУ ранили сотрудников предприятия в белгородском Шебекино — Гладков
Трое сотрудников сельхозпредприятия в Шебекино были ранены при обстреле со стороны Украины. Об этом 3 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Глава области добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания.
На территории предприятия также повредило грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Утром в среду Гладков писал, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами.
О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.