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Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем

Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем - 28.06.2024 Украина.ру

Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем

Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем. Об этом 28 июня заявили в Минобороны России

2024-06-28T07:30

2024-06-28T07:30

2024-06-28T07:36

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"Беспилотники осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - заверили в ведомстве.Там подчеркнули, что это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Подробнее об участии США в украинском конфликте - в материале Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, украина, россия, нато