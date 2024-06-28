Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем - 28.06.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем
Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем - 28.06.2024 Украина.ру
Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем
Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем. Об этом 28 июня заявили в Минобороны России
2024-06-28T07:30
2024-06-28T07:36
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"Беспилотники осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - заверили в ведомстве.Там подчеркнули, что это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Подробнее об участии США в украинском конфликте - в материале Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии на сайте Украина.ру.
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сша, новости, украина, россия, нато
США, Новости, Украина, Россия, НАТО

Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем

07:30 28.06.2024 (обновлено: 07:36 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем. Об этом 28 июня заявили в Минобороны России
"Беспилотники осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - заверили в ведомстве.
Там подчеркнули, что это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
Подробнее об участии США в украинском конфликте - в материале Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии на сайте Украина.ру.
 
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