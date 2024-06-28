Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем
07:30 28.06.2024 (обновлено: 07:36 28.06.2024)
Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем. Об этом 28 июня заявили в Минобороны России
"Беспилотники осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - заверили в ведомстве.
Там подчеркнули, что это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
Подробнее об участии США в украинском конфликте - в материале Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии на сайте Украина.ру.