https://ukraina.ru/20240528/1055322560.html

Подготовка к победе, атаки националистов, признанные успехи ВС РФ. Главное на Украине на утро 28 мая

Подготовка к победе, атаки националистов, признанные успехи ВС РФ. Главное на Украине на утро 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру

Подготовка к победе, атаки националистов, признанные успехи ВС РФ. Главное на Украине на утро 28 мая

Украина.ру, 28.05.2024

2024-05-28T09:00

2024-05-28T09:00

2024-05-28T10:22

хроники

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спецоперация

сво

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украина

эммануэль макрон

олаф шольц

родион мирошник

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Сенатор призвал неуемного Макрона готовиться к победе России. ВС РФ успешно отражают атаки националистов и пресекают попытки украинских ДРГ проникнуть в страну. Украинский генштаб признал успехи российских военных на Купянском направлении и не только Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине — победе России и достижения ею всех целей спецоперации."Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один — победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", — сказал Кастюкевич.По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже "захватила" Европу.Таким образом он отреагировал на слова Макрона о том, что Европе якобы необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовой "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права.Накануне в ходе выступления перед молодежью в Дрездене президент Франции заверил, что ЕС не воюет с Россией, но хочет "мира, который выберет Украина".Ранее Макрон также предупреждал, что не исключает возможности отправки войск Киеву, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц указал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной отправку финских военных на Украину.Однако телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции сообщил, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".А министерство обороны Украины в своем телеграм-канале указало, что начало работать над документами о приеме на работу иностранных инструкторов заранее, чтобы не тратить время на "бюрократические моменты" в будущем, и что переговоры об их приеме на работу еще продолжаются."Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на Украине иностранных инструкторов. На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", — указали в ведомстве.В то же время координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что иностранцы на Украине находятся в большой опасности.По его словам, сейчас западные наемники и инструкторы, участвующие в конфликте на Украине на стороне Киева, перебазируются во вторую линию, понимают, что в ближайшее время их ждет смерть."Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть", — сказал Водолацкий.Минобороны РФ не раз сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.По данным Минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли около 14 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать почти 6 тысяч боевиков.Безуспешные атаки ВСУВ ночь на вторник киевский режим предпринял попытки совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.Также работа ПВО была слышна в Луганске.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что удар был нанесен по месту работы спасателей, которые ликвидируют последствия предыдущей атаки.В первый раз Луганск атаковали около 21:00 в понедельник. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, началось возгорание.Около полуночи в городе вновь сработали системы ПВО.Мирошник со ссылкой на местных жителей рассказал "о двух громких прилетах" в том же районе города".Накануне поздним вечером система ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем", — заверил Воробьев в своем телеграм-канале.Также в Минобороны сообщалось об уничтожении малоразмерного воздушного шара в Московской области.Кроме прочего, украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 78 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Девять обстрелов — на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов — на Горловском направлении", — указали в телеграм-канале представительства.Поступила информация о ранении двух гражданских лиц и четырех сотрудников МЧС России.Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ."При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал Кулишов.По его словам, российские пограничники вместе с Вооруженными силами РФ с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп."Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотных летательных аппаратов, объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура", — указал Кулишов.Он отметил, что жертвами подобных террористических атак становятся преимущественно мирные граждане, в том числе люди преклонного возраста и дети.Признанные успехи ВС РФГенштаб ВСУ заявил об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на Купянском направлении."На Купянском направлении... на одном из участков враг имеет частичный успех... Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки", — говорится в телеграм-канале генштаба.Также генштаб заявил, что на Покровском направлении "на отдельных участках ситуация напряженная", а в целом по итогам дня назвал самой горячей ситуацию на Покровском, Купянском, Харьковском и Времевском направлениях.В свою очередь, генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья после удара ВС РФ.Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее уточнял, что было повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы."После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией", — подчеркивал он в своем телеграм-канале.Кроме прочих успехов, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ночь на вторник уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав Вооруженных сил Украины.В Минобороны пояснили, что российские разведчики с помощью беспилотника "Орлан" выследили боевую технику украинских войск."Расчет "Града" отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab", — подчеркнули в Министерстве.Старший офицер батареи с позывным "Да Винчи" отметил, что расчеты "Градов" уничтожают украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Российские артиллеристы поражают САУ, а также радиолокационные станции противника.

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Сергей Зуев

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