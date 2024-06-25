https://ukraina.ru/20240625/1055811787.html

Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США

Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США - 25.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США

Массированный удар по США погрузит эту страну в Средневековье. Об этом в в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2024-06-25T03:15

2024-06-25T03:15

2024-06-25T03:15

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россия

сша

станислав крапивник

удары

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Крапивник отметил, что ни одна страна не может быть полностью готова к ядерной войне. Любая страна, любой народ, любой политик, который скажет, что готов к ядерному сценарию войны, врет, полагает эксперт. Современные общества и экономики очень хрупкие. Стратегические точки, узлы электроэнергии, транспортные и топливные узлы, ключевые города — как без них?, подытожил собеседник издания.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, станислав крапивник, удары