https://ukraina.ru/20240625/1055811787.html
Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США
Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США - 25.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США
Массированный удар по США погрузит эту страну в Средневековье. Об этом в в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2024-06-25T03:15
2024-06-25T03:15
2024-06-25T03:15
новости
россия
сша
станислав крапивник
удары
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Крапивник отметил, что ни одна страна не может быть полностью готова к ядерной войне. Любая страна, любой народ, любой политик, который скажет, что готов к ядерному сценарию войны, врет, полагает эксперт. Современные общества и экономики очень хрупкие. Стратегические точки, узлы электроэнергии, транспортные и топливные узлы, ключевые города — как без них?, подытожил собеседник издания.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, станислав крапивник, удары
Военный эксперт описал, что будет, если Россия нанесет 47 ударов по ключевым точкам США
Массированный удар по США погрузит эту страну в Средневековье. Об этом в в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Крапивник отметил, что ни одна страна не может быть полностью готова к ядерной войне. Любая страна, любой народ, любой политик, который скажет, что готов к ядерному сценарию войны, врет, полагает эксперт.
"Если мы нанесем по Америке 47 ударов по ключевым точкам, которые важны для инфраструктуры, страна вернется к Средневековью. (По России в этом плане придется бить намного больше)", - сказал он.
Современные общества и экономики очень хрупкие. Стратегические точки, узлы электроэнергии, транспортные и топливные узлы, ключевые города — как без них?, подытожил собеседник издания.