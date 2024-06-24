ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе - 24.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240624/1055804781.html
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе - 24.06.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
Российские военные нанесли удар в район завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом сообщил 24 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-06-24T09:40
2024-06-24T09:42
иностранные наемники
новости
одесса
россия
украина
илья лебедев
ракеты
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048157402_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_41afd74885e1f1096ba548ff739e6048.jpg.webp
С раннего утра в Одессе и области звучит сигнал воздушной тревоги, гремят взрывы."Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами... одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма", - сказал подпольщик.По его словам, около десяти иностранных наемников попали под удар.Он уточнил, что удар нанесли двумя ракетами "Калибр", украинская система противовоздушной обороны не сработала.Подробнее о незавидной судьбе наемников на Украине - в материале Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье на сайте Украина.ру.
одесса
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048157402_139:0:1123:738_1920x0_80_0_0_aafd149f3a8959ba272c7e76991d7670.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иностранные наемники, новости, одесса, россия, украина, илья лебедев, ракеты, ракетный удар
иностранные наемники, Новости, Одесса, Россия, Украина, Илья Лебедев, ракеты, ракетный удар

ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе

09:40 24.06.2024 (обновлено: 09:42 24.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Гром-2019"
Учения Гром-2019
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные нанесли удар в район завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом сообщил 24 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
С раннего утра в Одессе и области звучит сигнал воздушной тревоги, гремят взрывы.
"Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами... одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма", - сказал подпольщик.
По его словам, около десяти иностранных наемников попали под удар.
"Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что удар нанесли двумя ракетами "Калибр", украинская система противовоздушной обороны не сработала.
Подробнее о незавидной судьбе наемников на Украине - в материале Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье на сайте Украина.ру.
 
иностранные наемникиНовостиОдессаРоссияУкраинаИлья Лебедевракетыракетный удар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
09:27Теракты в Дагестане и их связь с Украиной и Западом. Главное на Украине на утро 24 июня
09:02РФ и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - СМИ
08:29Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов
08:09Главное за ночь 24 июня
07:51Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
07:36Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь
07:15Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
06:15Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом
06:05Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы
06:00Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся
05:50Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов
05:40Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко
05:30Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские эксперты
05:20Русский мир. Территория Суворова и Куваева
05:10Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
05:00"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
04:45Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР
04:30Военный летчик рассказал, что нужно России для преимущества на фронте
04:15Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу
Лента новостейМолния