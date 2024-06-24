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ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе - 24.06.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
Российские военные нанесли удар в район завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом сообщил 24 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-06-24T09:40
2024-06-24T09:40
2024-06-24T09:42
иностранные наемники
новости
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украина
илья лебедев
ракеты
ракетный удар
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С раннего утра в Одессе и области звучит сигнал воздушной тревоги, гремят взрывы."Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами... одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма", - сказал подпольщик.По его словам, около десяти иностранных наемников попали под удар.Он уточнил, что удар нанесли двумя ракетами "Калибр", украинская система противовоздушной обороны не сработала.Подробнее о незавидной судьбе наемников на Украине - в материале Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье на сайте Украина.ру.
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иностранные наемники, новости, одесса, россия, украина, илья лебедев, ракеты, ракетный удар
иностранные наемники, Новости, Одесса, Россия, Украина, Илья Лебедев, ракеты, ракетный удар
ВС РФ ударили по заводу тяжелого краностроения в Одессе
09:40 24.06.2024 (обновлено: 09:42 24.06.2024)
Российские военные нанесли удар в район завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом сообщил 24 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
С раннего утра в Одессе и области звучит сигнал воздушной тревоги, гремят взрывы.
"Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами... одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма", - сказал подпольщик.
По его словам, около десяти иностранных наемников попали под удар.
"Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что удар нанесли двумя ракетами "Калибр", украинская система противовоздушной обороны не сработала.