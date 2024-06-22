Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Российская армия в зоне СВО получила сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 с новейшей модификацией. Из-за внешнего вида военные шутливо прозвали эту машину "утенок"
Где и как он может использоваться и с кем "дружит" в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Летчик отметил, что этот современный ударный самолет "может постоять за себя". "Утенок" может вести воздушные бои, поражать любые наземные и морские цели, запускать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также свободно падающие и планирующие бомбы.
Это значит, пояснил Попов, что машина может работать как на линии фронта и в ближайшем тылу, так и в оперативной глубине в 300–400 километров.
"Су-34 может поражать различные цели на Украине: командные пункты, предприятия оборонно-промышленного комплекса, плотины, мосты, железные дороги, большие трансформаторные центры, линии передачи электроэнергии (ЛЭП-500 и ЛЭП-1500). Все эти цели мы сейчас периодически обрабатываем. Например, Су-34 может поразить зону ожидания, где собирается украинская бронетехника, перед тем как разъехаться по дорогам на линии боестолкновения. Такие предупредительные удары должны быть за 3–5 суток до того, как она окажется на передовой", - отметил летчик, почеркнув, что обнаружить Су-34 очень трудно.
Попов добавил, что эта машина также "дружит" с Ту-22, обеспечивая массированный удар на узком направлении. Например, машина отвлекает или рассредотачивает возможности украинской ПВО, обеспечив себе выгодное положение при нанесении удара.
"Тем не менее общий военный потенциал киевского режима еще высок. Потому что ему помогает весь Запад", - резюмировал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.
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