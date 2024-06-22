Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО - 22.06.2024 Украина.ру
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Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО
Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО - 22.06.2024 Украина.ру
Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО
Российская армия в зоне СВО получила сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 с новейшей модификацией. Из-за внешнего вида военные шутливо прозвали эту машину "утенок"
2024-06-22T05:30
2024-06-22T05:30
новости
россия
украина.ру
самолет
су-34
летчики
сво
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Где и как он может использоваться и с кем "дружит" в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Летчик отметил, что этот современный ударный самолет "может постоять за себя". "Утенок" может вести воздушные бои, поражать любые наземные и морские цели, запускать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также свободно падающие и планирующие бомбы.Это значит, пояснил Попов, что машина может работать как на линии фронта и в ближайшем тылу, так и в оперативной глубине в 300–400 километров.Попов добавил, что эта машина также "дружит" с Ту-22, обеспечивая массированный удар на узком направлении. Например, машина отвлекает или рассредотачивает возможности украинской ПВО, обеспечив себе выгодное положение при нанесении удара."Тем не менее общий военный потенциал киевского режима еще высок. Потому что ему помогает весь Запад", - резюмировал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, россия, украина.ру, самолет, су-34, летчики, сво
Новости, Россия, Украина.ру, самолет, Су-34, летчики, СВО

Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО

05:30 22.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российская армия в зоне СВО получила сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 с новейшей модификацией. Из-за внешнего вида военные шутливо прозвали эту машину "утенок"
Где и как он может использоваться и с кем "дружит" в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Летчик отметил, что этот современный ударный самолет "может постоять за себя". "Утенок" может вести воздушные бои, поражать любые наземные и морские цели, запускать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также свободно падающие и планирующие бомбы.
Это значит, пояснил Попов, что машина может работать как на линии фронта и в ближайшем тылу, так и в оперативной глубине в 300–400 километров.

"Су-34 может поражать различные цели на Украине: командные пункты, предприятия оборонно-промышленного комплекса, плотины, мосты, железные дороги, большие трансформаторные центры, линии передачи электроэнергии (ЛЭП-500 и ЛЭП-1500). Все эти цели мы сейчас периодически обрабатываем. Например, Су-34 может поразить зону ожидания, где собирается украинская бронетехника, перед тем как разъехаться по дорогам на линии боестолкновения. Такие предупредительные удары должны быть за 3–5 суток до того, как она окажется на передовой", - отметил летчик, почеркнув, что обнаружить Су-34 очень трудно.

Попов добавил, что эта машина также "дружит" с Ту-22, обеспечивая массированный удар на узком направлении. Например, машина отвлекает или рассредотачивает возможности украинской ПВО, обеспечив себе выгодное положение при нанесении удара.
"Тем не менее общий военный потенциал киевского режима еще высок. Потому что ему помогает весь Запад", - резюмировал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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- РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 03:15
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