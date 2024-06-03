"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению - 03.06.2024 Украина.ру
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"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению - 03.06.2024 Украина.ру
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают им полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений в рядах противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T05:00
2024-06-03T05:00
новости
россия
артемовск
работино
александр полищук
всу
окружение
плен
харьковская область
мобилизация
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Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что сейчас инициатива в руках российских военных. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, рассказал историк.Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений и негативного опыта в рядах противника, указал эксперт.В 1941 году никакого интернета не было. Никто не мог позвонить или написать: "Мама, наш полк разгромили". Семья просто получала похоронку, не зная, что там на самом деле произошло на поле боя. Но сейчас все изменилось, подчеркнул он.Украинские солдаты, которые хлебнули негативного опыта в Артемовске, Работино, Крынках, Авдеевке и сейчас под Харьковом, смешиваются с личным составом ВСУ, который приходит на пополнение, передавая им свою безнадегу: "Ничего хорошего, кроме авиабомб, вы от русских [подразделений] не увидите", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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россия
артемовск
работино
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, артемовск, работино, александр полищук, всу, окружение, плен, харьковская область, мобилизация, украинская армия
Новости, Россия, Артемовск, Работино, Александр Полищук, ВСУ, окружение, плен, Харьковская область, мобилизация, украинская армия

"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению

05:00 03.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают им полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений в рядах противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что сейчас инициатива в руках российских военных. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, рассказал историк.
Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений и негативного опыта в рядах противника, указал эксперт.
"В котлах эти люди или уничтожаются, или попадают в плен. А Россия перемалывает вражеских солдат, а потом дает им уйти на вторую линию. И эти выжившие бойцы передают этот негативный опыт сослуживцам из пополнения и своей родне", - отметил Полищук.
В 1941 году никакого интернета не было. Никто не мог позвонить или написать: "Мама, наш полк разгромили". Семья просто получала похоронку, не зная, что там на самом деле произошло на поле боя. Но сейчас все изменилось, подчеркнул он.
Украинские солдаты, которые хлебнули негативного опыта в Артемовске, Работино, Крынках, Авдеевке и сейчас под Харьковом, смешиваются с личным составом ВСУ, который приходит на пополнение, передавая им свою безнадегу: "Ничего хорошего, кроме авиабомб, вы от русских [подразделений] не увидите", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.ру
О соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Ищенко
30 мая, 19:50
Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
 
НовостиРоссияАртемовскРаботиноАлександр ПолищукВСУокружениепленХарьковская областьмобилизацияукраинская армия
 
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Заголовок открываемого материала
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05:30"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели
05:20"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"
05:00"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
04:50Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском
04:40"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ
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04:20"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне
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04:00Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском
03:50Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
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