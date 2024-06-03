https://ukraina.ru/20240603/1055423162.html
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению - 03.06.2024 Украина.ру
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают им полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений в рядах противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T05:00
2024-06-03T05:00
2024-06-03T05:00
новости
россия
артемовск
работино
александр полищук
всу
окружение
плен
харьковская область
мобилизация
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Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что сейчас инициатива в руках российских военных. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, рассказал историк.Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений и негативного опыта в рядах противника, указал эксперт.В 1941 году никакого интернета не было. Никто не мог позвонить или написать: "Мама, наш полк разгромили". Семья просто получала похоронку, не зная, что там на самом деле произошло на поле боя. Но сейчас все изменилось, подчеркнул он.Украинские солдаты, которые хлебнули негативного опыта в Артемовске, Работино, Крынках, Авдеевке и сейчас под Харьковом, смешиваются с личным составом ВСУ, который приходит на пополнение, передавая им свою безнадегу: "Ничего хорошего, кроме авиабомб, вы от русских [подразделений] не увидите", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
https://ukraina.ru/20240530/1055396296.html
россия
артемовск
работино
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, артемовск, работино, александр полищук, всу, окружение, плен, харьковская область, мобилизация, украинская армия
Новости, Россия, Артемовск, Работино, Александр Полищук, ВСУ, окружение, плен, Харьковская область, мобилизация, украинская армия
"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают им полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений в рядах противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что сейчас инициатива в руках российских военных. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, рассказал историк.
Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений и негативного опыта в рядах противника, указал эксперт.
"В котлах эти люди или уничтожаются, или попадают в плен. А Россия перемалывает вражеских солдат, а потом дает им уйти на вторую линию. И эти выжившие бойцы передают этот негативный опыт сослуживцам из пополнения и своей родне", - отметил Полищук.
В 1941 году никакого интернета не было. Никто не мог позвонить или написать: "Мама, наш полк разгромили". Семья просто получала похоронку, не зная, что там на самом деле произошло на поле боя. Но сейчас все изменилось, подчеркнул он.
Украинские солдаты, которые хлебнули негативного опыта в Артемовске, Работино, Крынках, Авдеевке и сейчас под Харьковом, смешиваются с личным составом ВСУ, который приходит на пополнение, передавая им свою безнадегу: "Ничего хорошего, кроме авиабомб, вы от русских [подразделений] не увидите", - заключил собеседник издания.