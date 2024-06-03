https://ukraina.ru/20240603/1055423162.html

"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению

"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению - 03.06.2024 Украина.ру

"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению

Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают им полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений в рядах противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T05:00

2024-06-03T05:00

2024-06-03T05:00

новости

россия

артемовск

работино

александр полищук

всу

окружение

плен

харьковская область

мобилизация

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Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что сейчас инициатива в руках российских военных. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, рассказал историк.Часто ВС РФ не стремятся окружить ВСУ в городах, а устраивают полуохваты. Это происходит не только потому, что есть угроза деблокирующего удара. Дело в носителях панических настроений и негативного опыта в рядах противника, указал эксперт.В 1941 году никакого интернета не было. Никто не мог позвонить или написать: "Мама, наш полк разгромили". Семья просто получала похоронку, не зная, что там на самом деле произошло на поле боя. Но сейчас все изменилось, подчеркнул он.Украинские солдаты, которые хлебнули негативного опыта в Артемовске, Работино, Крынках, Авдеевке и сейчас под Харьковом, смешиваются с личным составом ВСУ, который приходит на пополнение, передавая им свою безнадегу: "Ничего хорошего, кроме авиабомб, вы от русских [подразделений] не увидите", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

https://ukraina.ru/20240530/1055396296.html

россия

артемовск

работино

харьковская область

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новости, россия, артемовск, работино, александр полищук, всу, окружение, плен, харьковская область, мобилизация, украинская армия