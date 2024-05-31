Катастрофа для ВСУ: офицер объяснил, как ВС РФ могут "выгнутым серпом" ударить в Сумах и Чернигове
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
ВС РФ могут воспользоваться моментом и активизироваться в Сумской и Черниговской областях. Одна часть войсковых формирований будет двигаться на Полтаву, а вторая - на Житомир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если посмотреть на карту боевых действий, то мы имеем огромную дугу от Сум до низовья Днепра. Это похоже на большой выгнутый серп. Сейчас можно воспользоваться моментом и активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт.
"Одна часть войсковых формирований будет двигаться на Полтаву. Вы можете сказать: "Что-то ты замахнулся". А по-другому никак. Если мы попробуем снова обойти Славянск, мы опять завязнем в позиционных боях", - добавил политолог.
Да, это означает растянутые коммуникации. Да, российские войска теоретически там могут попасть под удар украинских беспилотников. Но в том же Часовом Яре их ничуть не меньше, там целый рой украинских дронов, отметил Подлесный.
Другая часть войсковых формирований будет двигаться на Житомир через Черниговскую область, что несомненно вызовет панику у стран Запада. Если российские силы отсекут Жешув, через который идет основное снабжение ВСУ, это обернется катастрофой для украинской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
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