Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине - 29.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240529/1055356548.html
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине - 29.05.2024 Украина.ру
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
России не стоит ожидать больших перемен в подходе Великобритании к конфликту на Украине и в целом изменения отношений с Западом. Об этом заявил директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему Лондон более радикален к России, чем Вашингтон
2024-05-29T14:20
2024-05-29T14:50
новости
британия
россия
лондон
украина
международные отношения
внешняя политика
выборы
ес
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102429/32/1024293213_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_4cac557c6d38911fff59b071658aa36d.jpg
По словам Громыко, если США поменяют подходы к конфликту на Украине, безусловно, Британия это подхватит: "В Лондоне вдруг выяснится, что он тоже не против урегулирования украинского кризиса". Политолог также упомянул, что с Евросоюзом и Китаем у Британии может вполне сложиться сбалансированная политика.Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отвечая на этот же вопрос, добавила что у Лондона нет вечных врагов и постоянных друзей, только интересы и принципы самой Британии.Эксперты Института Европы РАН сошлись во мнении, что на предстоящих парламентских выборах в Великобритании скорее всего победят лейбористы.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 29 мая прошла конференция "Британская внутренняя и внешняя политика: чего ждать от парламентских выборов 4 июля?". В ней участвовали директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
https://ukraina.ru/20240519/1055157537.html
британия
россия
лондон
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102429/32/1024293213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2d97c3b543b520d232cd3c3952ca7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, россия, лондон, украина, международные отношения, внешняя политика, выборы, ес, сша
Новости, Британия, Россия, Лондон, Украина, международные отношения, внешняя политика, выборы, ЕС, США

Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине

14:20 29.05.2024 (обновлено: 14:50 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения". День второй
Международный форум Примаковские чтения. День второй - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
России не стоит ожидать больших перемен в подходе Великобритании к конфликту на Украине и в целом изменения отношений с Западом. Об этом заявил директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему Лондон более радикален к России, чем Вашингтон
По словам Громыко, если США поменяют подходы к конфликту на Украине, безусловно, Британия это подхватит: "В Лондоне вдруг выяснится, что он тоже не против урегулирования украинского кризиса". Политолог также упомянул, что с Евросоюзом и Китаем у Британии может вполне сложиться сбалансированная политика.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отвечая на этот же вопрос, добавила что у Лондона нет вечных врагов и постоянных друзей, только интересы и принципы самой Британии.

"К этим принципам относится политика Британии на континенте: важно не дать континентальной Европе объединиться против нее. Россия, большая и огромная, Британию не устраивает", — заявила Ананьева

Эксперты Института Европы РАН сошлись во мнении, что на предстоящих парламентских выборах в Великобритании скорее всего победят лейбористы.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 29 мая прошла конференция "Британская внутренняя и внешняя политика: чего ждать от парламентских выборов 4 июля?". В ней участвовали директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
19 мая, 13:32
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News
 
НовостиБританияРоссияЛондонУкраинамеждународные отношениявнешняя политикавыборыЕССША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду
14:50Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
14:47Постукраина: контуры денацификации
14:46Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ
14:20Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
13:57Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР
13:54"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель
13:52Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета
13:52"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто
13:00Госпреступление Зеленского, обстрел Энергодара, эффект бумеранга. Главное на Украине на 13:00 29 мая
12:55Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащих
12:44"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
12:27Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором
11:35Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова
10:54Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
10:52Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона
10:20ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовиками
09:55Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP
09:07Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко
09:00Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая
Лента новостейМолния