https://ukraina.ru/20240529/1055356548.html
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине - 29.05.2024 Украина.ру
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
России не стоит ожидать больших перемен в подходе Великобритании к конфликту на Украине и в целом изменения отношений с Западом. Об этом заявил директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему Лондон более радикален к России, чем Вашингтон
2024-05-29T14:20
2024-05-29T14:20
2024-05-29T14:50
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По словам Громыко, если США поменяют подходы к конфликту на Украине, безусловно, Британия это подхватит: "В Лондоне вдруг выяснится, что он тоже не против урегулирования украинского кризиса". Политолог также упомянул, что с Евросоюзом и Китаем у Британии может вполне сложиться сбалансированная политика.Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отвечая на этот же вопрос, добавила что у Лондона нет вечных врагов и постоянных друзей, только интересы и принципы самой Британии.Эксперты Института Европы РАН сошлись во мнении, что на предстоящих парламентских выборах в Великобритании скорее всего победят лейбористы.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 29 мая прошла конференция "Британская внутренняя и внешняя политика: чего ждать от парламентских выборов 4 июля?". В ней участвовали директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
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новости, британия, россия, лондон, украина, международные отношения, внешняя политика, выборы, ес, сша
Новости, Британия, Россия, Лондон, Украина, международные отношения, внешняя политика, выборы, ЕС, США
Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
14:20 29.05.2024 (обновлено: 14:50 29.05.2024)
России не стоит ожидать больших перемен в подходе Великобритании к конфликту на Украине и в целом изменения отношений с Западом. Об этом заявил директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему Лондон более радикален к России, чем Вашингтон
По словам Громыко, если США поменяют подходы к конфликту на Украине, безусловно, Британия это подхватит: "В Лондоне вдруг выяснится, что он тоже не против урегулирования украинского кризиса". Политолог также упомянул, что с Евросоюзом и Китаем у Британии может вполне сложиться сбалансированная политика.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отвечая на этот же вопрос, добавила что у Лондона нет вечных врагов и постоянных друзей, только интересы и принципы самой Британии.
"К этим принципам относится политика Британии на континенте: важно не дать континентальной Европе объединиться против нее. Россия, большая и огромная, Британию не устраивает", — заявила Ананьева
Эксперты Института Европы РАН сошлись во мнении, что на предстоящих парламентских выборах в Великобритании скорее всего победят лейбористы.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 29 мая прошла конференция "Британская внутренняя и внешняя политика: чего ждать от парламентских выборов 4 июля?". В ней участвовали директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.