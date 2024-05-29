https://ukraina.ru/20240529/1055350446.html

Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"

Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными" - 29.05.2024 Украина.ру

Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"

Медсестра Марина Фишер вернулась в Россию после почти 28 лет жизни в германском Киле. Все ее дети родились там, старшие почти не владеют русским языком и пока решили остаться в Германии, а младших Марина привезла с собой и не без приключений

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:13

германия

россия

ставрополь

красный крест

соотечественники

опека

русофобия

день победы

сво

европа

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.Марину Фишер с двумя дочками я жду в центральном парке Ставрополя. Времени у нее не слишком много — нужно работать в нескольких местах одновременно, чтобы на новом месте с нуля и в одиночку устраивать жизнь с несовершеннолетними детьми на руках. Но сам факт возвращения домой для Марины кажется более существенным, чем все связанные с этим трудности и неудобства. Такому внутреннему стержню можно только позавидовать.Мы для них чужиеМарина Фишер уехала с родителями в Германию из Тольятти в 18-летнем возрасте. Шел 1995 год, причины переезда очевидны.Больше четверти века Марина прожила в Киле — северном портовом городе на Балтийском море, столице Шлезвиг-Гольштейна, откуда родом не слишком удачливый российский император Петр III, он же Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский. В Киле, кстати, с 2014 года установлен памятник Петру III работы российского скульптора Александра Таратынова. Убитый по приказу собственной жены, тоже немки Екатерины II, бронзовый император стоит у пустого российского трона со свитком с надписью "Мир" и смотрит в сторону Санкт-Петербурга. Это как бы символ дружеских отношений России и Германии, поскольку именно известный прусофил Петр III вопреки воле умершей Елизаветы Петровны вывел русские войска из Восточной Пруссии и заключил сепаратный мир с Фридрихом II в надежде захватить у Дании свой родной Шлезвиг-Гольштейн. В 2018 году тот же скульптор поставил памятник Карлу Петеру Ульриху в питерском Ораниенбауме. В общем, вспоминая слова Ангелы Меркель о том, для чего Германия подписывала Минские соглашения как раз в период установки памятников (не для мира, если кто забыл, а для подготовки Украины к большой войне), политическую дальновидность скульптора можно поставить под сомнение. Марина Фишер в этом смысле оказалась куда более проницательной.Марина честно пыталась социализироваться — для молодой девушки это, наверное, не так проблематично, как для взрослого, сложившегося человека, но через определенного рода культурный шок прошла и она."Странно, что людей нельзя называть по национальности. Цыган, например, нельзя называть цыганами, как будто это оскорбление. Мы в нашей культуре привыкли, что они гордо говорят — мы цыгане. Национальность такая, и что? Нет, говорят, надо называть их ромами. А чернокожих нельзя называть неграми. Даже не знаю, как можно. По этой логике, если мне скажут, я русская, я должна обидеться. А почему?"Культурное недопонимание встречается и в, казалось бы, простых, бытовых, ни к чему особенно не обязывающих ситуациях."Как они пьют чай и как пьем чай мы … У нас чай подается в ресторане в красивом чайнике, заварен, ты его видишь. А в Киле прихожу в относительно дорогой ресторан, а там пьют вот эти мешочки с кипятком. А я не хочу такой чай, я такой и дома могу попить, я хочу, чтобы было красиво".Вопрос красоты, в широком смысле, оказался для Марины решающим.Долго боялась тоски по Родине, а потом перестала бояться"В Тольятти много красивых людей, я к ним привыкла. В Германии это не так, красивых людей мало, одеты в основном плохо и каждый второй в очках. Но это, конечно, не самое главное. Самое главное, о чем я тогда подумала — а что я здесь буду делать в 18 лет без знания страны и без языка? Понятно, что приехала с родителями, но что дальше?"У Марины был неплохой школьный английский, благодаря чему немецкий получилось выучить довольно быстро. Еще не владея языком, она пошла работать в кафе-мороженое к одному итальянцу."Он мне сказал, понимаешь, не понимаешь, просто читай. Я читала и выписывала все незнакомые слова в тетрадку. За год у меня уже был хороший уровень языка".Для того, чтобы переселенец из России мог поступить в местный университет, необходимо бы еще два года посещать специальные курсы для тех, кто хочет учиться в вузе. Марина закончила их в Гамбурге и даже получила приглашение в вуз, но в тот момент продолжать учебу не решилась."Я побоялась, что не добьюсь того, чего хочу", — говорит она.И начались четыре года работы в Макдональдсе, которые Марина вспоминает с большой теплотой, как "веселое" время прекрасной молодости. В это время замужество и рождение первых двоих детей."Тогда я решила, что я хочу пойти в медицину и работать на станции с роженицами. Я думала, о боже мой, это же каждый день счастье. Так что уже с двумя уже маленькими детьми я осваивала профессию медсестры. И ничего, освоила, работала с роженицами. А потом 13 лет вплоть до отъезда с немецким Красным крестом занималась людьми с ограниченными возможностями".Не секрет, что в Германии очень много русскоязычных выходцев из республик бывшего Советского Союза, особенно много русских немцев из Казахстана. Поэтому при желании круг русскоязычного общения обеспечить себе не так уж и сложно, но Марина сначала этого не хотела."Муж у меня был немцем. Я уговорила себя, что раз уж приехала в Германию, то и муж нужен из местных. Иначе зачем было уезжать из России? — объясняет она. — Я не смотрела русское телевидение и как можно меньше общения с русскими — очень боялась тоски, боялась соскучиться по Родине. Но прошло лет десять, и я перестала бояться. Я не научила моих старших детей русскому языку и где-то после 2008 года подключила русское телевидение в надежде наверстать упущенное. И каким же красивым оказался русский язык, как восхитительно дети по телевизору говорили! Меня все больше затягивало и не то, чтобы я прямо затосковала, но, как только появилась возможность полететь куда-то в отпуск, я сказала детям — ваша мама 20 лет не была в России, пора".В 2017 году Марина побывала в Москве и, как она утверждает, влюбилась в русских людей и потеряла покой. Вернувшись в Германию, она тут же через консульство в Гамбурге оформила детям российское гражданство, чтобы воспользоваться программой переселения соотечественников."Но я испугалась, что я не потяну. И все, опять себя уговорила, что так уж сложилось, мы живем в Германии, дети в Германии растут, меня когда-то родители вырвали из России, может быть, не надо теперь детей вырывать из страны, где они родились. Так мы и остались. Но дети уже были с российским гражданством".Нам писали: "валите отсюда"— В 2017 году Вы убедили себя остаться в Германии.— Да, пока остаться. Но просматривая новости и иногда общаясь с коллегами про Россию, мне становилось обидно, что про нее говорят и пишут разные гадости. Я все воспринимаю близко к сердцу, и мне это стало мешать. Я опять съездила в Россию — в Питер, в Калининград — и стала снова потихоньку раздумывать. А еще я задумалась о том, что если бы мне 20 лет назад сказали, в каком обществе я буду растить своих детей, я бы никогда в Германии не осталась.— В каком обществе?— Каждый сам за себя, никакой взаимопомощи, сплошное стукачество, неприемлемая для меня гендерная политика и русофобия, которая в последние два года достигла полного маразма.— Все эти гендерные дела — не преувеличение ли?— Нисколечко. У меня же все дети там в школе учились, и я не понимаю, зачем десятилетнему ребенку в четвертом классе нужен секспросвет. У них в учебнике об этом рассказывают. Ладно, я, взрослый человек, читаю и вижу, что даже неплохо все написано, но зачем?Вспоминаю себя десятилетним ребенком, совсем другое было интересно. Мозг человека достаточно вызревает для того, чтобы адекватно о таких вещах задумываться, ну годам к семнадцати. А десятилетним это зачем? Сначала сказали, что для безопасности. Ладно, пусть так. Но проходит пара лет и детям уже начинают рассказывать, что быть гомосексуалистами — это нормально. Мне знакомы семьи, где подростки в своем юношеском максимализме, когда родители не авторитет, слушают гендерных психологов и проводят с собой гормональные эксперименты. Я убеждена, что они повзрослеют и будут горько жалеть о том, что сделали. Или взять движение чайлдфри. Ну не хотите вы детей, не рожайте, кто вас трогает? Но зачем вы психические расстройства ставите на пьедестал? Зачем ходить парадами и показывать то, что можно оставить в своей спальне? Живи ты как хочешь, но почему я должна на это смотреть? Это же насилие надо мной, но с этим никто не считается. А с прошлого же года вообще какой-то ад начался — "радуги" развесили на церквях. Церковь-то как такое может поддерживать? Где Адам и Ева?— Вы задумались надо всем этим и...— И поняла, какой ошибкой был переезд в Германию. А потом началась спецоперация на Украине, и я решила, что хочу домой.— Отношение к русским ухудшилось?— Ну, конечно. В Гамбурге, например, всегда организовывали какие-то мероприятия на 9 мая. Все это запретили, мы стали врагами номер один. Да, нас уже много лет пытались выставлять в негативном свете, но с 2022 года мы стали просто врагами. Моя подруга больше 20 лет прожила в Германии в браке с турком с немецким гражданством, но сама от российского гражданства не отказывалась. Так вот, ей сразу все банки разослали письма о том, что замораживают ее счета. Не за какие-то действия, а просто за национальность. Другим моим подругам бросали в почтовые ящики листовки с надписью "валите отсюда". Это возмутительно. Мы спокойно жили, не забывая свою культуру, но и не вытирая ноги о культуру Германии. Коллеги, с которыми мы 13 лет проработали вместе, вроде бы меня любили, потому что хороший человек, со мной весело работать и т.д., но в то же время я русская, а это само по себе подозрительно. Помню радостный день, когда Россия признала ДНР и ЛНР. Я жила в части города, где много турок. Так вот, они за месяц до того меня спрашивали — почему не признаете? А у меня не было ответа. В итоге они все мне сказали, что Путин молодец, правильно сделал. Турки, алжирцы, сирийцы — большинство из них за нас. И вот, я захожу на работу, а коллеги-немцы молчат. Либо в шоке и сами не знают, как себя вести, либо не знают, чего ждать от меня — в общем, в первый день полный бойкот. Ладно, я работаю, делаю вид, что ничего не замечаю. Но молчать-то они молчат, а в рабочем чате полилась грязь, начали слать ужасные карикатуры, всякое такое. Мне, конечно, это было неприятно, и я заговорила об этом. А меня стали упрекать, говорить, что я должна прекращать. Но не я же начала, я ни про кого ничего плохого не сказала.— А что в школе у детей?— Русских детей обижали, унижали всячески. Я свой дочери подсказала сказать всем, что у нее дядька — чеченец, приедет и со всеми разберется. После этого трогать ее перестали, напугались. А так, конечно, дети страдали, это было заметно. А я бесповоротно решила, что больше не хочу оставлять своих девочек в гендерном безобразии, не хочу платить налоги стране, которая финансирует убийство моих соотечественников, не хочу ни дня лишнего там оставаться. Но меня задержали.Наша культура воспитания им не подходитВ феврале 2022 года началась спецоперация на Украине, а в августе Марина планировала уехать."Я купила чемоданы, объявила детям, что еду домой и спросила у старших, хотят ли они со мной. У них, конечно, был шок. Они же, в отличие от многих русских немцев, никогда не были в России".В мае у нее уже были куплены билеты, собраны чемоданы, распродана часть мебели. Единственное, что нужно было еще сделать — найти квартиру старшему сыну, который решил остаться. В июне у Марины забрали детей."Дочь волновалась из-за переезда и начала не очень хорошо вести себя в школе. Учительница вызвала меня и говорит, что слышала, что мы собираемся в Россию. Я ответила, что да, возможно бы будем скоро возвращаться домой. И вот, я возвращаюсь домой, а там мне говорят — ваши дети у нас".Поскольку дети в возрасте 10-12 лет, матери разрешили их видеть раз в две недели. На свидании выяснилось, что девочек обманули, пообещав им, что продержат их пару дней. Но ювенальная программа рассчитана на полгода, никаких пары дней быть не могло.— За что в Германии могут забрать ребенка?— Понимаете, в Германии детям не говорят, что кроме прав у них есть еще и обязанности, что пока они живут с родителями, они должны помогать им, убирать в своей комнате, всякое такое. А многие дети шантажируют родителей — если не сделаешь, что я хочу, то я позвоню в опеку. Ну и по звонку детей забирают, тебя вообще не спрашивая, а потом полгода идут разбирательства. Ты ходишь по психологам, чтобы доказать свою адекватность как родителя, вынужден подстраиваться, ломать себя, чтобы сказать то, что они хотят услышать.— А что они хотят?— Понимаете, наша культура воспитания им не подходит. Мы, может быть, растим своих детей немного авторитарно. Хотя младших я уже ращу не так, уже есть опыт. Тем не менее в нашей жесткости всегда присутствует сердечность. И мы привыкли, что мальчик должен быть мальчиком — не размазней, а девочка — девочкой.И вот я психологине, которая снимала меня с детьми на видео, говорю, вы понимаете, я хочу жить в знакомом мне с детства обществе, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Вот Ваш муж Вас может защитить, интересуюсь я. Ну, наверное, отвечает она. А я говорю, что хочу быть уверенной, а не наверное. Ей, на минуточку, лет шестьдесят, а она не знает. Наверное… Она мне — вы нетолерантная. В каком смысле я нетолерантная, если под сомнение ставят мое естество, с которым я родилась?— Но девочек Вам все-таки отдали.— Я думала, что вообще их не верну. Страх, шок, представьте себе. Я не могла ни спать, ни есть, ни работать. Но шеф подсказал позвонить на горячую линию психологов и там мне подсказали, как схитрить. Я сказала детям все время плакать, просить, настаивать, чтобы их отпустили домой. Тактика сработала, девочек вернули через два месяца и оставили нас в покое. А потом я съездила с ними на показательное выступление в Калининград и вернулась, доказав тем самым опеке, что мы вот так и будет продолжать ездить в отпуск и возвращаться в Германию, в Россию не сбежим.Дальше экспериментировать Марина не решилась. Она собрала вещи и тайно, ничего не сказав ни родственникам, ни друзьям, ни коллегам, забрала младших дочерей и уехала. Только оставила всем прощальные письма. Старшие дети — 23-летний сын и 21-летняя дочь — остались учиться, работать и строить свое будущее пока в Германии."Я еще и младших немного обманула, — хитро улыбается Марина. — Самая младшая, которой 10 лет, была со мной в сговоре, подельница так сказать. Она у меня домашняя, не так привязана к друзьям. А вот та, которой 12, дружит с девочкой еще с детского сада. Для нее переезд, конечно, большая трагедия. Так что мы с младшей договорились свозить старшую в Москву и уговорить ее там. Ходили в музеи, в Москвариум, смотрели на всякие красоты. Я говорю, ну что, мы остаемся? Они — да, остаемся. Вот и все. И из Москвы мы сразу рванули в Ставрополь".Все получается само собойДо февраля 2022 года Марина присматривалась к Краснодару. Хотя целесообразнее было бы остаться в Калининграде, ближе к Германии и к своим старшим детям, дух авантюризма и приключений подсказал ей, что она и так четверть века прожила на Балтийском море и надо попробовать что-то новое. Были мысли о малой родине — Тольятти. Возможно, Самара, поскольку там остались кое-какие родственники. Но контакта с ними не осталось, поэтому вариант отпал сам собой. Да и слишком большим городом показалась миллионная Самара по сравнению с двухсотпятидесятитысячным Килем. И тогда в интернете Марина нашла Анатолия Бублика и организацию "Путь домой", которая помогает переселенцам, а он предложил Ставрополь.— Анатолий сказал, давай к нам. Ну я и приехала 2 марта. А 6 марта мы уже вселились в квартиру, которую Анатолий помог нам подобрать. По сравнению с Германией здесь удивительно просто снять жилье. Там тебе надо собрать справки о зарплате, справку от предыдущего арендодателя о добросовестности оплаты, справку о том, что у тебя нет долгов, а здесь встретился, обговорил условия, заплатил и все.— Не жалеете?— Нет, нет, Ставрополь волшебный. Я в этот город влюблена. Тут Черное море относительно недалеко, тут Кавказские горы. В географическом плане восхитительное место. Гористость меня сначала немного пугала, вверх-вниз-вверх-вниз. Но потом я поняла, в чем прелесть. Однажды мы с детьми гуляли по городу и заблудились. И вот мы встали на возвышенности и увидели наш дом. Это ли не восхитительно? А еще здесь очень вкусная еда. Дети надо мной смеются по этому поводу, но я говорю, что они ничего не понимают. По мне так здесь даже обычная шаурма вкуснее. Для большинства ничего особенного, а для меня это просто невероятно. Что они туда кладут? Огурцы, помидоры, масло — все здесь пахнет по-настоящему. Я не утрирую нисколько. В Германии огурец — это вода.— А знаменитая германская медицина?— Очень много оплачивает больничная касса. Это что-то вроде российского ОМС. Каждый работающий ежемесячно платит в кассу. Например, при моей зарплате в полторы тысячи евро, отдавать надо 180 евро и еще 180 евро отдает работодатель. Получается 360 евро ежемесячно. Тем не менее, многие инвалиды остаются дома, потому что их трудно пристроить в специальные учреждения. Место, где я работала, как раз было таким. Это заведение для молодых людей от 18 лет, которые, несмотря на инвалидность, хотели бы еще учиться и даже работать. Другие сидят дома? и к ним медсестры приходят по часам. Иногда мамы сами ухаживают за детьми с инвалидностью, им за уход за собственным ребенком немного платят. Все очень по-разному.— Если сравнивать с Россией, где лучше организация?— Я здоровый человек, так что пока Бог миловал всерьез столкнуться с медицинскими вопросами здесь. Из того, с чем столкнулась, могу сказать, что в России очень хорошо следят за здоровьем населения. Ежегодная диспансеризация — это очень важно. Причем бесплатная. В Германии такого нет, даже в медицинской организации, где я проработала 13 лет. Все на личной ответственности.— А что с работой здесь?— Вы знаете, у меня в жизни все само собой получается. Везде попадаются добрые люди, каждый готов помочь. Не знаю, почему, но это так. Любой парикмахер, любой таксист предлагает — хочешь, на работу устрою? Ну я и устроилась. Поменяла пару работ, как и планировала — надо же все попробовать, все узнать.Я же не жила в России очень много лет, не понимаю уже, как тут все устроено. Первый опыт был на фармацевтическом заводе. Хорошая зарплата, график шикарный, куча свободного времени. Но мне как-то не зашло находиться в лаборатории, в закрытом помещении 12 часов смены, фобия может быть какая-то. Так что через неделю я подумала, зачем мне себя насиловать, и уволилась. А прямо в день увольнения я оформила ипотеку.— В день увольнения?!— Да, так получилось. Просто я очень быстро нашла другую работу — в "Магнит Косметик". Помещение открытое, люди входят и выходят, людей я люблю. Да, зарплата небольшая, но зато весело, комфортно, близко к дому, можно экономить на проезде.— Но ипотека! Это же не шутка.— У меня многое получается в жизни просто интуитивно. Иногда это накладно, иногда это, может быть, нецелесообразно. Но я точно знаю, что не буду жалеть, я буду кайфовать от процесса. Меня тут все спрашивают, была ли у меня в Германии своя квартира? А я говорю, что там все живут в аренду. Я даже не знаю, как это — иметь свое жилье. Ну и начала интересоваться и мне в итоге предложили квартиру. Тогда я решила, если ипотеку одобрят, возьму. Так что Новый год я уже смогу праздновать в своем жилье. Мечта сбылась.До 18 лет за детей решаю яМарина бодрится и не унывает, но вообще-то ей нелегко. Тянуть ипотеку и двоих детей с зарплатой до 30 тысяч рублей и пособием, вместе с которым доходы дотягивают до 50-52 тысяч — та еще задача."Другие сказали бы, ну, плоховато, а я довольна", — улыбается Марина.В съемной квартире, по ее словам, шикарный ремонт, какого не было в Германии."Мы всегда смеялись в Германии, когда русские говорят "евроремонт". Ну, евроремонт в нашем понимании – это голая квартира, голые стены, дай бог, побеленные".Марина с восхищением описывает красивую мебель в квартире — такое в Германии она видела только по телевизору. А ипотека, как она считает, по средствам. Однокомнатная на троих — это, конечно, очень мало, но и в Германии у нее не получалось отдельной комнаты для каждого члена семьи."У меня, допустим, с четырьмя детьми была трехкомнатная квартира. Три девчонки жили в одной комнате, парень в другой, а я в третьей. Теперь я согласилась просто на меньшее. У меня материнский капитал, и все, больше никаких доплат. Живу я в аренду, поэтому могу себе позволить только однокомнатную. Ипотека, естественно, на 30 лет".Так что, помимо основной работы, Марина, как и многие другие, находит дополнительные подработки, чтобы свободнее дышать.Несмотря на все трудности, Марина наконец-то почувствовала себя дома, в не идеальной, но приемлемой для жизни среде.— Я нетолерантный человек, — возвращается она к главному вопросу. — Когда я перед отъездом искала сыну квартиру, меня спрашивали, почему я уезжаю, а я отвечала — мне не нравится общество в Германии, не нравится гендерная политика. Я нетолерантна? Может быть. Но где толерантность ко мне?Поэтому я хочу жить в России, жить так, как живут русские люди. Жить в стране, где мне не надо прятать георгиевскую ленточку на 9 мая, не надо переживать, что мне разобьют машину с повязанной ленточкой, когда я поеду на кладбище возложить цветы. Когда я уезжала из Германии, я, как говорится, рвала когти. И я никогда не пожалею, что сделала это.— А дети не пожалели? Они все-таки там родились.— Детям пришлось тяжело, ведь я им даже не дала шанса проститься с братом и старшей сестрой. Я не дала им шанса проститься с друзьями. Так что была депрессия, были слезы и до сих пор очень трудно. Но есть интернет, они общаются. И когда вырастут, если захотят, поедут жить куда угодно. Это уже будет их решение. А сейчас я хочу воспитать их в близком мне по духу обществе. Я русская, и мое место здесь. В моих детях течет моя кровь. Они должны здесь жить, это мое решение и до 18 лет я решаю за них. Я хочу, чтобы они были счастливы и им, на самом деле, нравится здесь. Просто скучают. Но я объясняю, что друзья сегодня есть, завтра нет, будут новые, а жить нужно в правильном месте.

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