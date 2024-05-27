Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания - 27.05.2024 Украина.ру
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Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания
Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания - 27.05.2024 Украина.ру
Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания
В результате обстрелов со стороны ВСУ за неделю повреждено около 690 жилых объектов и 160 автомобилей. Об этом доложил мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства. Его слова приводят журналисты РИА Новости
2024-05-27T13:46
2024-05-27T13:46
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
россия
обстрелы
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Демидов доложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову о темпах восстановительных работ в регионе.За период специальной военной операции в Белгороде от обстрелов поврежден 9971 жилой объект, 7351 из них уже восстановлен.На эту неделю власти города запланировали работу по восстановлению 244 окон и 149 балконов. Демидов уточнил, что поэтапно планируется завершить все окна до 10 июня и балконы до 25 июня.За неделю также получил повреждения 161 автомобиль. Весь объем работ по автомобилям планируется завершить до 30 ноября, отметил мэр Белгорода.Губернатор региона подверг критике работу властей города. Он привёл цифры, что за прошедшую неделю было установлено всего 234 окна, в то время как на следующую неделю запланировано 1572 окна. "Я уже, честно говоря, устал от пустых обещаний, за которыми ничего нет… То, что вы сейчас говорите, оно нереалистично звучит", - заявил Гладков.Гладков лично проехал по пострадавших от обстрелов района и заявил о полном отсутствии организации работ. Ответственность за разные участки не была четко распределена, а квартиры с выбитыми окнами оставались без охраны."Мне крайне было не то, что неприятно, мне просто обидно было за жителей. Которые вот в воскресенье я увидел, что они предоставлены сами себе. К сожалению, это так. У администрации города Белгорода был выходной", - возмутился Гладков.Глава региона потребовал предоставить регламент действий, а также четкое распределение ответственности.
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, россия, обстрелы
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Россия, обстрелы

Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания

13:46 27.05.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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В результате обстрелов со стороны ВСУ за неделю повреждено около 690 жилых объектов и 160 автомобилей. Об этом доложил мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства. Его слова приводят журналисты РИА Новости
Демидов доложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову о темпах восстановительных работ в регионе.
За период специальной военной операции в Белгороде от обстрелов поврежден 9971 жилой объект, 7351 из них уже восстановлен.
"За неделю в результате обстрелов новые повреждения получили 687 объектов, восстановлено за этот период 213 объектов, а также за неделю восстановили 120 окон и 145 балконов", - сообщил Демидов.
На эту неделю власти города запланировали работу по восстановлению 244 окон и 149 балконов. Демидов уточнил, что поэтапно планируется завершить все окна до 10 июня и балконы до 25 июня.
За неделю также получил повреждения 161 автомобиль. Весь объем работ по автомобилям планируется завершить до 30 ноября, отметил мэр Белгорода.
Губернатор региона подверг критике работу властей города. Он привёл цифры, что за прошедшую неделю было установлено всего 234 окна, в то время как на следующую неделю запланировано 1572 окна.
"Я уже, честно говоря, устал от пустых обещаний, за которыми ничего нет… То, что вы сейчас говорите, оно нереалистично звучит", - заявил Гладков.
Гладков лично проехал по пострадавших от обстрелов района и заявил о полном отсутствии организации работ. Ответственность за разные участки не была четко распределена, а квартиры с выбитыми окнами оставались без охраны.
"Мне крайне было не то, что неприятно, мне просто обидно было за жителей. Которые вот в воскресенье я увидел, что они предоставлены сами себе. К сожалению, это так. У администрации города Белгорода был выходной", - возмутился Гладков.
Глава региона потребовал предоставить регламент действий, а также четкое распределение ответственности.
РЛС Воронеж-М - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
09:39
Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 маяУкраина атаковала Россию при помощи БПЛА, погибли люди. Украинский БпЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области
 
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