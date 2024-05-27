Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times - 27.05.2024 Украина.ру
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Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times
Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times - 27.05.2024 Украина.ру
Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times
Поставленные Украине некоторые виды западного оружия оказались неэффективными на поле боя. Об этом сообщает американская New York Times
2024-05-27T09:00
2024-05-27T09:08
оружие
новости
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"Некоторые виды американского высокоточного оружия, поставленного на Украину, оказались неэффективными на поле боя, их точность сильно снизилась из-за российских помех", - говорится в материале.По данным украинских командиров, неэффективность некоторых западных вооружений стоила украинским войскам "человеческих жизней".Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников писала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
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оружие, Новости, Украина, Киев, Запад, США

Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times

09:00 27.05.2024 (обновлено: 09:08 27.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поставленные Украине некоторые виды западного оружия оказались неэффективными на поле боя. Об этом сообщает американская New York Times
"Некоторые виды американского высокоточного оружия, поставленного на Украину, оказались неэффективными на поле боя, их точность сильно снизилась из-за российских помех", - говорится в материале.
По данным украинских командиров, неэффективность некоторых западных вооружений стоила украинским войскам "человеческих жизней".
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников писала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
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