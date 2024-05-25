"Именно сейчас": Зеленский анонсировал изменения на фронте - 25.05.2024 Украина.ру
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"Именно сейчас": Зеленский анонсировал изменения на фронте
"Именно сейчас": Зеленский анонсировал изменения на фронте - 25.05.2024 Украина.ру
"Именно сейчас": Зеленский анонсировал изменения на фронте
Владимир Зеленский в своих соцсетях поблагодарил США за одобрение нового пакета помощи ВСУ.
2024-05-25T11:33
2024-05-25T11:33
владимир зеленский
всу
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"Этот пакет крайне важен именно сейчас…" - написал Зеленский, отметив, что в новый пакет вошли "столь необходимые" ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие вооружения. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов.Несколько недель назад президент США Джо Байден уже подписывал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву был выделен 61 миллиард долларов.Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США. Этот факт абсолютно открыто подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, сказав, что "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине".С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Наступление российской Армии продолжается.
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владимир зеленский, всу
Владимир Зеленский, ВСУ

"Именно сейчас": Зеленский анонсировал изменения на фронте

11:33 25.05.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Владимир Зеленский в своих соцсетях поблагодарил США за одобрение нового пакета помощи ВСУ.
"Этот пакет крайне важен именно сейчас…" - написал Зеленский, отметив, что в новый пакет вошли "столь необходимые" ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие вооружения.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов.

Несколько недель назад президент США Джо Байден уже подписывал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву был выделен 61 миллиард долларов.
Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США. Этот факт абсолютно открыто подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, сказав, что "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине".

С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Наступление российской Армии продолжается.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 02:50
Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской областиВ Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости для будущих прорывов или расширения зоны текущего наступления. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
Владимир ЗеленскийВСУ
 
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