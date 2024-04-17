Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html
Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире
Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире - 17.04.2024 Украина.ру
Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире
В Киеве спорят о том, почему вдруг появился и стал обсуждаться в СМИ "план Эрдогана" и думают над тем, насколько реалистична "формулы мира" Зеленского
2024-04-17T06:20
2024-04-17T06:20
эксклюзив
турция
украина
россия
эрдоган
владимир зеленский
эксперты
война
сша
снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3f388a6e54ae419cf2c6142d0ef238.jpg
Ранее в СМИ появились сообщения, что Турция будто бы предлагает мирный план, предусматривающий, в частности, обязательство США и РФ не применять ядерное оружие, возобновление договора СНВ-3, замораживание украинского конфликта по существующей линии фронта с последующими (в 2040 году) референдумами, которые определят судьбу территорий и курс страны.При это летом текущего года на конференции в Швейцарии собираются рассмотреть "формулу мира" Зеленского (вывод российских войск на границы 1991 года, выплата репараций и т. п.). Россия отказалась от участия в этой конференции, поскольку Москва не приемлет язык ультиматумов.Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что Украина правильно продвигает свою "формулу мира". Однако он отмечает, что тут есть вопросы и проблемы, потому что "когда мы говорим о возвращении всех наших территорий, о выходе России за все эти территории… мир понимает, что рычагов для этого нет, вот в чем трагедия".Политолог пояснил, что "нет единого Запада, который способен поставить России ультиматум, от которого они (русские — ред.) не смогут отказаться", потому что есть еще условный Восток с условным Глобальным Югом, "которые не очень поддерживают эту ситуацию".Потому-то и появляется "условный Эрдоган с абсолютно иной точкой зрения, которая точно не отражена в украинской формуле мира", сказал Спивак в эфире интернет-канала "Вышка".На самом деле предложение Эрдогана - вовсе не его предложение. "Эрдогана попросили выкатить то, о чем промежуточно договорились россияне и Штаты", - считает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "мирный план, который предоставила Турция, является совместным американо-российским проектом по установлению новых правил безопасности между этими странами".США сейчас не дают достаточной помощи Киеву, принуждая его таким образом к переговорам на обозначенных условиях. Россияне же все равно предпримут большое наступление, однако, как считает экс-советник ОП, успеха не добьются.Не столь уверен в этом глава ГУР Кирилл Буданов*. Он заявил в интервью немецким СМИ, что российские войска начнут наступление в конце мая-начале июня. По его словам, которые приводит издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ВСУ готовятся его отразить, но без западной помощи будет "катастрофически тяжело".Как бы то ни было, политики должны быть реалистами. В сложившихся условиях в Киеве должны понимать, что в следующий раз условия мира могут быть намного хуже, чем раньше, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что такое уже происходило, призвав политиков делать выводы."Война — это горе, война — это убийства, это смерти, разрушения. Ну кому там на диване хорошо так, что он за войну?" - сказал политолог в эфире интернет-канала "Вышка".Он добавил, что его просто поражает логика сторонников продолжения конфликта: "Давайте дальше ни на что мобилизуем всех, и двадцатилетних, потому что - что же, жертвы, которые были, они были напрасны?""Ну давайте, еще чтобы было больше жертв", - оценил Карасев призывы радикально настроенных сограждан. По его мнению, очевидно, что Россия в ходе конфликта усиливается в военном отношении, а Украина слабеет. И рано или поздно Киеву придется пойти на какие-то компромиссы, но "на худших условиях, чем сейчас".Эксперт констатировал, что Запад это тоже понимает и потому "отползает", оказывает помощь Киеву только на словах. Мобилизацию проведут, но чем воевать, лопатами? - задал он риторический вопрос.Что касается приготовлений к саммиту в Женеве, то здесь стоит отметить позицию Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине 16 апреля обменялись мнениями по украинскому кризису. Было заявлено, что надо остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Пекин выступает за мирную конференцию с участием России, со справедливым обсуждением всех предложений."Пекин занял жесткую позицию. Игнор [конференции в Швейцарии] со стороны Пекина - сигнал Глобальному Югу, а фраза про обсуждение всех предложений - похороны "формулы мира Зеленского" в реальности. Но в мире виртуальной реальности Киев ещё побегает с "формулой", - отмечает в связи с этим популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.Есть еще предложение олимпийского перемирия, с ним выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС. Макрон заявил, что попросит помощи у лидера Китая Си Цзиньпина, который скоро посетит Париж.Однако старый принцип олимпийского перемирия в данном случае вряд ли будет реализован, считает украинский политолог Кость Бондаренко."Учитывая, что у Макрона невысокий авторитет вне пределов Европы, я не думаю, что его призыв будет услышан. К сожалению, наши политики не особо обращают внимание на факт проведения Олимпийских игр. Или же Си Цзиньпин и Макрон могут обойтись общей декларацией, которая ни к чему не будет обязывать… (не будут — Ред.) подводить тех же Путина или же Нетаньяху", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, "что же касается Украины и России, здесь прекрасно понимают, что три недели, которые будут проводиться Олимпийские игры ─ это более чем достаточно для перегруппировки войск, для того, чтобы подтянуть свежие резервы, свежие силы. И внешнее перемирие, оно может послужить делу укрепления позиций той или иной противоборствующей стороны".Поэтому противоборствующие стороны вряд ли пойдут на перемирие, предполагает Бондаренко.Подробно ситуацию с разными мирными планами разобрал на страницах издания Украина.ру известный политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Россия сейчас побеждает на Украине, а Западу нужна передышка. Но что до переговоров, то граждане России компенсацию понесенных потерь и лишений "видят в полной и безоговорочной победе, в нокаутировании противника, а не в выигрыше по очкам, предполагающем не уничтожение неонацистского режима, а договоренность с ним".* Признан в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240313/1053867777.html
https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html
https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html
турция
украина
россия
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_36683d9642731694f38785a90b02d36f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, турция, украина, россия, эрдоган, владимир зеленский, эксперты, война, сша, снв-3, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, хамас, украина.ру, киев
Эксклюзив, Турция, Украина, Россия, Эрдоган, Владимир Зеленский, эксперты, война, США, СНВ-3, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Украина.ру, Киев

Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире

06:20 17.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве спорят о том, почему вдруг появился и стал обсуждаться в СМИ "план Эрдогана" и думают над тем, насколько реалистична "формулы мира" Зеленского
Ранее в СМИ появились сообщения, что Турция будто бы предлагает мирный план, предусматривающий, в частности, обязательство США и РФ не применять ядерное оружие, возобновление договора СНВ-3, замораживание украинского конфликта по существующей линии фронта с последующими (в 2040 году) референдумами, которые определят судьбу территорий и курс страны.
При это летом текущего года на конференции в Швейцарии собираются рассмотреть "формулу мира" Зеленского (вывод российских войск на границы 1991 года, выплата репараций и т. п.). Россия отказалась от участия в этой конференции, поскольку Москва не приемлет язык ультиматумов.
Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что Украина правильно продвигает свою "формулу мира". Однако он отмечает, что тут есть вопросы и проблемы, потому что "когда мы говорим о возвращении всех наших территорий, о выходе России за все эти территории… мир понимает, что рычагов для этого нет, вот в чем трагедия".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
13 марта, 18:36
Россия не примет участие в швейцарской конференции по УкраинеРоссия не намерена принимать участие Международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии, потому как на ней планируется обсуждение только так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом 13 марта сообщили в МИД РФ
Политолог пояснил, что "нет единого Запада, который способен поставить России ультиматум, от которого они (русские — ред.) не смогут отказаться", потому что есть еще условный Восток с условным Глобальным Югом, "которые не очень поддерживают эту ситуацию".
Потому-то и появляется "условный Эрдоган с абсолютно иной точкой зрения, которая точно не отражена в украинской формуле мира", сказал Спивак в эфире интернет-канала "Вышка".
На самом деле предложение Эрдогана - вовсе не его предложение. "Эрдогана попросили выкатить то, о чем промежуточно договорились россияне и Штаты", - считает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "мирный план, который предоставила Турция, является совместным американо-российским проектом по установлению новых правил безопасности между этими странами".
США сейчас не дают достаточной помощи Киеву, принуждая его таким образом к переговорам на обозначенных условиях. Россияне же все равно предпримут большое наступление, однако, как считает экс-советник ОП, успеха не добьются.
Не столь уверен в этом глава ГУР Кирилл Буданов*. Он заявил в интервью немецким СМИ, что российские войска начнут наступление в конце мая-начале июня. По его словам, которые приводит издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ВСУ готовятся его отразить, но без западной помощи будет "катастрофически тяжело".
Как бы то ни было, политики должны быть реалистами. В сложившихся условиях в Киеве должны понимать, что в следующий раз условия мира могут быть намного хуже, чем раньше, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что такое уже происходило, призвав политиков делать выводы.
"Война — это горе, война — это убийства, это смерти, разрушения. Ну кому там на диване хорошо так, что он за войну?" - сказал политолог в эфире интернет-канала "Вышка".
Он добавил, что его просто поражает логика сторонников продолжения конфликта: "Давайте дальше ни на что мобилизуем всех, и двадцатилетних, потому что - что же, жертвы, которые были, они были напрасны?"
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 14:24
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с РоссиейСША прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
"Ну давайте, еще чтобы было больше жертв", - оценил Карасев призывы радикально настроенных сограждан. По его мнению, очевидно, что Россия в ходе конфликта усиливается в военном отношении, а Украина слабеет. И рано или поздно Киеву придется пойти на какие-то компромиссы, но "на худших условиях, чем сейчас".
Эксперт констатировал, что Запад это тоже понимает и потому "отползает", оказывает помощь Киеву только на словах. Мобилизацию проведут, но чем воевать, лопатами? - задал он риторический вопрос.
Что касается приготовлений к саммиту в Женеве, то здесь стоит отметить позицию Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине 16 апреля обменялись мнениями по украинскому кризису. Было заявлено, что надо остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Пекин выступает за мирную конференцию с участием России, со справедливым обсуждением всех предложений.
"Пекин занял жесткую позицию. Игнор [конференции в Швейцарии] со стороны Пекина - сигнал Глобальному Югу, а фраза про обсуждение всех предложений - похороны "формулы мира Зеленского" в реальности. Но в мире виртуальной реальности Киев ещё побегает с "формулой", - отмечает в связи с этим популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.
Есть еще предложение олимпийского перемирия, с ним выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС. Макрон заявил, что попросит помощи у лидера Китая Си Цзиньпина, который скоро посетит Париж.
Однако старый принцип олимпийского перемирия в данном случае вряд ли будет реализован, считает украинский политолог Кость Бондаренко.
Встреча президентов России и Белоруссии
12 апреля, 11:12
"Мирные" планы на пороге победы РоссииПрактически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным
"Учитывая, что у Макрона невысокий авторитет вне пределов Европы, я не думаю, что его призыв будет услышан. К сожалению, наши политики не особо обращают внимание на факт проведения Олимпийских игр. Или же Си Цзиньпин и Макрон могут обойтись общей декларацией, которая ни к чему не будет обязывать… (не будут — Ред.) подводить тех же Путина или же Нетаньяху", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
По его словам, "что же касается Украины и России, здесь прекрасно понимают, что три недели, которые будут проводиться Олимпийские игры ─ это более чем достаточно для перегруппировки войск, для того, чтобы подтянуть свежие резервы, свежие силы. И внешнее перемирие, оно может послужить делу укрепления позиций той или иной противоборствующей стороны".
Поэтому противоборствующие стороны вряд ли пойдут на перемирие, предполагает Бондаренко.
Подробно ситуацию с разными мирными планами разобрал на страницах издания Украина.ру известный политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Россия сейчас побеждает на Украине, а Западу нужна передышка. Но что до переговоров, то граждане России компенсацию понесенных потерь и лишений "видят в полной и безоговорочной победе, в нокаутировании противника, а не в выигрыше по очкам, предполагающем не уничтожение неонацистского режима, а договоренность с ним".
* Признан в РФ террористом и экстремистом
 
ЭксклюзивТурцияУкраинаРоссияЭрдоганВладимир ЗеленскийэкспертывойнаСШАСНВ-3Эммануэль МакронВооруженные силы УкраиныХАМАСУкраина.руКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Второй сталинский удар: 80 лет со дня завершения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции
06:48Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманами
06:43Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России
06:30Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине
06:25Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по Украине
06:20Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире
06:17Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир"
05:10"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске
05:00Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
04:50Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой
04:40"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
04:30Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
04:20"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
04:10Удар на Волчанск вдоль Северского Донца: историк рассказал про перспективный сценарий похода на Харьков
04:00Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой
03:40Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"
03:30Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"
03:20Владислав Угольный объяснил, как в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка
03:10Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
03:00В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта
Лента новостейМолния