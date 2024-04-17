https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html

Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире

Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире - 17.04.2024 Украина.ру

Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире

В Киеве спорят о том, почему вдруг появился и стал обсуждаться в СМИ "план Эрдогана" и думают над тем, насколько реалистична "формулы мира" Зеленского

2024-04-17T06:20

2024-04-17T06:20

2024-04-17T06:20

эксклюзив

турция

украина

россия

эрдоган

владимир зеленский

эксперты

война

сша

снв-3

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Турция будто бы предлагает мирный план, предусматривающий, в частности, обязательство США и РФ не применять ядерное оружие, возобновление договора СНВ-3, замораживание украинского конфликта по существующей линии фронта с последующими (в 2040 году) референдумами, которые определят судьбу территорий и курс страны.При это летом текущего года на конференции в Швейцарии собираются рассмотреть "формулу мира" Зеленского (вывод российских войск на границы 1991 года, выплата репараций и т. п.). Россия отказалась от участия в этой конференции, поскольку Москва не приемлет язык ультиматумов.Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что Украина правильно продвигает свою "формулу мира". Однако он отмечает, что тут есть вопросы и проблемы, потому что "когда мы говорим о возвращении всех наших территорий, о выходе России за все эти территории… мир понимает, что рычагов для этого нет, вот в чем трагедия".Политолог пояснил, что "нет единого Запада, который способен поставить России ультиматум, от которого они (русские — ред.) не смогут отказаться", потому что есть еще условный Восток с условным Глобальным Югом, "которые не очень поддерживают эту ситуацию".Потому-то и появляется "условный Эрдоган с абсолютно иной точкой зрения, которая точно не отражена в украинской формуле мира", сказал Спивак в эфире интернет-канала "Вышка".На самом деле предложение Эрдогана - вовсе не его предложение. "Эрдогана попросили выкатить то, о чем промежуточно договорились россияне и Штаты", - считает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "мирный план, который предоставила Турция, является совместным американо-российским проектом по установлению новых правил безопасности между этими странами".США сейчас не дают достаточной помощи Киеву, принуждая его таким образом к переговорам на обозначенных условиях. Россияне же все равно предпримут большое наступление, однако, как считает экс-советник ОП, успеха не добьются.Не столь уверен в этом глава ГУР Кирилл Буданов*. Он заявил в интервью немецким СМИ, что российские войска начнут наступление в конце мая-начале июня. По его словам, которые приводит издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ВСУ готовятся его отразить, но без западной помощи будет "катастрофически тяжело".Как бы то ни было, политики должны быть реалистами. В сложившихся условиях в Киеве должны понимать, что в следующий раз условия мира могут быть намного хуже, чем раньше, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что такое уже происходило, призвав политиков делать выводы."Война — это горе, война — это убийства, это смерти, разрушения. Ну кому там на диване хорошо так, что он за войну?" - сказал политолог в эфире интернет-канала "Вышка".Он добавил, что его просто поражает логика сторонников продолжения конфликта: "Давайте дальше ни на что мобилизуем всех, и двадцатилетних, потому что - что же, жертвы, которые были, они были напрасны?""Ну давайте, еще чтобы было больше жертв", - оценил Карасев призывы радикально настроенных сограждан. По его мнению, очевидно, что Россия в ходе конфликта усиливается в военном отношении, а Украина слабеет. И рано или поздно Киеву придется пойти на какие-то компромиссы, но "на худших условиях, чем сейчас".Эксперт констатировал, что Запад это тоже понимает и потому "отползает", оказывает помощь Киеву только на словах. Мобилизацию проведут, но чем воевать, лопатами? - задал он риторический вопрос.Что касается приготовлений к саммиту в Женеве, то здесь стоит отметить позицию Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине 16 апреля обменялись мнениями по украинскому кризису. Было заявлено, что надо остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Пекин выступает за мирную конференцию с участием России, со справедливым обсуждением всех предложений."Пекин занял жесткую позицию. Игнор [конференции в Швейцарии] со стороны Пекина - сигнал Глобальному Югу, а фраза про обсуждение всех предложений - похороны "формулы мира Зеленского" в реальности. Но в мире виртуальной реальности Киев ещё побегает с "формулой", - отмечает в связи с этим популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.Есть еще предложение олимпийского перемирия, с ним выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС. Макрон заявил, что попросит помощи у лидера Китая Си Цзиньпина, который скоро посетит Париж.Однако старый принцип олимпийского перемирия в данном случае вряд ли будет реализован, считает украинский политолог Кость Бондаренко."Учитывая, что у Макрона невысокий авторитет вне пределов Европы, я не думаю, что его призыв будет услышан. К сожалению, наши политики не особо обращают внимание на факт проведения Олимпийских игр. Или же Си Цзиньпин и Макрон могут обойтись общей декларацией, которая ни к чему не будет обязывать… (не будут — Ред.) подводить тех же Путина или же Нетаньяху", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, "что же касается Украины и России, здесь прекрасно понимают, что три недели, которые будут проводиться Олимпийские игры ─ это более чем достаточно для перегруппировки войск, для того, чтобы подтянуть свежие резервы, свежие силы. И внешнее перемирие, оно может послужить делу укрепления позиций той или иной противоборствующей стороны".Поэтому противоборствующие стороны вряд ли пойдут на перемирие, предполагает Бондаренко.Подробно ситуацию с разными мирными планами разобрал на страницах издания Украина.ру известный политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Россия сейчас побеждает на Украине, а Западу нужна передышка. Но что до переговоров, то граждане России компенсацию понесенных потерь и лишений "видят в полной и безоговорочной победе, в нокаутировании противника, а не в выигрыше по очкам, предполагающем не уничтожение неонацистского режима, а договоренность с ним".* Признан в РФ террористом и экстремистом

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