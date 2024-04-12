https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

"Мирные" планы на пороге победы России

"Мирные" планы на пороге победы России - 12.04.2024 Украина.ру

"Мирные" планы на пороге победы России

Практически одновременно с публикацией "мирного плана" Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко, в ходже переговоров с Путиным.

2024-04-12T11:12

2024-04-12T11:12

2024-04-12T11:12

россия

запад

украина

александр лукашенко

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

мнения

эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054466486_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_028ea3e4459149598f66b510a563447f.jpg.webp

Президент России, стандартно заявил, что Москва, мол, всегда за мир, но Украина не хочет переговоров, а так де идея хорошая – поддерживаем.Не сомневаюсь, что в Кремле прекрасно знают, что Запад обязательно воспользуется возвращением России за стол переговоров для очередного обмана и выигрыша времени. Более того, поскольку предыдущие обманы Запада странным образом обращались к выгоде России, уверен, что российские власти и сейчас готовы организовать "друзьям и партнёрам" очередную западню, чтобы потом разводя руками говорить: "Мы так хотели мира! Мы пошли на такие гигантские уступки! Но нас обманули!"В принципе понятно даже, как видится из Кремля развитие процесса к выгоде России:1. Предложения "мирного плана" Эрдогана настолько многоплановы, что требуют созыва мирной конференции, с участием США и коллективного Запада. Причём как Россия, так и западные партнёры должны в рамках этого плана взять на себя совершенно неприемлемые для них обязательства. Таким образом, "план" может быть обнулён уже на этапе предварительного обсуждения – заинтересованные стороны просто не соберутся за одним столом.2. Если в каком-то виде план всё же удастся реализовать и на неопределённый период на границах России останется некое неопределённое (без чётких границ и сформулированных внешнеполитических приоритетов) украинское государство, Западу придётся не менее 15 лет финансировать эту чёрную дыру, прежде чем, согласно плану, можно будет повести некие действия, которые потенциально затронут интересы России.3. Ни Киев, ни Запад не будут выполнять свои обязательства, что даст возможность Москве в любой момент аннулировать подписанные соглашения, а мирную передышку использовать для окончательной интеграции новых территорий, дальнейшего укрепления армии, перестройки экономики, переориентации внешней торговли, совершенствования финансовой системы.4. На данном этапе, при помощи обсуждения "мирного плана" Эрдогана, можно перебить "мирные инициативы" готовящейся Швейцарией конференции по Украине.Внешне выглядит красиво, но надо помнить, что в один прекрасный день, к мальчику, кричавшему "Волки! Волки!" пришли реальные волки и съели его вместе со стадом. К позиции "обманутой невинности" все давно привыкли. Внутри страны она народ, в основном, раздражает. Даже людям, понимающим, что ещё неизвестно кто, кого и насколько эффективно все эти годы обманывает, не нравится когда руководство их страны выглядит на международной арене эдакими наивными и простодушными "хорошими парнями", которых всё время обижают злые, но умные хулиганы, а от окончательной катастрофы спасает счастливый случай. Что уж говорить о тех миллионах, которые искренне недоумевают зачем содержать государственный аппарат, включая разнообразные спецслужбы, если в результате руководство страны можно обмануть даже там, где обман очевиден простому обывателю.Можно предположить, что и наши западные "друзья и партнёры" в этот раз просчитают позицию на пару ходов дальше, что чревато неприятными последствиями: когда в 2022 году первоначальные планы оказались сломаны и пришлось принимать решения "за доской", в режиме реального времени, игра на какой-то период вышла из-под контроля и не задалась.В общем, как и любая комбинация в любой (от футбола, до политики) игре, история со "стремлением к миру" и "оскорблённой невинностью" была использована в качестве дебютной слишком большое количество раз, чтобы противник не выработал контригру. Поэтому размахивать флагом миротворчества надо поаккуратнее – можно попасться в капкан там, где никто не ожидал с ним столкнуться.Например, ничто не мешает американцам заявить, что им "мирный план" Эрдогана тоже нравится и они готовы прислать в Стамбул делегацию для обсуждения конкретных американо-российских договорённостей. В процессе же переговоров совершенно естественно прозвучит настойчивое предложение начать с прекращения огня на Украине. Согласие России сразу же решит для Запада проблему выигрыша времени – конструктивные переговоры можно вести ровно столько, сколько понадобится для восстановления боеспособности ВСУ, а затем окажется, что по какому-то пункту договориться "не удалось". Отказ России позволит обвинить её в нежелании сделать хотя бы шаг по пути к миру и свернуть дальнейшие переговоры, заявив, что только неконструктивная позиция Москвы помешала достижению взаимоприемлемого решения.Второй случай лучше – мы почти ничего не теряем. На Западе нас и так не любят и нам не верят, причём как показывает статистика, русофобией в той или иной степени там больна большая часть населения, так что потерю нескольких процентов колеблющихся можно считать не большой бедой. Но собственные народ и армия воспримут даже неудавшиеся переговоры, как попытку соглашения с врагом на пороге нашей победы.Если в 2022 году хотя бы войска, непосредственно ведшие боевые действия на Украине, знали, что далеко не всё обстоит радужно, и что мы нуждаемся в передышке не менее, чем противник, то сейчас видимых оснований спасать киевский режим от окончательной катастрофы, садясь с ним за стол переговоров, нет в принципе. Даже до швейцарской конференции по Украине (которая нас ни к чему не обязывает) времени ещё не менее трёх месяцев. Если уж внезапно выяснится, что не "весь цивилизованный мир", а реально "весь мир" требует от нас остановки боевых действий, то к тому времени, как конференция соберётся, боевые действия могут затихнуть сами собой, по причине разгрома ВСУ и коллапса Украины.Да, сегодня есть опасность расширения боевых действий, за счёт втягивания в них отдельных европейских стран, с опасностью развития общеевропейского военного кризиса, перетекающего в мировую войну. Но игра в "мирные планы" никак не снимет эту угрозу. Наоборот, сегодня у Запада совершено очевидно нет ни сил, ни средств на активное военное вовлечение. Ему необходимо время на консолидацию своей позиции. Любые мирные инициативы притормаживают войну – солдаты идут в атаку с меньшим рвением, ибо зачем погибать накануне мира, тем более, если это мир не победный, а компромиссный. Следовательно, любой "мирный план", который начинает обсуждаться, даже без намерения его реализовать, позволяет Западу выигрывать хоть немного необходимого ему ресурса – времени, которого ему судорожно не хватает.В таких условиях игра в "Мы за мир во всём мире!" - крайне опасный политический проект. Получение в этой позиции преимущества, обусловлено не только собственной блестящей игрой (а игра с повторением, одной и той же позиции по определению не может быть блестящей ибо не является неожиданной для противника), но и невынужденными ошибками противника (которые в повторяющейся позиции становятся всё более редкими). Параллельно возрастают шансы на то, что враг выработает эффективную контригру.Естественно, возникает вопрос: а зачем Эрдоган и Лукашенко постоянно выдвигают мирные инициативы, при том, что понятно – Запад не готов признать себя побеждённым, а Россия не готова отказаться от плодов своих побед? Соответственно любые переговоры зайдут в тупик и послужат лишь затягиванию времени.Дело в том, что каждый государственный деятель оценивает глобальные процессы с точки зрения интересов своего государства (как перспективного проекта), а также с занимаемой им позиции – кто-то с высоты Гималаев, а кто-то с кочки, которая на фоне окружающего болота – тоже высота.Национальные проекты Эрдогана и Лукашенко внешне очень различны. Эрдоган пытается создать великую тюркскую империю – потенциальную сверхдержаву мирового уровня, а Лукашенко строит свой постсоветский апанаж. Но оба эти проекта могут выстрелить, лишь на разломе российской и западной цивилизаций и лишь в том случае, если между Россией и Западом сохраняется баланс сил, уравновешивающий их влияние в зоне разлома.Но сейчас Россия побеждает на Украине. Запад в панике, ибо это означает, что в течение короткого времени в зону российского влияния перейдёт вся Восточная Европа (независимо от того, что об этом сегодня думают в Варшаве, Риге или Бухаресте). Это зачёркивает самостоятельный проект Лукашенко. Белоруссия может остаться местным "герцогством Бургундским" в течение его жизни (в память о былых заслугах), но в перспективе разница между частями "союзного государства" будет стираться, а Минск, совершенно добровольно, без всякого насилия, а даже инициативно начнёт уступать политические полномочия Москве, как единому центру управления интегрированной экономикой (просто потому, что это всем выгодно).Но это же зачёркивает и самостоятельный проект Эрдогана. Рядом с освободившейся на западном направлении Великой Россией нет места Великому Турану. Она просто не пустит турок ни на Кавказ, ни в Среднюю Азию – естественные сферы жизненных интересов для российского имперского проекта.Поэтому Эрдоган предлагает "мирный план", который не может устроить ни Россию, ни США. Как, например, они должны принять на себя обязательство ни в коем случае не применять ядерное оружие? А если Китай ударит ядерными зарядами по местам базирования американского флота, а Британия по Мурманску, то тоже в ответ не стрелять? Такое возможно, только в случае повсеместного глобального ядерного разоружения, запрета на воссоздание ядерного оружия кем бы то ни было и создания надёжной системы контроля. Но сегодня это не реально.А как Россия должна согласиться с предложением, превратить линию фронта в линию временной границы, оставив в украинской оккупации Херсон и Запорожье, а также часть ДНР, да ещё и с тем, что на всех территориях, на которые претендует Украина, в 2040 году должен будет состояться референдум под международным контролем, который и решит их государственную принадлежность? Победителю предлагают согласиться с тем, что шесть его регионов получат неопределённый статус на пятнадцать лет, а потом, возможно, их придётся отдать побеждённому? И кто на это согласится?Тем не менее, это не бред и не абсурд. Именно такой мир, никому не дающий перевеса и навсегда закладывающий элемент противостояния между Россией и Западом выгоден эрдогановскому имперскому проекту. Белоруссия могла бы удовлетвориться менее амбициозным начинанием, но "мирный план" Эрдогана в принципе вполне удовлетворяет и требованиям лукашенковского проекта постсоветского апанажа.Так что в каких-то вопросах подыгрывая России, в иных они могут занимать позицию защиты интересов своего политического проекта, каковая совсем не обязательно будет комплементарна российской.В рамках "Большой игры", такие маленькие игры тоже следует учитывать. Именно обилием и, зачастую, нереалистичностью мелких местных проектов союзников и попутчиков и определяется сложность проведения красивой и эффективной комбинации, направленной против главного противника. "Надёжная опора" в любой момент может превратиться из скальной породы в болотную кочку и поползти под ногами, открывая неожиданную трясину.Ну и последнее, но самое важное – люди банально устали от сложных зигзагов внешней политики, в хитросплетениях которой не в состоянии разобраться. Компенсацию понесённых потерь и лишений они видят в полной и безоговорочной победе, в нокаутировании противника, а не в выигрыше по очкам, предполагающим не уничтожение нацистского режима, а договорённость с ним.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240412/1054466736.html

https://ukraina.ru/20240412/1054466118.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

россия, запад, украина, александр лукашенко, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, мнения, эрдоган, владимир путин