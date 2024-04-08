https://ukraina.ru/20240408/1054377831.html

Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была война

Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была война - 08.04.2024 Украина.ру

Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была война

Хотя фюрер украинского народа Владимир Зеленский и откосил четыре раза от повесток из военкомата и в армии не служил и дня, легендарную команду не менее легендарного сержанта Петренко "Иди сюда – стой там!" он усвоил преотлично. И применил ее к политической деятельности

2024-04-08T16:24

2024-04-08T16:24

2024-04-08T17:59

владимир зеленский

зенитные ракетные комплексы

кирилл буданов

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мнения

владимир скачко

россия

украина

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И, может быть, все дело в том, что вся политика неонацистской Украины такая – слизанная с лучших образцов западной демократии, смысл которой сегодня однозначно заключается в том, чтобы говорить одно, делать совершенно другое, а думать вообще третье.И конечно же, в первую очередь этот плюрализм в головах, очень похожий на банальное шизофреническое раздвоение сознания, касается конфликта на Украине. В одни рупоры коллективный Запад сейчас усиленно и громогласно разгоняет идею переговоров между Россией и Украиной о мире или хотя бы о перемирии. В другие – точно так же настырно и настойчиво пропагандирует свою победу над Россией как над исчадием ада и источником автократии на земле.Слова "Россия не должна победить" уже стали не просто рефреном, а заклинанием, которым западные политики взбадривают себя, как обязательным хлыстом, перед любым выходом на публику.А все потому, что обе линии поведения служат третьей задаче – единому обману: мир или перемирие нужно Западу, чтобы лучше подготовиться к новой войне. И все-таки "одолеть Путина" на поле сражения. И там же предопределить раз и навсегда развал России.Чтобы обмануть и соблазнить Россию коржиками, ей даже готовы пойти как бы навстречу и одарить новыми украинскими землями. Ну теми, что уже стали российскими в ходе то ли Русской весны (Крым), то ли СВО (ЛДНР, Херсонщина и Запорожье). Сейчас муссируется тезис о том, чтобы пойти на мир с Россией при одном условии – за ней остаются все территории, которые она уже освободила от украинского неонацизма.И точно так же действует сегодня Зеленский. Его уже где-то зажали в укромном месте, что-то где-то прикрутили и заставили согласиться с тем, что переговоры возможны и без выхода Украины на рубежи 1991 года. Еще пару месяцев назад Зеленский дул щеки и даже чисто теоретически и думать об этом не хотел. А сейчас, видите ли, передумал. В том числе потому что ему объяснили задумку: мол, вот мы обманем сейчас Россию, подготовимся к войне как следует и с новыми силами победим ее и развалим. И тогда Украина не только вернет свое, но и прирастет тем, что в России считает своим, – всякую там Кубань, Белгородчину, Орловщину, Курщину, то да се – аппетиты у потомков древних укров аховые. Как и поется в отдающем некрофилией госгимне Украины – хапнуть "от Сяну до Дону"…И Зеленский соответствует задачам. В одном из своих недавних телеинтервью он заявил, что надеется назначить дату своего "всемирного саммита мира" в Швейцарии буквально в течение нескольких ближайших дней. По его словам, они с президентом Швейцарии Виолой Амхерд должны будут договориться о дате между собой, а затем разослать приглашения мировым лидерам. На лето этого года. Чтобы поговорить о мире.И саммит этот вполне может быть созван, так как в его поддержку выступил Китай, который хочет предложить поговорить на нем о мире. Но не по формуле мира Зеленского, а на основе своего мирного плана. Украина.ру подробно писала об этом в статье "Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине". И то, что в китайском плане нет пункта о возврате Украины к границам 1991 года, как раз и устраивает Зеленского.Меняется отношение к саммиту и в России. Она уже заявила, что такая встреча была бы бессмысленной, если бы она не участвовала в ней. И ранее Киев действительно предлагал провести всемирный саммит мира без России. Но теперь может банковать Китай, а он без Москвы не согласен.Однако вынужденное миролюбие Зеленского отнюдь не означает, что он готов прекратить лить кровь сограждан, российских солдат и мирных жителей России. О том, что фюрер укронеонацистов готов обманывать и дальше лить кровь, свидетельствует хотя бы то, что, во-первых, он продолжает клянчить оружие и технику для ВСУ. Упор в его кровавых мольбах сделан не только на средствах защиты в виде ПВО. Зеленский требует оружие для нападения – истребители Ф-16, ракетные системы залпового огня (РСЗО), дальнобойные ракеты, снаряды и т. д.Во-вторых, Зеленский продолжает обрекать на смерть свой народ и страну – на обезлюдение. Буквально на днях он, как известно, подписал три новых закона об ужесточении правил мобилизации пушечного мяса на фронты СВО. В день подписания законов правительство Украины выделило дополнительные 5,6 млрд грн (144 млн долл.) на строительство фортификационных сооружений в дополнение к уже выделенным 20 млрд грн (512 млн долл.). А Зеленский объявил о планах построить три ряда оборонительных укреплений протяженностью 2 тыс. км. Он по-прежнему не может определиться – нападать ему или защищаться.И неважно, что сделано это было под давлением США. В первую очередь Зеленский спасал себя: американцы сказали ему, что без армии ему не дадут денег и оружия. Без оружия и денег он продержится у власти пару недель. А без власти его либо убьют, либо посадят пожизненно на новом нюрнбергском трибунале в Донецке или в Луганске, который засудит заново за военные преступления и преступления против человечности. А Зеленский в них как Жучка в блохах.Первый закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Второй – об отмене нормы "ограниченно пригодный к военной службе": те, кто ранее попал в эту категорию, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование. Третий – о создании электронного реестра военнообязанных: утверждены положения об электронном кабинете военнообязанного, который планируется запустить со второго квартала 2024 года.По задумке, все новации призваны резко увеличить число потенциальных мобилизованных. Теперь, по идее, все, кто должны погибнуть за интересы США, будут переписаны и поставлены на учет. И США действуют железобетонно логично: зачем им давать деньги и оружие стране, где разваливается армия из-за нехватки личного состава? А так "мяско" в окопах будет обеспечено. При таком ультиматуме от США Зеленский, не колеблясь, выбрал деньги в обмен на жизни украинцев.И сейчас Зеленский с подачи Запада, как и прежде, будет, скорее всего, говорить о согласии на мир, но при этом держать свои войска готовыми наступать, а террористов – бить по тылам России. Дополняя боевые действия государственным террором – ударами по мирным социальным и промышленным объектам.Зеленский уже фактически отказал России в ее требовании немедленного ареста и выдачи всех причастных к терактам, совершенным на территории России, в частности, в "Крокус Сити Холле". И одним из первых Россия потребовала выдать главу СБУ Василия Малюка*, который бесстыдно рассказал в подробностях, как он "мочил орков". То есть Зеленскому плевать на то, что этот отказ автоматически сделал его соучастником этих преступлений и законной целью для российской армии и спецслужб.К тому же представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов уже назвал СВО войной, которую ведет Киев. И подтвердил: их ведомство будет исходить из того, что боевые действия должны проходить не только на территории Украины, но и в России. По его словам, сегодня в России якобы нет безопасных мест, потому как ВСУ готовы неоднократно и массово наносить удары по ее территории. "И вода, и небо, и действия на суше, в глубоком тылу противника. Это оборонительные действия с украинской стороны, и они будут продолжаться", – сказал он.Шеф ГУР, генерал Кирилл Буданов*, который ранее хвастался, что Украина обязательно взорвет Крымский мост, сейчас играет в "доброго полицейского" и говорит немецкой корпорации АRD, что кошмарить российские тылы террором – "это непрофессионально и неправильно". Но при этом признает: говорить об этом все равно нужно, чтобы поддержать украинцев, ибо "людям надо верить в победу, верить, что это осуществимо".Ну где слова, там, увы, и дела. И Буданов немцам проговорился: "Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой". Оно и понятно – подход-то общий: делать одно, а говорить другое. А британская The Guardian утверждает, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го, и у ГУР уже есть "большая часть средств для достижения этой цели".К тому же ФСБ России уже сделала заявление: Украина и Запад пичкают оружием и диверсантов на территории России, которых в нужный момент активируют. И недавнее задержание идущих с Украины икон, начиненных гексогеном, свидетельствует: теракт готовился на ночь на Пасху, 5 мая. Когда более чем 26 храмов и церквей (по числу начинённых взрывчаткой икон) были бы забиты верующими ─ в основном пожилыми, женщинами, детьми и клириками. Они и были бы принесены в жертву украинской победе.Вот и весь "мир" в исполнении Зеленского, которого Запад толкает на лживые переговоры.* Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20240408/1054366922.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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