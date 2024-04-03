"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин
Известный украинский политолог Константин Бондаренко пишет в своём телеграм-канале:
"Андрей Ермак действительно собирается пересесть в кресло премьер-министра. Этот вопрос обсуждался ещё в ноябре-декабре во время поездок Андрея Борисовича в Вашингтон. (…) Ермак подумывает также о введении системы декретов – под предлогом необходимости быстрого реагирования на вызовы и упрощения регулирования процессов" (право издавать декреты, приравненные к законам, имело правительство Леонида Кучмы в 1992-93 годах).
Тут, в общем, ничего нового нет – об отставке технического премьера Дениса Шмыгаля говорят довольно давно. США настаивают на его замену на Оксану Маркарову, но у неё не очень хороший имидж на Украине и, главное, даже Зеленский не настолько сумасшедший, чтобы передавать управление страной в руки западного капитала – на что он жить-то будет? Да и война требует денег, а Маркарова – это тупой грабёж без расчёта хоть на какое-то будущее.
В то же время, возможное назначение премьером Ермака вызывает ряд вопросов.
Начнём с того, что сильный политик во главе правительства возвращает Украину к конституционной модели управления.
1 апреля, 13:15Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимностьОбщая убеждённость (по косвенным признакам – и окружения украинского президента) состоит в том, что в ночь с 31 марта на 1 апреля Владимир Зеленский начал путь к утрате собственной легитимности, который он успешно завершит к 20 мая, когда по Конституции должен закончиться срок его полномочий. Однако убеждённость эта не слишком убедительна
По Конституции Украина является президентско-парламентской республикой, даже более того – скорее премьерско-президентской. Премьер-министр назначается парламентским большинством (оно для этого должно быть фиксированным) и возглавляет всю вертикаль власти. Правда, имеет на неё влияние и президент, который контролирует силовой блок и назначает (но – с подачи правительства) глав местных администраций.
За последние десять лет мы привыкли к тому, что создание парламентской коалиции и назначение правительства сосредоточены в администрации президента, или, хотя бы, АП имеет решающее влияние на исполнительную власть. Но так было не всегда – в 2007-10 годах парламентское большинство контролировалось не с Банковой, а с Туровской, где находится офис Юлии Тимошенко.
АП же, напротив, находилась в оппозиции Кабмину. Тимошенко, кстати, довольно быстро утратила реальное большинство и существовала за счёт динамического большинства, формируемого в парламенте под каждое конкретное решение.
Из этого опыта возникает вопрос к механизму переноса власти из ОП в Раду – на что, собственно, будет опираться премьер Ермак? "Слугу народа" не предлагать – партия давно утратила доверие не только президента и главы ОП, но даже координатора парламентского большинства Давида Арахамии. Парламентская фракция партии сейчас держится только на админресурсе.
2 марта, 05:33Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности"В украинских экспертных и политических кругах обсуждают геополитические перспективы страны и приближающийся политический кризис, когда после 20 мая закончится пятилетний срок президентских полномочий Зеленского.
Отметим также, что за Юлией Тимошенко и БЮТ всё же был довольно большой корпус избирателей (какие-то остатки и сейчас сохраняются), а у Ермака нет ничего. Личный рейтинг у него отсутствует как явление, а рейтинг "Слуги народа" находится на самом низком за историю партии уровне (по данным опубликованного недавно опроса Ассоциации политических психологов, рейтинг СН составляет менее 15% – не знаем, можно ли им верить).
Кстати, если уж на то пошло, то сам нынешний состав Верховной Рады тоже "просроченный" – выборы должны были состояться 29 октября прошлого года. Правда, вопрос о его формально-юридической легальности не стоит: в Конституции указано, что если парламентская каденция заканчивается во время действия военного положения, то парламентские полномочия продолжаются вплоть до нового созыва, а в отношении президента такой оговорки нет (хотя указано, что полномочия заканчиваются в момент вступления в должность новоизбранного президента). Но людям-то эту юридическую логику не объяснишь...
Не менее важный вопрос касается будущего президента – что с ним-то будет в этой ситуации?
Бондаренко полагает, что ничего особенного – Зеленский просто останется свадебным президентом при премьере Ермаке. Офис же президента Ермак оставит в надёжных руках нынешнего руководителя аппарата Офиса президента Марии Витушок ("Мария Анатольевна – личность более чем влиятельная: именно она представляла Ермаку Михаила Подоляка и именно она увольняла Алексея Арестовича*").
12 февраля 2020, 13:11«Никаких интриг»: Ермак рассказал о новых принципах работы Офиса президентаНовый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никакого телефонного права и интриг в работе офиса при его руководстве не будет. Об этом 12 февраля Ермак заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы
Пока что дело движется именно в этом правлении, поскольку Зеленский, уволив секретаря СНБОУ Алексея Данилова и первого помощника президента Сергея Шефира, сделал решительный шаг к политическому самоубийству.
В украинской практике глава АП, первый помощник и секретарь СНБОУ уравновешивают друг друга, являясь независимыми источниками информации и до какой-то степени – независимыми инструментами политического влияния. Сейчас же СНБОУ перешёл под контроль Ермака (новый секретарь Александр Литвиненко – его креатура), а новый первый помощник, даже если он будет человеком президента, и близко не будет соответствовать уровню Шефира – давнего друга и бизнес-партнёра президента.
Правда, по данным источников автора статьи, Шефир ушёл сам, то ли не желая делить ответственность с президентом за какие-то неприглядные делишки, то ли готовя для него "заранее укреплённые позиции" (по возможности за пределами страны), дабы не повторить судьбу Саакашвили.
30 марта 2022, 14:12Кто в Украине принимает решения. Создатель образа президента и главный пострадавший Сергей ШефирДолжность первого помощника президента Украины Владимира Зеленского сейчас занимает его старый друг и продюсер сериалов Сергей Шефир, директор и основатель студии «Квартал-95», давшей Зеленскому путевку в большую политику
Однако, в возможность простого ухода Зеленского верится мало – он ведь ещё недавно выглядел (в своих фантазиях) победителем России и президентом мира. И тут вдруг из-за каких-то невнятных юридических оснований просто взять и отказаться от власти?
Впрочем, западные союзники просто могли сделать ему предложение, от которого нельзя было отказаться.
P.S.: В 2020 году по инициативе США в Грузии была проведена конституционная реформа, в соответствии с которой выборы президента были перенесены в парламент (нынешний президент Саломе Зурабишвили стала последней, избранной всенародным голосованием). В принципе такая реформа должна была быть проведена и на Украине – почему не сейчас?
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.