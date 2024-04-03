https://ukraina.ru/20240403/1054278022.html

"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?

"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии? - 03.04.2024 Украина.ру

"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?

Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин

2024-04-03T14:41

2024-04-03T14:41

2024-04-03T14:41

украина

конституция

президент

премьер-министр

легитимность

андрей ермак

владимир зеленский

офис президента

мнения

василий стоякин

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Известный украинский политолог Константин Бондаренко пишет в своём телеграм-канале:"Андрей Ермак действительно собирается пересесть в кресло премьер-министра. Этот вопрос обсуждался ещё в ноябре-декабре во время поездок Андрея Борисовича в Вашингтон. (…) Ермак подумывает также о введении системы декретов – под предлогом необходимости быстрого реагирования на вызовы и упрощения регулирования процессов" (право издавать декреты, приравненные к законам, имело правительство Леонида Кучмы в 1992-93 годах).Тут, в общем, ничего нового нет – об отставке технического премьера Дениса Шмыгаля говорят довольно давно. США настаивают на его замену на Оксану Маркарову, но у неё не очень хороший имидж на Украине и, главное, даже Зеленский не настолько сумасшедший, чтобы передавать управление страной в руки западного капитала – на что он жить-то будет? Да и война требует денег, а Маркарова – это тупой грабёж без расчёта хоть на какое-то будущее.В то же время, возможное назначение премьером Ермака вызывает ряд вопросов.Начнём с того, что сильный политик во главе правительства возвращает Украину к конституционной модели управления.По Конституции Украина является президентско-парламентской республикой, даже более того – скорее премьерско-президентской. Премьер-министр назначается парламентским большинством (оно для этого должно быть фиксированным) и возглавляет всю вертикаль власти. Правда, имеет на неё влияние и президент, который контролирует силовой блок и назначает (но – с подачи правительства) глав местных администраций.За последние десять лет мы привыкли к тому, что создание парламентской коалиции и назначение правительства сосредоточены в администрации президента, или, хотя бы, АП имеет решающее влияние на исполнительную власть. Но так было не всегда – в 2007-10 годах парламентское большинство контролировалось не с Банковой, а с Туровской, где находится офис Юлии Тимошенко.АП же, напротив, находилась в оппозиции Кабмину. Тимошенко, кстати, довольно быстро утратила реальное большинство и существовала за счёт динамического большинства, формируемого в парламенте под каждое конкретное решение.Из этого опыта возникает вопрос к механизму переноса власти из ОП в Раду – на что, собственно, будет опираться премьер Ермак? "Слугу народа" не предлагать – партия давно утратила доверие не только президента и главы ОП, но даже координатора парламентского большинства Давида Арахамии. Парламентская фракция партии сейчас держится только на админресурсе.Отметим также, что за Юлией Тимошенко и БЮТ всё же был довольно большой корпус избирателей (какие-то остатки и сейчас сохраняются), а у Ермака нет ничего. Личный рейтинг у него отсутствует как явление, а рейтинг "Слуги народа" находится на самом низком за историю партии уровне (по данным опубликованного недавно опроса Ассоциации политических психологов, рейтинг СН составляет менее 15% – не знаем, можно ли им верить).Кстати, если уж на то пошло, то сам нынешний состав Верховной Рады тоже "просроченный" – выборы должны были состояться 29 октября прошлого года. Правда, вопрос о его формально-юридической легальности не стоит: в Конституции указано, что если парламентская каденция заканчивается во время действия военного положения, то парламентские полномочия продолжаются вплоть до нового созыва, а в отношении президента такой оговорки нет (хотя указано, что полномочия заканчиваются в момент вступления в должность новоизбранного президента). Но людям-то эту юридическую логику не объяснишь...Не менее важный вопрос касается будущего президента – что с ним-то будет в этой ситуации?Бондаренко полагает, что ничего особенного – Зеленский просто останется свадебным президентом при премьере Ермаке. Офис же президента Ермак оставит в надёжных руках нынешнего руководителя аппарата Офиса президента Марии Витушок ("Мария Анатольевна – личность более чем влиятельная: именно она представляла Ермаку Михаила Подоляка и именно она увольняла Алексея Арестовича*").Пока что дело движется именно в этом правлении, поскольку Зеленский, уволив секретаря СНБОУ Алексея Данилова и первого помощника президента Сергея Шефира, сделал решительный шаг к политическому самоубийству.В украинской практике глава АП, первый помощник и секретарь СНБОУ уравновешивают друг друга, являясь независимыми источниками информации и до какой-то степени – независимыми инструментами политического влияния. Сейчас же СНБОУ перешёл под контроль Ермака (новый секретарь Александр Литвиненко – его креатура), а новый первый помощник, даже если он будет человеком президента, и близко не будет соответствовать уровню Шефира – давнего друга и бизнес-партнёра президента.Правда, по данным источников автора статьи, Шефир ушёл сам, то ли не желая делить ответственность с президентом за какие-то неприглядные делишки, то ли готовя для него "заранее укреплённые позиции" (по возможности за пределами страны), дабы не повторить судьбу Саакашвили.Однако, в возможность простого ухода Зеленского верится мало – он ведь ещё недавно выглядел (в своих фантазиях) победителем России и президентом мира. И тут вдруг из-за каких-то невнятных юридических оснований просто взять и отказаться от власти?Впрочем, западные союзники просто могли сделать ему предложение, от которого нельзя было отказаться.P.S.: В 2020 году по инициативе США в Грузии была проведена конституционная реформа, в соответствии с которой выборы президента были перенесены в парламент (нынешний президент Саломе Зурабишвили стала последней, избранной всенародным голосованием). В принципе такая реформа должна была быть проведена и на Украине – почему не сейчас?* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

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украина, конституция, президент, премьер-министр, легитимность, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, мнения, василий стоякин