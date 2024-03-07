https://ukraina.ru/20240307/1053764933.html
Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину - 07.03.2024 Украина.ру
Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
Полковник армии США в отставке Брайан Пети, который преподает и консультирует по вопросам стратегии, планирования, специальных операций и сопротивления, в статье для warontherocks.com предложил отправить в Киев команды "А" (также известные как "Зеленые береты" или команды "Альфа")
2024-03-07T13:39
2024-03-07T13:39
2024-03-07T13:39
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"Украине и ее западным сторонникам нужны варианты изменения масштаба, и они нужны им как можно скорее, прежде чем метастазирующие последствия упадка морального духа повлияют на способность украинцев видеть и верить в победу. Есть вариант, реализованный и готовый. Пришло время отправить "команды А", - написал он.Полковник рассказал, что в состав группы "А" спецназа входят 12 человек : один командир (капитан), помощник командира (прапорщик), старший оперативный руководитель (старший сержант), сержант оперативного отдела и разведки и восемь специалистов. Эти специалисты являются унтер-офицерами , которые "обеспечивают основные оперативные возможности в области связи, медицинских навыков, вооружения и инженерного дела". Это оперативная группа в миниатюре.Он заверил, что использование таких групп на территории Украины для обучения, консультирования и оказания помощи украинским силам требует небольших модификаций и совсем не требует адаптации.Правда тут же оговорился, что немногие "зеленые береты" могут сносно общаться на украинском языке.Пети подчеркнул, что американские солдаты не будут напрямую противостоять русским, а вместо этого передадут опыт украинцам, которые в свою очередь будут отдавать за них жизни.Несколько лет назад сержант-майор "зелёных беретов" в отставке Мартин Мур в эфире американского канала Fox News признал, что военные США еще с 2014 года проводили "незаметные" тренировки украинских военных. Американские военные инструкторы учили язык, а также изучали политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстояло работать.Его слова подтвердили то, что Минобороны России знало на протяжении длительного времени. Сдавшиеся в ходе спецоперации украинские военные также рассказывали, как их обучали заокеанские инструкторы.
https://ukraina.ru/20240305/1053709645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, киев, новости, военные, обучение, инструктор
Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
Полковник армии США в отставке Брайан Пети, который преподает и консультирует по вопросам стратегии, планирования, специальных операций и сопротивления, в статье для warontherocks.com предложил отправить в Киев команды "А" (также известные как "Зеленые береты" или команды "Альфа")
"Украине и ее западным сторонникам нужны варианты изменения масштаба, и они нужны им как можно скорее, прежде чем метастазирующие последствия упадка морального духа повлияют на способность украинцев видеть и верить в победу. Есть вариант, реализованный и готовый. Пришло время отправить "команды А", - написал он.
Полковник рассказал, что в состав группы "А" спецназа входят 12 человек : один командир (капитан), помощник командира (прапорщик), старший оперативный руководитель (старший сержант), сержант оперативного отдела и разведки и восемь специалистов. Эти специалисты являются унтер-офицерами , которые "обеспечивают основные оперативные возможности в области связи, медицинских навыков, вооружения и инженерного дела". Это оперативная группа в миниатюре.
Он заверил, что использование таких групп на территории Украины для обучения, консультирования и оказания помощи украинским силам требует небольших модификаций и совсем не требует адаптации.
"Команды "А" внедряются в население, в деревни <...> Хотя команда "А" может сражаться в одиночку как маневренное подразделение, она не предназначена для этой цели. Это единственное подразделение специальных операций США, специально отобранное, обученное... для работы с иностранными партнерами...Все члены имеют языковую подготовку и регионально ориентированы", - заверил он.
Правда тут же оговорился, что немногие "зеленые береты" могут сносно общаться на украинском языке.
Пети подчеркну
л, что американские солдаты не будут напрямую противостоять русским, а вместо этого передадут опыт украинцам, которые в свою очередь будут отдавать за них жизни.
Несколько лет назад сержант-майор "зелёных беретов" в отставке Мартин Мур в эфире американского канала Fox News признал, что военные США еще с 2014 года проводили "незаметные" тренировки украинских военных. Американские военные инструкторы учили язык, а также изучали политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстояло работать.
Его слова подтвердили то, что Минобороны России знало на протяжении длительного времени. Сдавшиеся в ходе спецоперации украинские военные также рассказывали, как их обучали заокеанские инструкторы.