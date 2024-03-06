https://ukraina.ru/20240306/1053739315.html

Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского

Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру

Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского

Украина может лишиться возможности получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в марте из-за "абсолютно циничной" позиции Офиса президента Украины. Об этом написал 6 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2024-03-06T14:31

2024-03-06T14:31

2024-03-06T14:31

всемирный банк

ярослав железняк

украина

новости

владимир зеленский

офис президента

верховная рада

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"Для понимания, нам нужно было до вчера подписать три закона: и один из них №5865 о Комиссии по ценным бумагам. <...> Рада сделала все возможное и быстро приняла закон. Потому что все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса... Так вот чтобы вы понимали, это закон ОП так и не подписал. Более того, готовят вето", - указал Железняк.По его словам, комиссия сформировала запрос на вето, где потребовала повысить ее членам зарплату, так как "по 150-200 тысяч, как сейчас, это мало".Депутат возмутился, что Офис президента, ради повышения зарплат "подставляет страну". Так как непринятие закона срывает финансирование Украины от Всемирного банка.

https://ukraina.ru/20231201/1051647291.html

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всемирный банк, ярослав железняк, украина, новости, владимир зеленский, офис президента, верховная рада