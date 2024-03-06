Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру
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Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского
Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру
Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского
Украина может лишиться возможности получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в марте из-за "абсолютно циничной" позиции Офиса президента Украины. Об этом написал 6 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-03-06T14:31
2024-03-06T14:31
всемирный банк
ярослав железняк
украина
новости
владимир зеленский
офис президента
верховная рада
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"Для понимания, нам нужно было до вчера подписать три закона: и один из них №5865 о Комиссии по ценным бумагам. &lt;...&gt; Рада сделала все возможное и быстро приняла закон. Потому что все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса... Так вот чтобы вы понимали, это закон ОП так и не подписал. Более того, готовят вето", - указал Железняк.По его словам, комиссия сформировала запрос на вето, где потребовала повысить ее членам зарплату, так как "по 150-200 тысяч, как сейчас, это мало".Депутат возмутился, что Офис президента, ради повышения зарплат "подставляет страну". Так как непринятие закона срывает финансирование Украины от Всемирного банка.
https://ukraina.ru/20231201/1051647291.html
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всемирный банк, ярослав железняк, украина, новости, владимир зеленский, офис президента, верховная рада
Всемирный банк, Ярослав Железняк, Украина, Новости, Владимир Зеленский, Офис президента, Верховная Рада

Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского

14:31 06.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украина может лишиться возможности получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в марте из-за "абсолютно циничной" позиции Офиса президента Украины. Об этом написал 6 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Для понимания, нам нужно было до вчера подписать три закона: и один из них №5865 о Комиссии по ценным бумагам. <...> Рада сделала все возможное и быстро приняла закон. Потому что все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса... Так вот чтобы вы понимали, это закон ОП так и не подписал. Более того, готовят вето", - указал Железняк.
По его словам, комиссия сформировала запрос на вето, где потребовала повысить ее членам зарплату, так как "по 150-200 тысяч, как сейчас, это мало".

Депутат возмутился, что Офис президента, ради повышения зарплат "подставляет страну". Так как непринятие закона срывает финансирование Украины от Всемирного банка.
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Заголовок открываемого материала
14:31Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского
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