https://ukraina.ru/20240213/1053263358.html
Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому - 13.02.2024 Украина.ру
Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
В Днепропетровске нет специалистов для ликвидации аварий в энергосистеме города, в том числе из-за отсутствия отсрочки от мобилизации для специалистов. На это обстоятельство пожаловался 13 февраля в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов
2024-02-13T12:57
2024-02-13T12:57
2024-02-13T12:57
новости
днепропетровск
мэр
борис филатов
энергосистема украины
авария
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В публикации он обратился к политическим лидерам, министрам и сотрудникам спецслужб со словами, что именно сейчас он должен написать о наболевшем, хотя и знает, что завтра он, может быть, и пожалеет об этом.Филатов попросил прекратить придумывать уголовные дела и зарабатывать лайки, погоны, звания и премии, отлавливая уклонистов с помощью камер наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий."Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке"… Все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони территориального центра комплектования (военкоматов – Ред.)", - написал Филатов.Утром 13 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске в результате взрывов произошел пожар на энергетическом объекте.
https://ukraina.ru/20240202/1053038762.html
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новости, днепропетровск, мэр, борис филатов, энергосистема украины, авария
Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
В Днепропетровске нет специалистов для ликвидации аварий в энергосистеме города, в том числе из-за отсутствия отсрочки от мобилизации для специалистов. На это обстоятельство пожаловался 13 февраля в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов
В публикации он обратился к политическим лидерам, министрам и сотрудникам спецслужб со словами, что именно сейчас он должен написать о наболевшем, хотя и знает, что завтра он, может быть, и пожалеет об этом.
Филатов попросил прекратить придумывать уголовные дела и зарабатывать лайки, погоны, звания и премии, отлавливая уклонистов с помощью камер наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий.
"Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке"… Все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони территориального центра комплектования (военкоматов – Ред.)", - написал Филатов.
Утром 13 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске в результате взрывов произошел пожар на энергетическом объекте.