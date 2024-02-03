https://ukraina.ru/20240203/1053048118.html

Победа России на Украине приведет к созданию нового Союза. Украинские эксперты о том, куда идет их страна

Победа России на Украине приведет к созданию нового Союза. Украинские эксперты о том, куда идет их страна - 03.02.2024 Украина.ру

Победа России на Украине приведет к созданию нового Союза. Украинские эксперты о том, куда идет их страна

Киевский режим до сих пор не смог убедить большинство граждан в необходимости отдавать свои жизни за воров и коррупционеров при власти, приходится людей загонять в армию силой и угрозами.

2024-02-03T05:00

2024-02-03T05:00

2024-02-03T05:00

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

кость бондаренко

портников

политика

эксперты

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Те, кто утверждает, что фашизма в стране нет, должны послушать выступления и призывы некоторых деятелей. Так, выступающий за тотальную мобилизацию экс-командир "Айдара"* Евгений Дикий заявил, что уклонисты собираются в стаи, но они "доиграются", такие как он, их "зачистят", для этого есть достаточно "и рук, и железа, и решительности".Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ), известный украинский политолог Кость Бондаренко согласился с тем, что "айдаровец" сам себе наговорил на статью, но отметил, что тот "чудесно понимает, что в нынешней ситуации никто не рискнет подать на него в суд"."Вот здесь начинается как раз именно то явление, которое носит название "фашизм", - подчеркнул эксперт.По словам Бондаренко, "вот он, фашизм, когда есть человек, который себе позволяет всему обществу фактически бросать вызов, говорить о том, что - а нам плевать на закон, а нам плевать на Конституцию, а нам плевать на права человека"…"И он знает, что никто не подаст на него в суд, потому что его "побратимы" тогда придут разбираться с тем, кто рискнет это сделать. И придут разбираться с судьей, и придут разбираться с прокурором, а в результате потом дело замнут, потом еще того, кто подаст в суд, еще и сделают виноватым и т. д. Вот это как раз является проявлением фашизма. И это очень действительно страшное явление", - сказал политолог.Он напомнил и о нашумевшем призыве командира 118 бригады теробороны Анатолия Стуженко стрелять по коленям тем согражданам, кто окажет неповиновение, не будет выходить из машины — и это заявление тоже тиражируют украинские СМИ."Шариковы условные дорвались сейчас до экранов, у них главный аргумент: "я на колчаковских фронтах кровь проливал". И это для них является индульгенцией… хотя возможно, что некоторые там даже и порох не нюхали, только примазываются", - сказал Бондаренко, подчеркнув, что "сейчас время этих Шариковых, а именно время Шариковых порождает фашизм". Он добавил, что в свое время фашизм стал порождением Первой мировой войны, когда пришли определенные силы и объявили, что сила выше закона.Однако все это может обернуться и против тех, кто сейчас считает себя сильнее других. По словам Бондаренко, "все больше и больше находится желающих прострелить колено членам ТЦК". Политолог предостерег, что когда-то может на них начаться настоящая охота, ведь "вернутся с фронта люди, которых насильно туда отправили".Угрозы не оказывают нужного воздействия, по какой-то причине "народ защищать свою страну не хочет", очередей в военкоматы на Украине больше нет, отметил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его мнению, это означает, что "что-то же произошло", и власть имущие это "что-то" должны изменить, показав личный пример."Когда те народные депутаты, которые проголосуют за этот закон (о мобилизации — Ред.) в первом чтении, потом пишут рапорта, идут мобилизуются и идут в штурмовые отряды", - пояснил эксперт, добавив, что пока этого нет, закон выполнять не будут, значит — будет силовое давление.Стариков отметил, что в это же самое время в России нет никаких проблем с добровольцами, каждый день записывается по батальону, "информационно сделали так, что народ сам идет"."Это же говорит о профессионализме тех, кто это делает, "А у нас: "Мы вам сейчас покажем, то колени прострелим, то еще что-то там, кучей будете собираться — мы вас поперебиваем", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".Результатов нет, нужно быть готовыми к тому, что доверие к власти будет и дальше падать, а в обществе будут нарастать пессимизм, считает украинский журналист и аналитик Виталий Портников.В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что резкие заявления лидеров ЕС объясняются тем, что Европа боится усиления России."Европейские политики тоже ожидали более серьезных результатов от 2023 года. И теперь, когда этих серьезных результатов нет, они размышляют, что может произойти в случае усиления России", - сказал Портников.По мнению политолога, нет оснований думать, что Россия после падения Украины пойдет покорять страны Центральной Европы или Балтии."У меня абсолютно другой сценарий. Я считаю, что если Украина падет в войне с Россией, это будет означать реальные шаги к восстановлению Российского государства в границах Советского Союза 1991 года. Причем я не думаю, что для этого будут нужны какие-то большие войны", - сказал Портников. Он пояснил, что никто не будет воевать с Белоруссией, со странами Кавказа и со странами Центральной Азии.По мнению эксперта, в случае победы над Украиной лидерам этих государств просто сделают предложения, от которых те не смогут отказаться. Какие именно? Портников уточнил: это будут предложения о вступлении в новое союзное государство, по созданию каких-то наднациональных органов.Могут быть со стороны некоторых лидеров определенные маневры, но в целом - в результате поражения Украины "мы можем получить новый Советский Союз, Российский Союз", считает эксперт. По его мнению, и после этого не следует ожидать нападения на страны Балтии или Центральной Европы, а следует ожидать "орбанизации Центральной Европы" - там усилятся политические силы, которые будут выступать за хорошие отношения с Россией."И это будет означать, о большому счету, крах Европейского проекта", - сказал Портников. Он отметил, что СССР в любом случае имел куда большее влияние на Европу, чем имеет РФ. И, если Украина проиграет, все убедятся, что Америка не может ничего сделать, это будет конец монополярного мира, полное изменение мирового порядка. И Европе в этом новом мире надо будет искать себе место.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240202/1053034557.html

https://ukraina.ru/20240131/1052989850.html

https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, кость бондаренко, портников, политика, эксперты