Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак - 15.01.2024 Украина.ру
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Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак
Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак - 15.01.2024 Украина.ру
Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2024-01-15T07:41
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андрей ермак
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"Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - сказал Ермак.Он отметил, что Киев "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для Украины. Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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андрей ермак, владимир зеленский, новости, украина, доллар
Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Новости, Украина, доллар

Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак

07:41 15.01.2024 (обновлено: 07:55 15.01.2024)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)
"Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - сказал Ермак.
Он отметил, что Киев "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для Украины. Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Андрей Ермак
8 сентября 2023, 12:36
Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без УкраиныГлава офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Североатлантический альянс не будет мощным без Украины. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов.
 
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