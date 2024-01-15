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Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак

Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак - 15.01.2024 Украина.ру

Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)

2024-01-15T07:41

2024-01-15T07:41

2024-01-15T07:55

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"Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - сказал Ермак.Он отметил, что Киев "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для Украины. Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ukraina.ru/20230908/1049259983.html

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андрей ермак, владимир зеленский, новости, украина, доллар