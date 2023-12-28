https://ukraina.ru/20231228/1052455850.html
МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов - 28.12.2023 Украина.ру
МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
В первых пяти регионах России - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области - полиция лишила гражданства РФ тех, кто после его приобретения совершил преступления, после отбытия наказания они будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД
2023-12-28T06:26
2023-12-28T06:26
2023-12-28T06:26
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преступления
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"МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении. Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что все лишённые российского гражданства будут выдворены с территории страны после отбытия наказания в местах лишения свободы.Люди, получившие гражданство РФ, но впоследствии совершившие "отдельные преступления" или создающие угрозу национальной безопасности, подлежат процедуре лишения гражданства в соответствии с федеральным законом "О гражданстве РФ".
https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, гражданство, мигранты, мвд, преступления
Новости, Россия, гражданство, мигранты, МВД, преступления
МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
В первых пяти регионах России - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области - полиция лишила гражданства РФ тех, кто после его приобретения совершил преступления, после отбытия наказания они будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД
"МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении. Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все лишённые российского гражданства будут выдворены с территории страны после отбытия наказания в местах лишения свободы.
Люди, получившие гражданство РФ, но впоследствии совершившие "отдельные преступления" или создающие угрозу национальной безопасности, подлежат процедуре лишения гражданства в соответствии с федеральным законом "О гражданстве РФ".