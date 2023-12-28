https://ukraina.ru/20231228/1052455850.html

МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов

МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов - 28.12.2023 Украина.ру

МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов

В первых пяти регионах России - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области - полиция лишила гражданства РФ тех, кто после его приобретения совершил преступления, после отбытия наказания они будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД

2023-12-28T06:26

2023-12-28T06:26

2023-12-28T06:26

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преступления

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"МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении. Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что все лишённые российского гражданства будут выдворены с территории страны после отбытия наказания в местах лишения свободы.Люди, получившие гражданство РФ, но впоследствии совершившие "отдельные преступления" или создающие угрозу национальной безопасности, подлежат процедуре лишения гражданства в соответствии с федеральным законом "О гражданстве РФ".

https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html

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новости, россия, гражданство, мигранты, мвд, преступления