https://ukraina.ru/20231212/1051937672.html

Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войны

Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войны - 12.12.2023 Украина.ру

Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войны

Во вторник Владимир Зеленский по приглашению администрации Джо Байдена выступит перед американским сенатом

2023-12-12T12:44

2023-12-12T12:44

2023-12-12T14:15

мнения

украина

россия

сша

ядерная война

сво

владимир зеленский

джо байден

финансовая помощь

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1051938342_218:0:1042:464_1920x0_80_0_0_c161d30cb98ae884e5c2b7148b72fa61.jpg

Неудивительно, что речь о сенате, где демократы удержали большинство, а лидер республиканского меньшинства, Митч Макконнелл, которому пошёл 82-й год, «зависает» не реже Байдена. В республиканском конгрессе разговор у Зеленского точно бы не сложился.На прошлой неделе законопроект Байдена о выделении единого пакета помощи Израилю и Украине в размере $ 100 миллиардов — 61 миллиард Киеву и 39 Тель-Авиву — не прошёл даже процедурное голосование в сенате. Решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но за высказались всего 49, а против — 51.И Зеленский, и Байден — хромые утки. Байдену остаётся хозяйничать в Овальном кабинете, по крайней мере в текущей каденции, менее года. Выборы в США в ноябре 2024-го, и вся деятельность Джозефа Робинетта определяется или учитывает возможные поражение/победу на них. Зеленский же управляет образованием, финансируемым на 50% из внешних источников, и получает деньги, только пока воюет с Россией. В этом отличительная черта его «независимости». Вне дотаций, то есть вне войны, Зеленский не нужен, фактически политически мёртв. По-разному зависимые, они жизненно нужны друг другу.С Зеленским - всё просто: режим Байдена является кислородной подушкой режима Зеленского, его единственной реальной опорой, тем, без чего остальное не работает. Но ведь и у Байдена, при кажущейся вариативности, выбора на деле нет.Фактом приглашения и шоу вокруг визита Зеленского администрация Белого дома делает свою войну с Россией на Украине фактором выборов 2024-го года. Более того, она бы очень хотела сделать войну, которую стыдливо называет помощью Украине, на фоне роста государственного долга США, известных проблем с его обслуживанием и общей невозможностью в полной мере финансировать политику мирового диктата, главным вопросом президентских выборов. Тут единственная территория, где можно побить Трампа и переизбраться, считают в команде Байдена.Мир с Россией равен поражению Америки, закату Запада, предательству интересов великой американской нации, кончине демократии, гибели всех союзников — вот что, так или иначе, в качестве нарратива собирается продавать нынешний Белый дом. Никак не меньше.Война с Россией — единственная возможность для Байдена и демократов удержать власть, чтобы сын Хантер не сел в тюрьму, чтобы самому не сесть в тюрьму, — таково консолидированное решение команды Джозефа Б.Фактически США, ядерная супердержава, уже воюет с другой ядерной супердержавой и собирается наращивать масштаб этой войны, вплоть до прямого боевого столкновения. В 2018 году в фильме «Миропорядок» Владимир Путин сформулировал: «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»Если бы эту фразу произнесли в офисе Байдена, она скорее всего прозвучала бы так:«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как хозяин этого мира хочу задаться вопросом: а зачем мне такой мир, где я не хозяин?»В целом можно говорить, что американская элита беспечна. Она и в малой доле не осознаёт, что старик, рискующий не пережить ближайший февраль по причине элементарной физической немощи, и его киевский ручной режим из мелочных, узкокорыстных интересов готовы спалить весь мир. Им не страшно. Не так страшно. Визит Зеленского и сама тема войны с Россией станет главной движущей силой дальнейшего раскола между республиканцами и демократами в США, фундаментом и триггером их гражданской войны. Почему нет? Я оптимист.Война на Украине с Россией, где не погибают американские солдаты, с точки зрения политического американцы – это прекрасно. Их беспокоит другое: десять, двенадцать тысяч нелегальных пересечений американской границы со стороны Мексики в день. И поток растёт, выходит под 4 миллиона в год. За год в США нелегально проникает больше людей, чем обитает в Латвии, Литве и Эстонии вместе взятых.С точки зрения республиканцев, чью электоральную базу такая иммиграция размывает прежде всего, этот, а вовсе не украинский, вопрос экзистенциален. Тут места для компромисса нет. Тут борьба до последней капли крови врага. Администрация Байдена, возможно, бросила бы им кость, но лишней в рукаве у Байдена нет. Не хватает самому и друзьям. Денег для поддержания мировой гегемонии нет катастрофически. Эмиссия не работает. Внешние рынки перестали абсорбировать инфляцию, доллар перестал быть универсальным средством платежа.Всё это команда Байдена совершила сама, но ей от того не легче.К физической немощи страны и президента добавились и необратимые ментальные изменения. Принцип "ни с кем никаких компромиссов" порождён англосаксонским политическим сознанием. Но одно дело, когда невозможно прийти к соглашению где-нибудь далеко, будь-то Афганистан, Сирия или Украина. Отсутствие же политического компромисса дома, остервенение к сопернику называется гражданской войной, которая Америке откровенно грозит.У Зеленского вполне хватит ума и такта назвать кого-нибудь из республиканцев идиотом или врагом - Украины или Америки. Ничего нового. И было бы хорошо. Он уже, выступая по прибытию в военной академии Вашингтона, высказал претензии в адрес Конгресса за проволочки в финансировании и поставке боеприпасов.14 декабря Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу об импичменте Байдена. С одной стороны Байден с войной и ручным Зеленским, с другой - республиканцы и Трамп. То ли ещё будет.Паралич воли господина, проявляющийся в том или ином виде, немедленно передаётся остальному туловищу. Глава ЕС дипломатии Боррель заявил, что транш военной помощи Украине, разумеется из "фонда мира", в размере 500 миллионов евро остается заблокированным. Вопрос решится 14–15 декабря. И тут абсолютно ясно, что условная Бербок может говорить про войну сколько угодно. Война держится на плечах Байдена, уж какие они есть.Что же касается разговоров о замене Зеленского на Ермака или Залужного, да хоть на Порошенко с Кличко, разговоры эти в контексте американского нарратива войны с Россией пусты.Как бы ни прозвучало обидно, на ум приходит аналогия с Вьетнамом. Пока в Сайгоне сидели американские куклы, всё равно как их звали - убитый ли в результате переворота 1963-го года Нго Динь Зьем или сменивший его Зыонг Ван Мин, или Нгуен Кхань, или Нгуен Ван Тхьеу... Пока Сайгон не стал Хошимином, то есть настоящим Вьетнамом, война продолжалась. Это и киевская история.Не будет на русской земле Украины никакого мира, пока в храмах Киево-Печерской Лавры не возобновятся службы под окормлением Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Пока не приедет в Киев патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Пока снова не освятят Лавру, выметая прочь остатки и дух нечисти. Американская Украина не является стороной переговоров. Американская Украина - орудие войны с Россией. Но и сама Америка Байдена не способна к переговорам. Она способна только терпеть поражение, как в Афганистане. Это очевидно.Число военнослужащих американской армии в Европе по состоянию на 7 декабря 2023 года снизилось со 100 тысяч человек в июне 2022-го до 80 тысяч. Улетели пташки? Надолго ли? Начинается сложная игра: воевать на Украине руками европейцев, а командовать по-прежнему самим.Глобалистский Запад, который олицетворяет Джозеф Байден, поставил целью, и никогда не изменял ей - уничтожение России. В уходящем году Сергей Александрович Караганов написал ряд статей, в которых призывал напомнить Западу о сокрушающей мощи ядерного оружия.Сегодня, когда мы смотрим на Джозефа Байдена, Энтони Блинкена, Ллойда Остина и других членов американской администрации, возникает стойкое ощущение, что эти люди невменяемы. Их одержимость к уничтожению России, нашего президента ради сохранения тёплого и доходного места приобрела характер фанатичной убеждённости, сектанства, стала своего рода бешенством. В течение "процесса уничтожения России" многие из них совершили кровавые или финансовые преступления даже с точки зрения американского законодательства и связаны теперь круговой порукой. Мы имеем дело с политической ОПГ. ОПГ не волнуют "общественные настроения", данные какого-нибудь опроса, например, газеты Financial Times и Мичиганского университета от 5-6 декабря, согласно которым 48% избирателей полагают, что США тратят "слишком много" в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киев. Среди республиканского электората цифра равняется 65%.Их поздно пугать. Требуется нанесение неприемлемого ущерба. Президент Владимир Путин, награждая в Кремле героев СВО, сказал: "Россия никогда бы не начала специальную военную операцию, если бы на Украине не стали бы изгонять русских и уничтожать их на исторической территории и не объявили бы их некоренной нацией". Слова президента волнуют нас. Кажутся важными нам. Они не интересуют врагов. Их убитые тела русских людей вдохновляют. Им жаждется больше. Мы по-прежнему находимся внутри сценария разрастающейся войны, не исключающего применения ядерного оружия."Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Для этого Соединённые Штаты должны полностью исчерпать свои возможности финансировать и снабжать оружием Киев, действительно свалиться в собственную гражданскую войну, или случится прорыв линии фронта, который сделает Зеленского, как и весь его режим, ненужным, опасным свидетелем для очень многих важных людей в Америке и Европе.

https://ukraina.ru/20231212/1051936976.html

https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

https://ukraina.ru/20231212/1051930293.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

мнения, украина, россия, сша, ядерная война, сво, владимир зеленский, джо байден, финансовая помощь, военная помощь, владимир путин