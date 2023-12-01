Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров - 01.12.2023 Украина.ру
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Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров
Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров - 01.12.2023 Украина.ру
Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров
Сейчас главком ВСУ Залужный и президент Украины Зеленский пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны, считает политолог Богдан Безпалько
2023-12-01T16:35
2023-12-01T16:35
интервью
владимир зеленский
сша
мятеж
офицеры
всу
валерий залужный
россия
украина
китай
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Депутаты всех фракций Верховной рады Украины 30 ноября подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий.- Богдан, означает ли это, что Зеленский встал в оппозицию к тем кругам в США, которые добиваются заморозки конфликта и трансфера власти на Украине?- Зеленский хочет сохранить режим личной, ничем не ограниченной власти. Силы, которые в США борются за власть, по отношению к России ведут себя одинаково, и Зеленский пытался найти подходы к обеим этим силам. То есть он пытался убедить Демократическую партию и найти подходы к Трампу. Так что выборы – это событие, которое он пытается избежать ради сохранения личной власти, а то и жизни.- Тем временем продолжаются атаки на главкома ВСУ Залужного. На этот раз нардеп Марьяна Безуглая обвинила его в том, что он посылает в бой неподготовленных солдат, а еще раньше главам обладминистраций запретили общаться с Залужным. К чему приведет это противостояние?- Пока судьба Залужного неясна. Но судя по тому, что конфликт между Залужным и Зеленским длится долго и ничего в судьбе Залужного не меняется, есть вероятность, что все будет так продолжаться и дальше. Сейчас Залужный и Зеленский, в большей степени Зеленский, конечно, пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны. С одной стороны, военные требуют рационального решения вопроса с мобилизацией, расширения призывного возраста от 17 до 70 лет, которые им заботливо подсказали американцы. А с другой стороны, Зеленский не хочет вводить закон в действие, потому что весь негатив за призыв этих молодых или наоборот очень старых людей будет ассоциироваться с ним, а не с военными или американцами, которые от него этого добиваются.Поэтому сейчас каждая из сторон пытается выиграть в медиа- и пиар-войне. Но определённого преимущества ни у той, ни у другой стороны нет. Вряд ли сейчас Зеленский может уволить Залужного. Вряд ли Залужный может устроить госпереворот без согласования с американцами, которых вроде бы Зеленский пока устраивает. Вот они перекидываются гнилой картошкой и гнилыми помидорами. Пока это просто пиар-война.- А устроит ли американцев стремление Зеленского сохранить неограниченный режим власти? Или они постараются найти замену, например, в лице экс-главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова?- У американцев очень широкий выбор решений вне зависимости от ситуации. Если Зеленский перейдет красные линии и сложится благоприятная ситуация, его немедленно отстранят каким-либо из доступных на тот момент путей. Может быть, это будет госпереворот, восстание патриотически настроенных офицеров или импичмент. Но в любом случае, если американцы признают новую власть, борьба Зеленского на этом закончится.- На днях он заявил, что Украина переходит к строительству оборонительных линий. По словам Зеленского, в стране хватит мин и бетона, чтобы возвести эти неприступные рубежи. Как вы считаете, согласована ли смена стратегии с натовскими советниками, ведь они убедились в неспособности ВСУ наступать?- Да, я думаю, это согласовано, другое дело, что это потребует масштабного финансирования и это строительство – хороший повод, чтобы потребовать его у Запада. Это прекрасный повод, чтобы распиливать военные бюджеты, но уже направленные на оборону. Если раньше мы пойдём и разрушим эту проклятую "Рашку", то теперь, наоборот, мы должны сдерживать агрессивную "Московию", чтобы она не пришла к вам в Европу. Так что дайте денег. Конечно, вспоминается "стена Яценюка". Она оказалась абсолютной фикцией. Но сейчас будут что-то строить, но при этом будет масса злоупотреблений, воровства.Хотя Порошенко тоже наживался, но в Авдеевке он выстроил очень большое количество укреплений, которые мы штурмуем до сих пор. Но половина денег на новую линию обороны будет украдена, появится много новых миллионеров на Украине.- Наша армия вряд ли позволит возвести эти укрепления.- Линия обороны всегда многоуровневая. В 30-40 километрах от линии фронта вполне можно строить. Можно обстреливать эту стройку из дальнобойных орудий, но попытаться помешать выстраиванию этой линии обороны будет сложнее.- Как вы предполагаете, после смерти Генри Киссинджера как-то изменится политика США на украинском треке?- Киссинджер был очень уважаемый в американских кругах политик и интеллектуал, но на 101-м году жизни на политику он уже не влиял. Главные дела он сделал в 70-80-е, когда смог настроить Китай против СССР и договориться о рыночном сотрудничестве между Вашингтоном и Пекином, которое заключалось в том, что США открывают свой рынок для китайских товаров массового потребления, а Китай выходит из сферы влияния СССР. Потом это привело от противостояния к распаду Советского Союза.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20231130/1051619166.html
https://ukraina.ru/20231201/1051651901.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир зеленский, сша, мятеж, офицеры, всу, валерий залужный, россия, украина, китай
Интервью, Владимир Зеленский, США, мятеж, офицеры, ВСУ, Валерий Залужный, Россия, Украина, Китай

Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров

16:35 01.12.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сейчас главком ВСУ Залужный и президент Украины Зеленский пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны, считает политолог Богдан Безпалько
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Депутаты всех фракций Верховной рады Украины 30 ноября подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий.
- Богдан, означает ли это, что Зеленский встал в оппозицию к тем кругам в США, которые добиваются заморозки конфликта и трансфера власти на Украине?
- Зеленский хочет сохранить режим личной, ничем не ограниченной власти. Силы, которые в США борются за власть, по отношению к России ведут себя одинаково, и Зеленский пытался найти подходы к обеим этим силам. То есть он пытался убедить Демократическую партию и найти подходы к Трампу. Так что выборы – это событие, которое он пытается избежать ради сохранения личной власти, а то и жизни.
Информационный марафон, посвященный второму туру президентских выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
- Тем временем продолжаются атаки на главкома ВСУ Залужного. На этот раз нардеп Марьяна Безуглая обвинила его в том, что он посылает в бой неподготовленных солдат, а еще раньше главам обладминистраций запретили общаться с Залужным. К чему приведет это противостояние?
- Пока судьба Залужного неясна. Но судя по тому, что конфликт между Залужным и Зеленским длится долго и ничего в судьбе Залужного не меняется, есть вероятность, что все будет так продолжаться и дальше.
Сейчас Залужный и Зеленский, в большей степени Зеленский, конечно, пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны. С одной стороны, военные требуют рационального решения вопроса с мобилизацией, расширения призывного возраста от 17 до 70 лет, которые им заботливо подсказали американцы. А с другой стороны, Зеленский не хочет вводить закон в действие, потому что весь негатив за призыв этих молодых или наоборот очень старых людей будет ассоциироваться с ним, а не с военными или американцами, которые от него этого добиваются.
Поэтому сейчас каждая из сторон пытается выиграть в медиа- и пиар-войне. Но определённого преимущества ни у той, ни у другой стороны нет. Вряд ли сейчас Зеленский может уволить Залужного. Вряд ли Залужный может устроить госпереворот без согласования с американцами, которых вроде бы Зеленский пока устраивает. Вот они перекидываются гнилой картошкой и гнилыми помидорами. Пока это просто пиар-война.
Владимир Зеленский в издании Politico, 2023
Вчера, 12:24
Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря ЗеленскомуПубликация изданием Politico рейтинга наиболее влиятельных политиков Европы сопровождалась некоторым скандалом – первоначально была опубликована первая пятёрка без первого лица – попробуйте догадайтесь. "Пятёрка", правда, оказалась прошлогодней, а сенсации не случилось – первое место опубликованного 28 ноября рейтинга вновь занял Владимир Зеленский
- А устроит ли американцев стремление Зеленского сохранить неограниченный режим власти? Или они постараются найти замену, например, в лице экс-главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова?
- У американцев очень широкий выбор решений вне зависимости от ситуации. Если Зеленский перейдет красные линии и сложится благоприятная ситуация, его немедленно отстранят каким-либо из доступных на тот момент путей. Может быть, это будет госпереворот, восстание патриотически настроенных офицеров или импичмент. Но в любом случае, если американцы признают новую власть, борьба Зеленского на этом закончится.
- На днях он заявил, что Украина переходит к строительству оборонительных линий. По словам Зеленского, в стране хватит мин и бетона, чтобы возвести эти неприступные рубежи. Как вы считаете, согласована ли смена стратегии с натовскими советниками, ведь они убедились в неспособности ВСУ наступать?
- Да, я думаю, это согласовано, другое дело, что это потребует масштабного финансирования и это строительство – хороший повод, чтобы потребовать его у Запада. Это прекрасный повод, чтобы распиливать военные бюджеты, но уже направленные на оборону. Если раньше мы пойдём и разрушим эту проклятую "Рашку", то теперь, наоборот, мы должны сдерживать агрессивную "Московию", чтобы она не пришла к вам в Европу. Так что дайте денег. Конечно, вспоминается "стена Яценюка". Она оказалась абсолютной фикцией. Но сейчас будут что-то строить, но при этом будет масса злоупотреблений, воровства.
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
12:32
Большой дурдом. Камбала с Богородицей, икона с псом и прочие мерзости украинского режимаСправедливости ради нужно отметить, что когда 26 ноября 2023 года в сообщениях украинского тelegram-канала "Шкварка News" появилась это информация, многим даже на Украине, где все возможно, она была названа фейком и перебором
Хотя Порошенко тоже наживался, но в Авдеевке он выстроил очень большое количество укреплений, которые мы штурмуем до сих пор. Но половина денег на новую линию обороны будет украдена, появится много новых миллионеров на Украине.
- Наша армия вряд ли позволит возвести эти укрепления.
- Линия обороны всегда многоуровневая. В 30-40 километрах от линии фронта вполне можно строить. Можно обстреливать эту стройку из дальнобойных орудий, но попытаться помешать выстраиванию этой линии обороны будет сложнее.
- Как вы предполагаете, после смерти Генри Киссинджера как-то изменится политика США на украинском треке?
- Киссинджер был очень уважаемый в американских кругах политик и интеллектуал, но на 101-м году жизни на политику он уже не влиял. Главные дела он сделал в 70-80-е, когда смог настроить Китай против СССР и договориться о рыночном сотрудничестве между Вашингтоном и Пекином, которое заключалось в том, что США открывают свой рынок для китайских товаров массового потребления, а Китай выходит из сферы влияния СССР. Потом это привело от противостояния к распаду Советского Союза.
 
ИнтервьюВладимир ЗеленскийСШАмятежофицерыВСУВалерий ЗалужныйРоссияУкраинаКитай
 
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