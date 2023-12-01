https://ukraina.ru/20231201/1051672733.html

Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров

Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров - 01.12.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров

Сейчас главком ВСУ Залужный и президент Украины Зеленский пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны, считает политолог Богдан Безпалько

2023-12-01T16:35

2023-12-01T16:35

2023-12-01T16:35

интервью

владимир зеленский

сша

мятеж

офицеры

всу

валерий залужный

россия

украина

китай

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Депутаты всех фракций Верховной рады Украины 30 ноября подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий.- Богдан, означает ли это, что Зеленский встал в оппозицию к тем кругам в США, которые добиваются заморозки конфликта и трансфера власти на Украине?- Зеленский хочет сохранить режим личной, ничем не ограниченной власти. Силы, которые в США борются за власть, по отношению к России ведут себя одинаково, и Зеленский пытался найти подходы к обеим этим силам. То есть он пытался убедить Демократическую партию и найти подходы к Трампу. Так что выборы – это событие, которое он пытается избежать ради сохранения личной власти, а то и жизни.- Тем временем продолжаются атаки на главкома ВСУ Залужного. На этот раз нардеп Марьяна Безуглая обвинила его в том, что он посылает в бой неподготовленных солдат, а еще раньше главам обладминистраций запретили общаться с Залужным. К чему приведет это противостояние?- Пока судьба Залужного неясна. Но судя по тому, что конфликт между Залужным и Зеленским длится долго и ничего в судьбе Залужного не меняется, есть вероятность, что все будет так продолжаться и дальше. Сейчас Залужный и Зеленский, в большей степени Зеленский, конечно, пытаются переложить друг на друга ответственность за тяготы войны. С одной стороны, военные требуют рационального решения вопроса с мобилизацией, расширения призывного возраста от 17 до 70 лет, которые им заботливо подсказали американцы. А с другой стороны, Зеленский не хочет вводить закон в действие, потому что весь негатив за призыв этих молодых или наоборот очень старых людей будет ассоциироваться с ним, а не с военными или американцами, которые от него этого добиваются.Поэтому сейчас каждая из сторон пытается выиграть в медиа- и пиар-войне. Но определённого преимущества ни у той, ни у другой стороны нет. Вряд ли сейчас Зеленский может уволить Залужного. Вряд ли Залужный может устроить госпереворот без согласования с американцами, которых вроде бы Зеленский пока устраивает. Вот они перекидываются гнилой картошкой и гнилыми помидорами. Пока это просто пиар-война.- А устроит ли американцев стремление Зеленского сохранить неограниченный режим власти? Или они постараются найти замену, например, в лице экс-главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова?- У американцев очень широкий выбор решений вне зависимости от ситуации. Если Зеленский перейдет красные линии и сложится благоприятная ситуация, его немедленно отстранят каким-либо из доступных на тот момент путей. Может быть, это будет госпереворот, восстание патриотически настроенных офицеров или импичмент. Но в любом случае, если американцы признают новую власть, борьба Зеленского на этом закончится.- На днях он заявил, что Украина переходит к строительству оборонительных линий. По словам Зеленского, в стране хватит мин и бетона, чтобы возвести эти неприступные рубежи. Как вы считаете, согласована ли смена стратегии с натовскими советниками, ведь они убедились в неспособности ВСУ наступать?- Да, я думаю, это согласовано, другое дело, что это потребует масштабного финансирования и это строительство – хороший повод, чтобы потребовать его у Запада. Это прекрасный повод, чтобы распиливать военные бюджеты, но уже направленные на оборону. Если раньше мы пойдём и разрушим эту проклятую "Рашку", то теперь, наоборот, мы должны сдерживать агрессивную "Московию", чтобы она не пришла к вам в Европу. Так что дайте денег. Конечно, вспоминается "стена Яценюка". Она оказалась абсолютной фикцией. Но сейчас будут что-то строить, но при этом будет масса злоупотреблений, воровства.Хотя Порошенко тоже наживался, но в Авдеевке он выстроил очень большое количество укреплений, которые мы штурмуем до сих пор. Но половина денег на новую линию обороны будет украдена, появится много новых миллионеров на Украине.- Наша армия вряд ли позволит возвести эти укрепления.- Линия обороны всегда многоуровневая. В 30-40 километрах от линии фронта вполне можно строить. Можно обстреливать эту стройку из дальнобойных орудий, но попытаться помешать выстраиванию этой линии обороны будет сложнее.- Как вы предполагаете, после смерти Генри Киссинджера как-то изменится политика США на украинском треке?- Киссинджер был очень уважаемый в американских кругах политик и интеллектуал, но на 101-м году жизни на политику он уже не влиял. Главные дела он сделал в 70-80-е, когда смог настроить Китай против СССР и договориться о рыночном сотрудничестве между Вашингтоном и Пекином, которое заключалось в том, что США открывают свой рынок для китайских товаров массового потребления, а Китай выходит из сферы влияния СССР. Потом это привело от противостояния к распаду Советского Союза.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20231130/1051619166.html

https://ukraina.ru/20231201/1051651901.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир зеленский, сша, мятеж, офицеры, всу, валерий залужный, россия, украина, китай