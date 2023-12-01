https://ukraina.ru/20231201/1051669979.html

Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке

Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке - 01.12.2023 Украина.ру

Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке

Глава МИД России сказал, что не будет объяснять журналистам, как нужно подавать информацию

2023-12-01T15:12

2023-12-01T15:12

2023-12-01T15:12

новости

россия

германия

журналист

сергей лавров

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Руководитель МИДа России Сергей Лавров принял участие в пресс-конференции по итогам совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ. Отвечая на вопрос немецкой журналистки, Лавров отказался уточнять смысл ответа. Он пояснил, что в России, в отличие от Германии, так не принято.Ранее Лавров сообщил, что Россия не видит причин, по которым цели СВО должны пересматриваться.

https://ukraina.ru/20231201/1051666350.html

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2023

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новости, россия, германия, журналист, сергей лавров