Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке - 01.12.2023 Украина.ру
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Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке
Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке - 01.12.2023 Украина.ру
Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке
Глава МИД России сказал, что не будет объяснять журналистам, как нужно подавать информацию
2023-12-01T15:12
2023-12-01T15:12
новости
россия
германия
журналист
сергей лавров
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Руководитель МИДа России Сергей Лавров принял участие в пресс-конференции по итогам совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ. Отвечая на вопрос немецкой журналистки, Лавров отказался уточнять смысл ответа. Он пояснил, что в России, в отличие от Германии, так не принято.Ранее Лавров сообщил, что Россия не видит причин, по которым цели СВО должны пересматриваться.
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новости, россия, германия, журналист, сергей лавров
Новости, Россия, Германия, журналист, Сергей Лавров

Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке

15:12 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Глава МИД России сказал, что не будет объяснять журналистам, как нужно подавать информацию
Руководитель МИДа России Сергей Лавров принял участие в пресс-конференции по итогам совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ. Отвечая на вопрос немецкой журналистки, Лавров отказался уточнять смысл ответа. Он пояснил, что в России, в отличие от Германии, так не принято.
"Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжёвывали журналисту, что им нужно писать. Мы наших журналистов немного уважаем. Оставляем на их воображение, как излагать результаты пресс-конференции", – сказал глава российского МИДа.
Ранее Лавров сообщил, что Россия не видит причин, по которым цели СВО должны пересматриваться.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
13:41
Россия не видит причин пересматривать цели СВО – ЛавровОб отсутствии причин для пересмотра целей военной операции на Украине глава МИД РФ заявил 1 декабря на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ
 
НовостиРоссияГерманияжурналистСергей Лавров
 
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