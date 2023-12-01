Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Глава МИД России сказал, что не будет объяснять журналистам, как нужно подавать информацию
Руководитель МИДа России Сергей Лавров принял участие в пресс-конференции по итогам совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ. Отвечая на вопрос немецкой журналистки, Лавров отказался уточнять смысл ответа. Он пояснил, что в России, в отличие от Германии, так не принято.
"Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжёвывали журналисту, что им нужно писать. Мы наших журналистов немного уважаем. Оставляем на их воображение, как излагать результаты пресс-конференции", – сказал глава российского МИДа.
Ранее Лавров сообщил, что Россия не видит причин, по которым цели СВО должны пересматриваться.