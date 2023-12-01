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Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times

Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times - 01.12.2023 Украина.ру

Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times

Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта. Об этом предупредил немецкий военный историк Зёнке Нейтцель, передает 1 декабря The Times

2023-12-01T11:19

2023-12-01T11:19

2023-12-01T11:19

европа

историк

конфликт

зарубежье

война

россия

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Нейтцель назвал логистику на Западе "кошмаром" и заявил, что может пройти по меньшей мере 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне. Он отметил, что численность войск сокращается и имеет дефицит как минимум в 30 тысяч человек.Ряд генералов бундесвера и военных экспертов подтвердили глубокие структурные проблемы, включая нехватку войск, истощение запасов боеприпасов и трудности с переброской 300 тысяч натовских солдат на расстояние до тысячи километров от Германии до фронта. Также они указали, что у некоторых стран-союзников до сих пор есть несовместимые боеприпасы.

https://ukraina.ru/20220311/1033500197.html

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европа, историк, конфликт, зарубежье, война, россия