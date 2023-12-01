Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times
Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта. Об этом предупредил немецкий военный историк Зёнке Нейтцель, передает 1 декабря The Times
Нейтцель назвал логистику на Западе "кошмаром" и заявил, что может пройти по меньшей мере 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне.
Он отметил, что численность войск сокращается и имеет дефицит как минимум в 30 тысяч человек.
"Совершенно ясно: если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточного снабжения. Достаточно ли ясен наш посыл [лидерам Германии]? Они будут умирать, и это ваша ответственность", – сказал он на Берлинской конференции по безопасности.
Ряд генералов бундесвера и военных экспертов подтвердили глубокие структурные проблемы, включая нехватку войск, истощение запасов боеприпасов и трудности с переброской 300 тысяч натовских солдат на расстояние до тысячи километров от Германии до фронта.
Также они указали, что у некоторых стран-союзников до сих пор есть несовместимые боеприпасы.