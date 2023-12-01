Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times - 01.12.2023 Украина.ру
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Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times
Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times - 01.12.2023 Украина.ру
Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times
Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта. Об этом предупредил немецкий военный историк Зёнке Нейтцель, передает 1 декабря The Times
2023-12-01T11:19
2023-12-01T11:19
европа
историк
конфликт
зарубежье
война
россия
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Нейтцель назвал логистику на Западе "кошмаром" и заявил, что может пройти по меньшей мере 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне. Он отметил, что численность войск сокращается и имеет дефицит как минимум в 30 тысяч человек.Ряд генералов бундесвера и военных экспертов подтвердили глубокие структурные проблемы, включая нехватку войск, истощение запасов боеприпасов и трудности с переброской 300 тысяч натовских солдат на расстояние до тысячи километров от Германии до фронта. Также они указали, что у некоторых стран-союзников до сих пор есть несовместимые боеприпасы.
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европа, историк, конфликт, зарубежье, война, россия
Европа, историк, конфликт, Зарубежье, война, Россия

Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times

11:19 01.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта. Об этом предупредил немецкий военный историк Зёнке Нейтцель, передает 1 декабря The Times
Нейтцель назвал логистику на Западе "кошмаром" и заявил, что может пройти по меньшей мере 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне.
Он отметил, что численность войск сокращается и имеет дефицит как минимум в 30 тысяч человек.

"Совершенно ясно: если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточного снабжения. Достаточно ли ясен наш посыл [лидерам Германии]? Они будут умирать, и это ваша ответственность", – сказал он на Берлинской конференции по безопасности.

Ряд генералов бундесвера и военных экспертов подтвердили глубокие структурные проблемы, включая нехватку войск, истощение запасов боеприпасов и трудности с переброской 300 тысяч натовских солдат на расстояние до тысячи километров от Германии до фронта.
Также они указали, что у некоторых стран-союзников до сих пор есть несовместимые боеприпасы.
11 марта 2022, 17:30
Журавко: где пройдет фронт наступления на ЕвропуНародный депутат Украины V - VI созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в освобожденном Херсоне, а также об активной пропаганде Запада и властей Украины против России
 
ЕвропаисторикконфликтЗарубежьевойнаРоссия
 
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