https://ukraina.ru/20231130/1051620245.html

Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети

Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети - 30.11.2023 Украина.ру

Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети

В украинском экспертном сообществе обсуждают нашумевший слив (либо дипфейк — реалистичную подмену с применением нейросети) разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с будто бы Ринатом Ахметовым о — ни много, ни мало - готовящемся госперевороте.

2023-11-30T13:25

2023-11-30T13:25

2023-11-30T13:25

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Времена сложные, пришло время немножко поменять ситуацию, говорит на этой записи "Порошенко" (пока у нас нет уверенности в подлинности записи, кавычим — Ред.), сославшись на разговор со "старшими друзьями", которые устали слегка от ситуации — о чем и намекнули."Ахметов", в свою очередь, говорит о том, что без гарантий даже обсуждать ничего не хочет и рассказывает о земных проблемах, ПВО не защищают некие объекты, "я в сплошном минусе".В ответ слышит, что ситуацию надо исправить, "все серьезно", а старшие друзья только "за". Но вкладываться не станут, надо поддержать своими силами. Если сейчас не решить ситуацию, то "наш бизнес ничто не спасет". И так далее. В общем, есть шанс остановить это, либо - "ничего не останется". При этом "Порошенко" уверяет, что главком ВСУ Валерий Залужный и "ребята" тоже на стороне заговорщиков — они якобы ждут решений и... финансовой поддержки.Завершается разговор фразой "Порошенко": "Штепсель и Тарапунька должны перестать юморить, и мы это сделаем".Подлинная эта беседа или плод "творчества" нейросетей? По мнению украинского политэксперта Юрия Романенко, скорее последнее - хотя полной уверенности в этом нет."Я думаю, что это дипфейк. Но дипфейк очень грамотный, потому что он показывает настроения, которые сегодня есть у украинских элит. Там, где Порошенко говорит Ахметову – ну, Порошенко в кавычках говорит Ахметову в кавычках… Но вся суть разговора направлена на то, чтобы засветить Залужного, показать, что он якобы связан с Ахметовым. Хотя это не так, насколько я знаю", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил об "эпопее" с именным фондом Залужного весной 2022 года и о том, что он тогда написал текст, в котором советовал Залужному убрать свое имя из названия фонда, поскольку "это могло быть использовано против него – потому что любые деньги, которые придут от любого олигарха, от какой-то токсичной фигуры, будут автоматически пытаться привязать к нему"."Вот сейчас в этом дипфейке мы видим, как это работает, как они пытаются связать Залужного с олигархами", - сказал Романенко. Он продолжил: там был момент, который беспокоит сейчас значительную часть украинской элиты."Когда этот "квази-Порошенко" - я не уверен, что это настоящий разговор, но такие настроения действительно присутствуют – говорит, что – "смотри, мы можем потерять все". Мы можем потерять все, мы можем договориться по поводу того, как выйти из войны, Запад нас торопит, а в России категорически не принимают Зеленского и его команду, их называют "Штепселем и Тарапунькой" и поэтому война не закончится. Поэтому мы должны активно действовать", - изложил суть беседы Романенко.Политэксперт добавил, что, как ему кажется, вся канва тут "шита белыми нитками", однако – "в любом случае, грамотно переданы настроения элиты, которые на сегодняшний момент существуют, потому что боязнь потерять очень многое у многих присутствует".По мнению Романенко, такие опасения мотивировали, например, одесскую элиту "вписываться за Украину" из опасений возможного передела собственности в случае прихода россиян в Одессу.Сам факт появления таких дипфейков уже интересен, отметил эксперт, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что "это офис (президента – Ред.) запускал. Те, кто запускал – "пытаются разыграть страхи, которые сегодня есть у общества и у элит и, манипулируя этими страхами, пытаются удержать выгодную для себя конфигурацию"."Но проблема в том, что, выплескивая друг на друга всякие потоки помоев, можно… доиграться до того, как это произошло с Директорией", - отметил Романенко, напомнив о судьбе полковника Петра Болбочана, расстрела которого добился Петлюра, в результате чего Директория ослабла. По мнению эксперта, сейчас подобная история происходит вокруг Залужного и - "это очень опасная тенденция".

https://ukraina.ru/20231129/1051584301.html

https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, ринат ахметов, владимир зеленский, запад, политика, экономика, петр порошенко, валерий залужный