Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051620245.html
Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети - 30.11.2023 Украина.ру
Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
В украинском экспертном сообществе обсуждают нашумевший слив (либо дипфейк — реалистичную подмену с применением нейросети) разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с будто бы Ринатом Ахметовым о — ни много, ни мало - готовящемся госперевороте.
2023-11-30T13:25
2023-11-30T13:25
эксклюзив
ринат ахметов
владимир зеленский
запад
политика
экономика
петр порошенко
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051621944_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_46c2696d3f13aaf3fbfb6b6ab3e920e5.jpg
Времена сложные, пришло время немножко поменять ситуацию, говорит на этой записи "Порошенко" (пока у нас нет уверенности в подлинности записи, кавычим — Ред.), сославшись на разговор со "старшими друзьями", которые устали слегка от ситуации — о чем и намекнули."Ахметов", в свою очередь, говорит о том, что без гарантий даже обсуждать ничего не хочет и рассказывает о земных проблемах, ПВО не защищают некие объекты, "я в сплошном минусе".В ответ слышит, что ситуацию надо исправить, "все серьезно", а старшие друзья только "за". Но вкладываться не станут, надо поддержать своими силами. Если сейчас не решить ситуацию, то "наш бизнес ничто не спасет". И так далее. В общем, есть шанс остановить это, либо - "ничего не останется". При этом "Порошенко" уверяет, что главком ВСУ Валерий Залужный и "ребята" тоже на стороне заговорщиков — они якобы ждут решений и... финансовой поддержки.Завершается разговор фразой "Порошенко": "Штепсель и Тарапунька должны перестать юморить, и мы это сделаем".Подлинная эта беседа или плод "творчества" нейросетей? По мнению украинского политэксперта Юрия Романенко, скорее последнее - хотя полной уверенности в этом нет."Я думаю, что это дипфейк. Но дипфейк очень грамотный, потому что он показывает настроения, которые сегодня есть у украинских элит. Там, где Порошенко говорит Ахметову – ну, Порошенко в кавычках говорит Ахметову в кавычках… Но вся суть разговора направлена на то, чтобы засветить Залужного, показать, что он якобы связан с Ахметовым. Хотя это не так, насколько я знаю", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил об "эпопее" с именным фондом Залужного весной 2022 года и о том, что он тогда написал текст, в котором советовал Залужному убрать свое имя из названия фонда, поскольку "это могло быть использовано против него – потому что любые деньги, которые придут от любого олигарха, от какой-то токсичной фигуры, будут автоматически пытаться привязать к нему"."Вот сейчас в этом дипфейке мы видим, как это работает, как они пытаются связать Залужного с олигархами", - сказал Романенко. Он продолжил: там был момент, который беспокоит сейчас значительную часть украинской элиты."Когда этот "квази-Порошенко" - я не уверен, что это настоящий разговор, но такие настроения действительно присутствуют – говорит, что – "смотри, мы можем потерять все". Мы можем потерять все, мы можем договориться по поводу того, как выйти из войны, Запад нас торопит, а в России категорически не принимают Зеленского и его команду, их называют "Штепселем и Тарапунькой" и поэтому война не закончится. Поэтому мы должны активно действовать", - изложил суть беседы Романенко.Политэксперт добавил, что, как ему кажется, вся канва тут "шита белыми нитками", однако – "в любом случае, грамотно переданы настроения элиты, которые на сегодняшний момент существуют, потому что боязнь потерять очень многое у многих присутствует".По мнению Романенко, такие опасения мотивировали, например, одесскую элиту "вписываться за Украину" из опасений возможного передела собственности в случае прихода россиян в Одессу.Сам факт появления таких дипфейков уже интересен, отметил эксперт, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что "это офис (президента – Ред.) запускал. Те, кто запускал – "пытаются разыграть страхи, которые сегодня есть у общества и у элит и, манипулируя этими страхами, пытаются удержать выгодную для себя конфигурацию"."Но проблема в том, что, выплескивая друг на друга всякие потоки помоев, можно… доиграться до того, как это произошло с Директорией", - отметил Романенко, напомнив о судьбе полковника Петра Болбочана, расстрела которого добился Петлюра, в результате чего Директория ослабла. По мнению эксперта, сейчас подобная история происходит вокруг Залужного и - "это очень опасная тенденция".
https://ukraina.ru/20231129/1051584301.html
https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051621944_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8b046fad5dd3ef3967eccd7edaac6e98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ринат ахметов, владимир зеленский, запад, политика, экономика, петр порошенко, валерий залужный
Эксклюзив, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Запад, политика, экономика, Петр Порошенко, Валерий Залужный

Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети

13:25 30.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают нашумевший слив (либо дипфейк — реалистичную подмену с применением нейросети) разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с будто бы Ринатом Ахметовым о — ни много, ни мало - готовящемся госперевороте.
Времена сложные, пришло время немножко поменять ситуацию, говорит на этой записи "Порошенко" (пока у нас нет уверенности в подлинности записи, кавычим — Ред.), сославшись на разговор со "старшими друзьями", которые устали слегка от ситуации — о чем и намекнули.
"Ахметов", в свою очередь, говорит о том, что без гарантий даже обсуждать ничего не хочет и рассказывает о земных проблемах, ПВО не защищают некие объекты, "я в сплошном минусе".
В ответ слышит, что ситуацию надо исправить, "все серьезно", а старшие друзья только "за". Но вкладываться не станут, надо поддержать своими силами. Если сейчас не решить ситуацию, то "наш бизнес ничто не спасет". И так далее. В общем, есть шанс остановить это, либо - "ничего не останется". При этом "Порошенко" уверяет, что главком ВСУ Валерий Залужный и "ребята" тоже на стороне заговорщиков — они якобы ждут решений и... финансовой поддержки.
Завершается разговор фразой "Порошенко": "Штепсель и Тарапунька должны перестать юморить, и мы это сделаем".
Подлинная эта беседа или плод "творчества" нейросетей? По мнению украинского политэксперта Юрия Романенко, скорее последнее - хотя полной уверенности в этом нет.
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 16:58
Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело ЗеленскогоУкраинский политический кризис набирает обороты. Западная пресса все чаще пишет о снижении рейтинга Зеленского. Офис Президента в свою очередь пытается играть на опережение и лавирует между силами влияния в Вашингтоне и Лондоне. Армия в лице Залужного выходит на первый план и тоже намерена оседлать протестные настроения украинцев
"Я думаю, что это дипфейк. Но дипфейк очень грамотный, потому что он показывает настроения, которые сегодня есть у украинских элит. Там, где Порошенко говорит Ахметову – ну, Порошенко в кавычках говорит Ахметову в кавычках… Но вся суть разговора направлена на то, чтобы засветить Залужного, показать, что он якобы связан с Ахметовым. Хотя это не так, насколько я знаю", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
Он напомнил об "эпопее" с именным фондом Залужного весной 2022 года и о том, что он тогда написал текст, в котором советовал Залужному убрать свое имя из названия фонда, поскольку "это могло быть использовано против него – потому что любые деньги, которые придут от любого олигарха, от какой-то токсичной фигуры, будут автоматически пытаться привязать к нему".
"Вот сейчас в этом дипфейке мы видим, как это работает, как они пытаются связать Залужного с олигархами", - сказал Романенко. Он продолжил: там был момент, который беспокоит сейчас значительную часть украинской элиты.
"Когда этот "квази-Порошенко" - я не уверен, что это настоящий разговор, но такие настроения действительно присутствуют – говорит, что – "смотри, мы можем потерять все". Мы можем потерять все, мы можем договориться по поводу того, как выйти из войны, Запад нас торопит, а в России категорически не принимают Зеленского и его команду, их называют "Штепселем и Тарапунькой" и поэтому война не закончится. Поэтому мы должны активно действовать", - изложил суть беседы Романенко.
Политэксперт добавил, что, как ему кажется, вся канва тут "шита белыми нитками", однако – "в любом случае, грамотно переданы настроения элиты, которые на сегодняшний момент существуют, потому что боязнь потерять очень многое у многих присутствует".
По мнению Романенко, такие опасения мотивировали, например, одесскую элиту "вписываться за Украину" из опасений возможного передела собственности в случае прихода россиян в Одессу.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 00:14
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "мечтатели" по версии издания Politico. В прошлом году газета называла главу киевского режима самым влиятельным человеком Европы
Сам факт появления таких дипфейков уже интересен, отметил эксперт, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что "это офис (президента – Ред.) запускал. Те, кто запускал – "пытаются разыграть страхи, которые сегодня есть у общества и у элит и, манипулируя этими страхами, пытаются удержать выгодную для себя конфигурацию".
"Но проблема в том, что, выплескивая друг на друга всякие потоки помоев, можно… доиграться до того, как это произошло с Директорией", - отметил Романенко, напомнив о судьбе полковника Петра Болбочана, расстрела которого добился Петлюра, в результате чего Директория ослабла. По мнению эксперта, сейчас подобная история происходит вокруг Залужного и - "это очень опасная тенденция".
 
ЭксклюзивРинат АхметовВладимир ЗеленскийЗападполитикаэкономикаПетр ПорошенкоВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
13:46Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
13:35Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами
13:33"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
13:25Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
13:18Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
13:18"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта
13:13Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
13:12"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
12:59Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
12:53"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
12:29Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной
12:29Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат
12:29В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины
12:24Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому
12:22Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
12:10Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ
12:02Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
11:57В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года
11:51Глава "Энергоатома" посоветовал ЕС брать пример с Украины и сливать отходы в Чернобыль
Лента новостейМолния