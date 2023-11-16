Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России - 16.11.2023 Украина.ру
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Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России - 16.11.2023 Украина.ру
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках
2023-11-16T16:33
2023-11-16T16:33
видео
дзермант
белоруссия
польша
минск
памятник
славяне
независимость
россия
сво
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00:37 - Открытие в Минске памятника Александру Невскому; 03:04 - Польша: новый танковый батальон у белорусской границы; 06:05 - Польша как проходной билет для Украины в НАТО; 08:08 - Национальный праздник независимости Польши: что отмечают? 09:57 - Национализм в Прибалтике: что за форма? 11:53 - Славяне – изначально евразийцы?
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видео, дзермант, белоруссия, польша, минск, памятник, славяне, независимость, россия, сво, нато, украина, прибалтика, границы, видео
Видео, Дзермант, Белоруссия, Польша, Минск, памятник, славяне, независимость, Россия, СВО, НАТО, Украина, Прибалтика, границы

Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России

16:33 16.11.2023
 
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Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках
00:37 - Открытие в Минске памятника Александру Невскому;
03:04 - Польша: новый танковый батальон у белорусской границы;
06:05 - Польша как проходной билет для Украины в НАТО;
08:08 - Национальный праздник независимости Польши: что отмечают?
09:57 - Национализм в Прибалтике: что за форма?
11:53 - Славяне – изначально евразийцы?
 
ВидеоДзермантБелоруссияПольшаМинскпамятникславяненезависимостьРоссияСВОНАТОУкраинаПрибалтикаграницы
 
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