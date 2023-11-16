https://ukraina.ru/20231116/1051087512.html
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России - 16.11.2023 Украина.ру
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках
2023-11-16T16:33
2023-11-16T16:33
2023-11-16T16:33
видео
дзермант
белоруссия
польша
минск
памятник
славяне
независимость
россия
сво
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00:37 - Открытие в Минске памятника Александру Невскому; 03:04 - Польша: новый танковый батальон у белорусской границы; 06:05 - Польша как проходной билет для Украины в НАТО; 08:08 - Национальный праздник независимости Польши: что отмечают? 09:57 - Национализм в Прибалтике: что за форма? 11:53 - Славяне – изначально евразийцы?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дзермант, белоруссия, польша, минск, памятник, славяне, независимость, россия, сво, нато, украина, прибалтика, границы, видео
Видео, Дзермант, Белоруссия, Польша, Минск, памятник, славяне, независимость, Россия, СВО, НАТО, Украина, Прибалтика, границы
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках
00:37 - Открытие в Минске памятника Александру Невскому;
03:04 - Польша: новый танковый батальон у белорусской границы;
06:05 - Польша как проходной билет для Украины в НАТО;
08:08 - Национальный праздник независимости Польши: что отмечают?
09:57 - Национализм в Прибалтике: что за форма?
11:53 - Славяне – изначально евразийцы?