https://ukraina.ru/20231116/1051087512.html

Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России

Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России - 16.11.2023 Украина.ру

Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России

Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках

2023-11-16T16:33

2023-11-16T16:33

2023-11-16T16:33

видео

дзермант

белоруссия

польша

минск

памятник

славяне

независимость

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051086992_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3a00b00ad27d56ac10ba53216a1d075.jpg

00:37 - Открытие в Минске памятника Александру Невскому; 03:04 - Польша: новый танковый батальон у белорусской границы; 06:05 - Польша как проходной билет для Украины в НАТО; 08:08 - Национальный праздник независимости Польши: что отмечают? 09:57 - Национализм в Прибалтике: что за форма? 11:53 - Славяне – изначально евразийцы?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, дзермант, белоруссия, польша, минск, памятник, славяне, независимость, россия, сво, нато, украина, прибалтика, границы, видео