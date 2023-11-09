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Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой"
Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой" - 09.11.2023 Украина.ру
Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой"
Обещания Украине о вступлении в Евросоюз подобны морковке перед повозкой, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-11-09T17:06
2023-11-09T17:06
2023-11-09T17:06
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Песков засомневался в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются реальными.Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.
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новости, россия, украина, ес, евросоюз, еврокомиссия, морковь, дмитрий песков
Новости, Россия, Украина, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, морковь, Дмитрий Песков
Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой"
Обещания Украине о вступлении в Евросоюз подобны морковке перед повозкой, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
Песков засомневался в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются реальными.
"Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", - сказал Песков.
Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.