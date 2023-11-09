https://ukraina.ru/20231109/1050899031.html

Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой"

Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой" - 09.11.2023 Украина.ру

Песков назвал обещания включить Украину в ЕС "морковкой перед повозкой"

Обещания Украине о вступлении в Евросоюз подобны морковке перед повозкой, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину

2023-11-09T17:06

2023-11-09T17:06

2023-11-09T17:06

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Песков засомневался в обещаниях европейцев Киеву, что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, они вряд ли являются реальными.Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.

https://ukraina.ru/20231109/1050897661.html

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новости, россия, украина, ес, евросоюз, еврокомиссия, морковь, дмитрий песков