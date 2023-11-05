Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра - 05.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра
Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра - 05.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра
Российское командование изначально понимало угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивало оборону не по берегу, а на отдалении. Это позволило сохранить позиции ВС РФ после прорыва водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T12:25
2023-11-05T12:25
новости
херсонская область
херсонское направление
днепр
всу
десант
морская пехота
огневые позиции
вс рф
оборона
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Всего херсонская группировка Украины насчитывает около 50 тысяч человек. Такими силами обеспечить прорыв к Крыму просто невозможно. Но наличие плацдармов ВСУ на левобережье Днепра вызывает беспокойство, рассказал эксперт.Правый берег Днепра - выше левого и ВСУ могут подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, которая по дальнобойности превосходит российские образцы, добавил он.Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, всу, десант, морская пехота, огневые позиции, вс рф, оборона
Новости, Херсонская область, Херсонское направление, Днепр, ВСУ, десант, морская пехота, огневые позиции, ВС РФ, Оборона

Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра

12:25 05.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российское командование изначально понимало угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивало оборону не по берегу, а на отдалении. Это позволило сохранить позиции ВС РФ после прорыва водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Всего херсонская группировка Украины насчитывает около 50 тысяч человек. Такими силами обеспечить прорыв к Крыму просто невозможно. Но наличие плацдармов ВСУ на левобережье Днепра вызывает беспокойство, рассказал эксперт.

"Эти плацдармы возникли потому, что мы изначально понимали угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС. Поэтому мы выстраивали оборону не по берегу (как возле Запорожской АЭС, где мы профессионально уничтожаем все десанты ВСУ), а на отдалении от них, чтобы наши позиции не смыло", - подчеркнул Евсеев.

Правый берег Днепра - выше левого и ВСУ могут подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, которая по дальнобойности превосходит российские образцы, добавил он.
Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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НовостиХерсонская областьХерсонское направлениеДнепрВСУдесантморская пехотаогневые позицииВС РФОборона
 
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