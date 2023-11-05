https://ukraina.ru/20231105/1050781904.html

Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра

Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра - 05.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, каким образом ВСУ удалось занять плацдармы на левобережье Днепра

Российское командование изначально понимало угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивало оборону не по берегу, а на отдалении. Это позволило сохранить позиции ВС РФ после прорыва водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T12:25

2023-11-05T12:25

2023-11-05T12:25

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херсонская область

херсонское направление

днепр

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десант

морская пехота

огневые позиции

вс рф

оборона

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Всего херсонская группировка Украины насчитывает около 50 тысяч человек. Такими силами обеспечить прорыв к Крыму просто невозможно. Но наличие плацдармов ВСУ на левобережье Днепра вызывает беспокойство, рассказал эксперт.Правый берег Днепра - выше левого и ВСУ могут подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, которая по дальнобойности превосходит российские образцы, добавил он.Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050771623.html

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новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, всу, десант, морская пехота, огневые позиции, вс рф, оборона