https://ukraina.ru/20231103/1050731785.html

В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ

В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру

В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ

В Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ

2023-11-03T03:01

2023-11-03T03:01

2023-11-03T03:02

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По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html

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новости, сво, украина, спецоперация, бпла