В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050731785.html
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ
В Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
2023-11-03T03:01
2023-11-03T03:02
новости
сво
украина
спецоперация
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:572:960:1112_1920x0_80_0_0_257717598159da723f2981a4e80ebb2c.jpg
По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:482:960:1202_1920x0_80_0_0_e8cccccc705e95e2f8920ed14a02d6f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, украина, спецоперация, бпла
Новости, СВО, Украина, Спецоперация, БПЛА

В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ

03:01 03.11.2023 (обновлено: 03:02 03.11.2023)
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Читать в
В Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Репетиция спектакля Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вчера, 18:12
Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноябряГлавком ВСУ Валерий Залужный опасается, что военный конфликт зайдет в тупик и превратится в “окопную войну”, что приведет к истощению армии и поставит под угрозу само существование украинского государства, пишут западные СМИ
 
НовостиСВОУкраинаСпецоперацияБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния