https://ukraina.ru/20231103/1050731785.html
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ
В Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
2023-11-03T03:01
2023-11-03T03:01
2023-11-03T03:02
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По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, спецоперация, бпла
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИ
03:01 03.11.2023 (обновлено: 03:02 03.11.2023)
В Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.