Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью - 01.11.2023 Украина.ру
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Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью - 01.11.2023 Украина.ру
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью
Молодой человек несколько раз проходил отбор в ВСУ и Азов*, в итоге его взяли в праворадикальный батальон "Да Винчи"
2023-11-01T12:35
2023-11-01T12:35
новости
верховная рада
спортсмены
"азов"
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Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины скорбит о погибшем в рядах батальона "волки Да Винчи" спортсмене Дмитрии Одинце.Дмитрий Одинец, будучи студентом, побеждал на соревнованиях по плаванию на 1000 метров в Одессе и был серебряным призером на дистанции 5000 метров в Минске. В 2019 году он стал победителем беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18-22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины. Тем временем на сайте украинского университета энергетики, автоматики и энергосбережения, где учился Одинец, опубликовано сообщение о том, что выпускник вуза погиб в боях под Купянском 16 октября.В сообщении подчеркивается, что он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и проходил отбор в "Азов"*, но его не взяли по состоянию здоровья. После окончания учебы ему удалось попасть в штурмовую роту батальона "Да Винчи".*Террористическая организация, запрещенная в России
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новости, верховная рада, спортсмены, "азов"
Новости, Верховная Рада, спортсмены, "Азов"

Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью

12:35 01.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная Рада вид
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Молодой человек несколько раз проходил отбор в ВСУ и Азов*, в итоге его взяли в праворадикальный батальон "Да Винчи"
Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины скорбит о погибшем в рядах батальона "волки Да Винчи" спортсмене Дмитрии Одинце.
Дмитрий Одинец, будучи студентом, побеждал на соревнованиях по плаванию на 1000 метров в Одессе и был серебряным призером на дистанции 5000 метров в Минске. В 2019 году он стал победителем беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18-22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Тем временем на сайте украинского университета энергетики, автоматики и энергосбережения, где учился Одинец, опубликовано сообщение о том, что выпускник вуза погиб в боях под Купянском 16 октября.
В сообщении подчеркивается, что он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и проходил отбор в "Азов"*, но его не взяли по состоянию здоровья. После окончания учебы ему удалось попасть в штурмовую роту батальона "Да Винчи".
*Террористическая организация, запрещенная в России
ВСУ
08:32
На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – МарочкоВоеннослужащие украинских подразделений, действующих на Купянском направлении, всё чаще самовольно покидают свои позиции. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 1 ноября сообщает РИА Новости
 
НовостиВерховная Радаспортсмены"Азов"
 
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