https://ukraina.ru/20231101/1050673239.html

Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью

Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью - 01.11.2023 Украина.ру

Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью

Молодой человек несколько раз проходил отбор в ВСУ и Азов*, в итоге его взяли в праворадикальный батальон "Да Винчи"

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

новости

верховная рада

спортсмены

"азов"

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Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины скорбит о погибшем в рядах батальона "волки Да Винчи" спортсмене Дмитрии Одинце.Дмитрий Одинец, будучи студентом, побеждал на соревнованиях по плаванию на 1000 метров в Одессе и был серебряным призером на дистанции 5000 метров в Минске. В 2019 году он стал победителем беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18-22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины. Тем временем на сайте украинского университета энергетики, автоматики и энергосбережения, где учился Одинец, опубликовано сообщение о том, что выпускник вуза погиб в боях под Купянском 16 октября.В сообщении подчеркивается, что он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и проходил отбор в "Азов"*, но его не взяли по состоянию здоровья. После окончания учебы ему удалось попасть в штурмовую роту батальона "Да Винчи".*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20231101/1050666452.html

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новости, верховная рада, спортсмены, "азов"