https://ukraina.ru/20231101/1050673239.html
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью - 01.11.2023 Украина.ру
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью
Молодой человек несколько раз проходил отбор в ВСУ и Азов*, в итоге его взяли в праворадикальный батальон "Да Винчи"
2023-11-01T12:35
2023-11-01T12:35
2023-11-01T12:35
новости
верховная рада
спортсмены
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103140/02/1031400200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a18eec07c6891d4604b80910f0bb740a.jpg
Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины скорбит о погибшем в рядах батальона "волки Да Винчи" спортсмене Дмитрии Одинце.Дмитрий Одинец, будучи студентом, побеждал на соревнованиях по плаванию на 1000 метров в Одессе и был серебряным призером на дистанции 5000 метров в Минске. В 2019 году он стал победителем беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18-22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины. Тем временем на сайте украинского университета энергетики, автоматики и энергосбережения, где учился Одинец, опубликовано сообщение о том, что выпускник вуза погиб в боях под Купянском 16 октября.В сообщении подчеркивается, что он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и проходил отбор в "Азов"*, но его не взяли по состоянию здоровья. После окончания учебы ему удалось попасть в штурмовую роту батальона "Да Винчи".*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ukraina.ru/20231101/1050666452.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103140/02/1031400200_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_dd48b9877baa299889afbaed799f9d81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, спортсмены, "азов"
Рада скорбит о погибшем спортсмене, которого не взяли в Азов* по здоровью
Молодой человек несколько раз проходил отбор в ВСУ и Азов*, в итоге его взяли в праворадикальный батальон "Да Винчи"
Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины скорбит о погибшем в рядах батальона "волки Да Винчи" спортсмене Дмитрии Одинце.
Дмитрий Одинец, будучи студентом, побеждал на соревнованиях по плаванию на 1000 метров в Одессе и был серебряным призером на дистанции 5000 метров в Минске. В 2019 году он стал победителем беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18-22 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Тем временем на сайте украинского университета энергетики, автоматики и энергосбережения, где учился Одинец, опубликовано сообщение о том, что выпускник вуза погиб в боях под Купянском 16 октября.
В сообщении подчеркивается, что он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и проходил отбор в "Азов"*, но его не взяли по состоянию здоровья. После окончания учебы ему удалось попасть в штурмовую роту батальона "Да Винчи".
*Террористическая организация, запрещенная в России