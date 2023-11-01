https://ukraina.ru/20231101/1050650565.html
"Мы его раздолбаем": эксперт объяснил, зачем немцы строят на Украине военный завод
"Мы его раздолбаем": эксперт объяснил, зачем немцы строят на Украине военный завод - 01.11.2023 Украина.ру
"Мы его раздолбаем": эксперт объяснил, зачем немцы строят на Украине военный завод
Структура промышленности в Германии будет меняться. Отрасли промышленности, которые не выдержат конкуренции из-за цен на энергоносители, будут перебираться в Китай, Америку и Юго-Восточную Азию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
2023-11-01T05:20
2023-11-01T05:20
2023-11-01T05:20
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вооружение
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rheinmetall ag
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Новый танк "Пантера" был показан полгода назад на выставке в Париже в чертежах, в металле его еще нет. Но именно эту модель Rheinmetall хочет производить на Украине, рассказал эксперт.Расчёт идет на огромные деньги, потому что немецкая оборонка очень долго недофинансировалась и когда в прошлом году было объявлено вливание в 100 миллиардов евро, это ослепило немецких оружейников, добавил он.Но пока неизвестно, как Rheinmetall будет охранять этот завод от обстрелов? Если конфликт на Украине не успокоится, ВС РФ просто раздолбают этот завод, даже его постоят под землёй. У России есть бетонобойные ракеты, которые прилетают очень точно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, германия, вооружение, танк, rheinmetall ag, заводы, ракеты, фрг
Новости, Россия, Украина, Германия, вооружение, танк, Rheinmetall AG, заводы, ракеты, ФРГ
"Мы его раздолбаем": эксперт объяснил, зачем немцы строят на Украине военный завод
Структура промышленности в Германии будет меняться. Отрасли промышленности, которые не выдержат конкуренции из-за цен на энергоносители, будут перебираться в Китай, Америку и Юго-Восточную Азию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
Новый танк "Пантера" был показан полгода назад на выставке в Париже в чертежах, в металле его еще нет. Но именно эту модель Rheinmetall хочет производить на Украине, рассказал эксперт.
Расчёт идет на огромные деньги, потому что немецкая оборонка очень долго недофинансировалась и когда в прошлом году было объявлено вливание в 100 миллиардов евро, это ослепило немецких оружейников, добавил он.
"Думаю, и 300 миллиардов они получат, потому что сейчас структура промышленности в Германии будет меняться. Те отрасли промышленности, которые не выдержат конкуренции из-за высоких цен на энергоносители, будут уходить в Китай, Америку, Австралию, в страны Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Борисов.
Но пока неизвестно, как Rheinmetall будет охранять этот завод от обстрелов? Если конфликт на Украине не успокоится, ВС РФ просто раздолбают этот завод, даже его постоят под землёй. У России есть бетонобойные ракеты, которые прилетают очень точно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь