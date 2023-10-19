Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes - 19.10.2023 Украина.ру
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Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes
Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes - 19.10.2023 Украина.ру
Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes
Переданные Киеву американские дальнобойные ракеты ATACMS не могут угрожать российским танкам. Об этом говорится в статье Дэвида Экса для Forbes
2023-10-19T10:13
2023-10-19T10:14
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По его мнению, среди "многих вещей", которые ракеты ATACMS не способны сделать, является уничтожение хорошо защищённых боевых машин."Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьёзные повреждения танку", - утверждает Экс.По словам журналиста, не улучшает ситуацию и тот факт, что Киеву были переданы не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".Ранее президент России Владимир Путин уже отреагировал на применение ракет ATACMS со стороны ВСУ, отметив, что они не изменят линию фронта. Сам факт их передачи Украине американцами он назвал ошибкой.То, что ВКС РФ приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем самолётами с комплексами "Кинжал" можно, в частности, рассматривать в качестве "ответно-встречной" меры на поставку ракет ATACMS.
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новости, сша, atacms, россия, танки, сво
Новости, США, ATACMS, Россия, танки, СВО

Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes

10:13 19.10.2023 (обновлено: 10:14 19.10.2023)
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Переданные Киеву американские дальнобойные ракеты ATACMS не могут угрожать российским танкам. Об этом говорится в статье Дэвида Экса для Forbes
По его мнению, среди "многих вещей", которые ракеты ATACMS не способны сделать, является уничтожение хорошо защищённых боевых машин.
"Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьёзные повреждения танку", - утверждает Экс.
По словам журналиста, не улучшает ситуацию и тот факт, что Киеву были переданы не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".
Ранее президент России Владимир Путин уже отреагировал на применение ракет ATACMS со стороны ВСУ, отметив, что они не изменят линию фронта. Сам факт их передачи Украине американцами он назвал ошибкой.
То, что ВКС РФ приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем самолётами с комплексами "Кинжал" можно, в частности, рассматривать в качестве "ответно-встречной" меры на поставку ракет ATACMS.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
05:03
Как повлияют ATACMS на фронт? Анализ экспертовУкраинская армия применила американские ракеты дальнего радиуса ATACMS. Официально о передаче Украине этого дальнобойного оружия США не анонсировали. Но обострение на Ближнем Востоке заставило Байдена действовать более решительно, прежде всего в глазах собственного избирателя.
 
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