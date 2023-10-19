https://ukraina.ru/20231019/1050318272.html

Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes

Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes - 19.10.2023 Украина.ру

Полученные Украиной ракеты ATACMS не могут уничтожать бронетехнику – Forbes

Переданные Киеву американские дальнобойные ракеты ATACMS не могут угрожать российским танкам. Об этом говорится в статье Дэвида Экса для Forbes

2023-10-19T10:13

2023-10-19T10:13

2023-10-19T10:14

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По его мнению, среди "многих вещей", которые ракеты ATACMS не способны сделать, является уничтожение хорошо защищённых боевых машин."Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьёзные повреждения танку", - утверждает Экс.По словам журналиста, не улучшает ситуацию и тот факт, что Киеву были переданы не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".Ранее президент России Владимир Путин уже отреагировал на применение ракет ATACMS со стороны ВСУ, отметив, что они не изменят линию фронта. Сам факт их передачи Украине американцами он назвал ошибкой.То, что ВКС РФ приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем самолётами с комплексами "Кинжал" можно, в частности, рассматривать в качестве "ответно-встречной" меры на поставку ракет ATACMS.

https://ukraina.ru/20231019/1050312047.html

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новости, сша, atacms, россия, танки, сво