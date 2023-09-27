https://ukraina.ru/20230927/1049721808.html
Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз - 27.09.2023 Украина.ру
Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
Сенат США хочет сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету
2023-09-27T09:39
2023-09-27T09:39
2023-09-27T09:39
помощь
украина
зарубежье
сша
новости
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Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024 года, согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона.Кроме того, 1,65 млрд долларов предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент, говорится в проекте.Ранее Белый дом просил согласовать до 24 млрд долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просила о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
https://ukraina.ru/20230927/1049720553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, украина, зарубежье, сша, новости
помощь, Украина, Зарубежье, США, Новости
Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
Сенат США хочет сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету
Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024 года, согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона.
Кроме того, 1,65 млрд долларов предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент, говорится в проекте.
Ранее Белый дом просил согласовать до 24 млрд долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просила о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США.
В Белом доме подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".
Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.