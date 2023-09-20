https://ukraina.ru/20230920/1049556008.html

"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета

"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета - 20.09.2023 Украина.ру

"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета

В Белой Церкви Киевской области проходит пикет против нецелесообразного распределения городского бюджета, сообщил 20 сентября ряд местных телеграм-каналов

2023-09-20T11:35

2023-09-20T11:35

2023-09-20T11:35

новости

украина

киевская область

белая церковь

пикет

бюджет

всу

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Возле горсовета Белой Церкви местные жители устроили пикет. Активисты призывают местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.Пикетирующие стоят с плакатами:Скандал вокруг городского бюджета недавно вспыхнул во Львове. Депутат Львовского горсовета Алексей Резник назвал предложения мэр Андрея Садового выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) "цинизмом и откровенной ложью".Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты. "Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.

https://ukraina.ru/20230915/1049448487.html

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новости, украина, киевская область, белая церковь, пикет, бюджет, всу