"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета - 20.09.2023 Украина.ру
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"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета - 20.09.2023 Украина.ру
"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
В Белой Церкви Киевской области проходит пикет против нецелесообразного распределения городского бюджета, сообщил 20 сентября ряд местных телеграм-каналов
2023-09-20T11:35
2023-09-20T11:35
новости
украина
киевская область
белая церковь
пикет
бюджет
всу
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Возле горсовета Белой Церкви местные жители устроили пикет. Активисты призывают местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.Пикетирующие стоят с плакатами:Скандал вокруг городского бюджета недавно вспыхнул во Львове. Депутат Львовского горсовета Алексей Резник назвал предложения мэр Андрея Садового выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) "цинизмом и откровенной ложью".Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты. "Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.
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новости, украина, киевская область, белая церковь, пикет, бюджет, всу
Новости, Украина, Киевская область, Белая Церковь, пикет, бюджет, ВСУ

"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета

11:35 20.09.2023
 
© Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель телеграм-канал
© Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель телеграм-канал
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В Белой Церкви Киевской области проходит пикет против нецелесообразного распределения городского бюджета, сообщил 20 сентября ряд местных телеграм-каналов
Возле горсовета Белой Церкви местные жители устроили пикет. Активисты призывают местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.
Пикетирующие стоят с плакатами:
"Хочу дроны на передовую вместо брусчатки",
"Хочу качественные спальники для военных вместо ремонта стадиона".
Скандал вокруг городского бюджета недавно вспыхнул во Львове. Депутат Львовского горсовета Алексей Резник назвал предложения мэр Андрея Садового выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) "цинизмом и откровенной ложью".
Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты. "Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.
Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.
Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.
Садовый Садовой - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 17:54
Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг другаВо Львовском горсовете начинается скандал с выделением средств на нужды Вооруженных сил из бюджета города, сообщает 15 сентября украинское издание "Корреспондент"
 
НовостиУкраинаКиевская областьБелая ЦерковьпикетбюджетВСУ
 
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