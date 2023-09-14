https://ukraina.ru/20230914/1049403161.html

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ

Руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

2023-09-14T11:38

2023-09-14T11:38

2023-09-14T11:38

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Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

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новости, кндр, россия, зарубежье, северная корея, владимир путин, ким чен ын, визит, приглашение