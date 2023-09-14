Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
Руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2023-09-14T11:38
2023-09-14T11:38
новости
кндр
россия
зарубежье
северная корея
владимир путин
ким чен ын
визит
приглашение
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Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, россия, зарубежье, северная корея, владимир путин, ким чен ын, визит, приглашение
Новости, КНДР, Россия, Зарубежье, Северная Корея, Владимир Путин, Ким Чен Ын, визит, приглашение

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ

11:38 14.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
"После приема товарищ Ким Чен Ын вежливо пригласил президента Путина посетить с визитом КНДР в любое удобное для него время. Президент с удовольствием принял приглашение и еще раз выразил готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы", - говорится в сообщении агентства.
Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.
В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
10:10
Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в РоссиюВизит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием не только в двусторонних отношениях стран, но для всего азиатско-тихоокеанского региона. Не случайно встреча прошла на космодроме Восточный
 
НовостиКНДРРоссияЗарубежьеСеверная КореяВладимир ПутинКим Чен Ынвизитприглашение
 
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