https://ukraina.ru/20230914/1049403161.html
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
Руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2023-09-14T11:38
2023-09-14T11:38
2023-09-14T11:38
новости
кндр
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зарубежье
северная корея
владимир путин
ким чен ын
визит
приглашение
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Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, зарубежье, северная корея, владимир путин, ким чен ын, визит, приглашение
Новости, КНДР, Россия, Зарубежье, Северная Корея, Владимир Путин, Ким Чен Ын, визит, приглашение
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
Руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
"После приема товарищ Ким Чен Ын вежливо пригласил президента Путина посетить с визитом КНДР в любое удобное для него время. Президент с удовольствием принял приглашение и еще раз выразил готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы", - говорится в сообщении агентства.
Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.
В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.