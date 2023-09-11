https://ukraina.ru/20230911/1049313940.html

Politico: Присоединение Украины к ЕС может открыть Ящик Пандоры

Politico: Присоединение Украины к ЕС может открыть Ящик Пандоры - 11.09.2023 Украина.ру

Politico: Присоединение Украины к ЕС может открыть Ящик Пандоры

Включение новых областей в состав России подтолкнуло лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения, рискованных для ЕС. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 сентября на сайте издания Politico

2023-09-11T11:59

2023-09-11T11:59

2023-09-11T11:59

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Включение новых областей в состав России подтолкнуло лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения, рискованных для ЕС. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 сентября на сайте издания Politico.В настоящее время предпринимаются шаги к присоединению к блоку из 27 стран восьми новых членов, включая "сельскохозяйственную державу" Украину, напоминает издание."Присоединение к ЕС новых государств, среди которых может оказаться сельскохозяйственная держава Украина, открыло бы Ящик Пандоры. Потребовались бы радикальные внутренние реформы, и это, вероятно, вызвало бы многолетнюю ядовитую междоусобицу между нынешними членами ЕС", - говорится в публикации издания.Несмотря на болезненные сложности процесса расширения, действия России на Украине убедили некоторые правительства ЕС, что они не могут позволить себе ждать, отмечает автор статьи. Ожидается, что расширение станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС 13 сентября. Также по данным издания, этот вопрос в конце октября на встрече должны обсудить министры по европейским делам 27 стран объединения."Германия и Франция, похоже, согласны (…) Один вопрос - сроки. Президент Совета ЕС Шарль Мишель призвал принять в блок новых членов к 2030 году. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею поэтапного расширения, когда страны сначала получат доступ к единому рынку, прежде чем стать полноправными членами ЕС", - напоминает Politico.Тем не менее, если лидеры стран ЕС хотят реализовать свои амбиции, им нужно будет справиться с острыми проблемами роста, а также реформировать механизм принятий решений внутри объединения, чтобы приспособить его к более крупному блоку, подчеркивает издание.Касаясь перспективы евроинтеграции Украины, издание выделяет две основные проблемы – высокий уровень коррупции в этой стране и сельскохозяйственную политику самого ЕС."Сельскохозяйственная политика является наиболее очевидной горячей точкой в любых будущих переговорах между Брюсселем и Киевом о вступлении в ЕС. Экспорт дешевого зерна из Украины может затопить сильно субсидируемых фермеров блока. Польша и несколько других стран ЕС уже закрыли свои двери для экспорта украинского зерна, заявив, что этот шаг направлен на защиту своих фермеров", - говорится в статье.Как сообщало издание Украина.ру, председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что переговоры о вступлении Украины в это объединение должны начаться в декабре этого года.

https://ukraina.ru/20230908/1049261020.html

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