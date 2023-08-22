https://ukraina.ru/20230822/1048857270.html

Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео

Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео - 22.08.2023 Украина.ру

Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 22.08.2023

2023-08-22T11:24

2023-08-22T11:24

2023-08-22T11:24

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях российского удара по Чернигову, о вероятности тактических ловушек ВСУ под Купянском и о том, что необходимо российской армии для взятия Харькова: 00:25 – Правда о российском ударе по Чернигову; 05:20 – О том, какие БПЛА есть у России; 08:27 – О дальнобойной артиллерии и РСЗО России; 11:45 – Ситуация под Купянском: чего ожидать от ВСУ? 25:40 – Как будут развиваться события до осенней распутицы?

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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