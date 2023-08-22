Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
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Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 22.08.2023
2023-08-22T11:24
2023-08-22T11:24
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россия
украина
сво
всу
чернигов
нато
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях российского удара по Чернигову, о вероятности тактических ловушек ВСУ под Купянском и о том, что необходимо российской армии для взятия Харькова: 00:25 – Правда о российском ударе по Чернигову; 05:20 – О том, какие БПЛА есть у России; 08:27 – О дальнобойной артиллерии и РСЗО России; 11:45 – Ситуация под Купянском: чего ожидать от ВСУ? 25:40 – Как будут развиваться события до осенней распутицы?
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евсеев, видео, россия, украина, сво, всу, чернигов, нато, бпла, беспилотники, рсзо, "искандер", харьков, купянск, белгород, мобилизация, видео
Евсеев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Чернигов, НАТО, БПЛА, беспилотники, РСЗО, "Искандер", Харьков, Купянск, Белгород, мобилизация

Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео

11:24 22.08.2023
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях российского удара по Чернигову, о вероятности тактических ловушек ВСУ под Купянском и о том, что необходимо российской армии для взятия Харькова:
00:25 – Правда о российском ударе по Чернигову;
05:20 – О том, какие БПЛА есть у России;
08:27 – О дальнобойной артиллерии и РСЗО России;
11:45 – Ситуация под Купянском: чего ожидать от ВСУ?
25:40 – Как будут развиваться события до осенней распутицы?
 
ЕвсеевВидеоРоссияУкраинаСВОВСУЧерниговНАТОБПЛАбеспилотникиРСЗО"Искандер"ХарьковКупянскБелгородмобилизация
 
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