https://ukraina.ru/20230822/1048857270.html
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 22.08.2023
2023-08-22T11:24
2023-08-22T11:24
2023-08-22T11:24
евсеев
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россия
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сво
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нато
бпла
беспилотники
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях российского удара по Чернигову, о вероятности тактических ловушек ВСУ под Купянском и о том, что необходимо российской армии для взятия Харькова: 00:25 – Правда о российском ударе по Чернигову; 05:20 – О том, какие БПЛА есть у России; 08:27 – О дальнобойной артиллерии и РСЗО России; 11:45 – Ситуация под Купянском: чего ожидать от ВСУ? 25:40 – Как будут развиваться события до осенней распутицы?
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евсеев, видео, россия, украина, сво, всу, чернигов, нато, бпла, беспилотники, рсзо, "искандер", харьков, купянск, белгород, мобилизация, видео
Евсеев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Чернигов, НАТО, БПЛА, беспилотники, РСЗО, "Искандер", Харьков, Купянск, Белгород, мобилизация
Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях российского удара по Чернигову, о вероятности тактических ловушек ВСУ под Купянском и о том, что необходимо российской армии для взятия Харькова:
00:25 – Правда о российском ударе по Чернигову;
05:20 – О том, какие БПЛА есть у России;
08:27 – О дальнобойной артиллерии и РСЗО России;
11:45 – Ситуация под Купянском: чего ожидать от ВСУ?
25:40 – Как будут развиваться события до осенней распутицы?