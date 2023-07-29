Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря
Если Россия отрежет от моря Украину, она лишится товарных и военных поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Для России критически важно занять Одессу и отрезать Украину от моря. Таким образом она лишится товарных и военных поставок, а РФ получит выход к Приднестровью, рассказал Безпалько.
У Российской Федерации есть дальнобойные ракеты. При этом Россия может не обращать внимание на договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку США сами из него вышли, добавил политолог.
"Если эскалация пойдет по неконтролируемому пути, мы из Сибири их можем уничтожить. Или силами Северного флота. Стратегическое ядерное оружие может через Южный Полюс нанести удар ракетой", - подчеркнул эксперт.
Раздел Украины может произойти от Одессы до Харькова. Он может чем-то напомнить Андрусовское перемирие (соглашение, заключённое в 1667 году между Русским царством и Речью Посполитой и положившее конец военным действиям в русско-польской войне. – Ред.). Но пока это дело далекого будущего, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
21 июля, 22:30Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов