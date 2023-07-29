https://ukraina.ru/20230729/1048341420.html

Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря

Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря - 29.07.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря

Если Россия отрежет от моря Украину, она лишится товарных и военных поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-29T10:15

2023-07-29T10:15

2023-07-29T10:15

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Для России критически важно занять Одессу и отрезать Украину от моря. Таким образом она лишится товарных и военных поставок, а РФ получит выход к Приднестровью, рассказал Безпалько.У Российской Федерации есть дальнобойные ракеты. При этом Россия может не обращать внимание на договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку США сами из него вышли, добавил политолог.Раздел Украины может произойти от Одессы до Харькова. Он может чем-то напомнить Андрусовское перемирие (соглашение, заключённое в 1667 году между Русским царством и Речью Посполитой и положившее конец военным действиям в русско-польской войне. – Ред.). Но пока это дело далекого будущего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048179622.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, черное море, приднестровье, порты, вооружение, украина