https://ukraina.ru/20230626/1047559348.html

В Москве и Московской области отменён режим КТО

В Москве и Московской области отменён режим КТО - 26.06.2023 Украина.ру

В Москве и Московской области отменён режим КТО

В Москве и Московской области отменён режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) 26 июня

2023-06-26T10:38

2023-06-26T10:38

2023-06-26T10:38

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В Москве и Московской области правовой режим контртеррористической операции отменён.Также режим КТО отменён и в Воронежской области.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее был введен режим контртеррористической операции.Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграмм-канале также заявил о снятии всех ограничений, связанных с введением режима контртеррористической операции. Он также поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник 26 июня нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве 24 июня был введён режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работали в режиме повышенной готовности.

https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html

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