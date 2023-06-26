https://ukraina.ru/20230626/1047559348.html
В Москве и Московской области отменён режим КТО
В Москве и Московской области отменён режим КТО - 26.06.2023 Украина.ру
В Москве и Московской области отменён режим КТО
В Москве и Московской области отменён режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) 26 июня
2023-06-26T10:38
2023-06-26T10:38
2023-06-26T10:38
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В Москве и Московской области правовой режим контртеррористической операции отменён.Также режим КТО отменён и в Воронежской области.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее был введен режим контртеррористической операции.Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграмм-канале также заявил о снятии всех ограничений, связанных с введением режима контртеррористической операции. Он также поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник 26 июня нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве 24 июня был введён режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работали в режиме повышенной готовности.
https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, московская область, воронежская область, кто, сергей собянин
Новости, Россия, Москва, Московская область, Воронежская область, КТО, Сергей Собянин
В Москве и Московской области отменён режим КТО
В Москве и Московской области отменён режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) 26 июня
В Москве и Московской области правовой режим контртеррористической операции отменён.
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в пресс-релизе НАК.
Также режим КТО отменён и в Воронежской области.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее был введен режим контртеррористической операции.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграмм-канале также заявил о снятии всех ограничений, связанных с введением режима контртеррористической операции. Он также поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник 26 июня нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
В Москве 24 июня был введён режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работали в режиме повышенной готовности.