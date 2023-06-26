Дмитрий Киселев: "Россия еще раз прошла тест на зрелость. Желавшие кровавой сшибки не дождались ее"
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Главной темой передачи "Вести недели" 25 июня 2023 года стал вооруженный мятеж Пригожина и события в Ростове-на-Дону. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся предательством и рассказал почему удалось выйти из ситуации без крови.
Эпиграфом к событиям этой недели мог бы быть фрагмент интервью Владимира Путина политическому обозревателю ВГТРК Андрею Кондрашову несколько лет назад, напомнил Дмитрий Киселев:
- Вы умеете прощать?
- Да, но не все.
- А что невозможно простить?
- Предательство.
"Предательство – именно это и случилось сейчас. К концу недели стало совершенно ясно, что в России оформился вооруженный мятеж", — считает Дмитрий Киселев.
Евгений Пригожин выдвинул свои подразделения ЧВК "Вагнер" в Ростов-на-Дону, занял расположение местного штаба Минобороны и объявил поход на Москву. В связи с этими событиями Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, где назвал произошедшее "преступной авантюрой", "изменой", "предательством" и приказал пресечь смуту. Речь Президента РФ была приведена в выпуске полностью:
Вчера, 04:02Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
Так, по словам президента, "против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашего народу.
Президент видит сегодняшнюю задачу в защите нашего народа, и нашкй государственности "от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, – это именно предательство".
По его мнению, "непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер".
Назвав их героями, "которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира", Владимир Путин подчеркнул, что "их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению и в конечном итоге к капитуляции".
И, завершая свое обращение, Владимир Путин заявил, "как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".
Дмитрий Киселев обращает внимание зрителей, что практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж и стало ясно, что поход на Москву лишен всякого смысла.
"Бензин у бронированной колонны кончился, а ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар, усилилось", — говорит телеведущий.
В момент наивысшей напряженности инициативу проявил президент Белоруссии Лукашенко. По согласованию с Путиным он вступил в переговоры с Пригожиным, в результате которых была достигнута договоренность, что Пригожин разворачивает на марше подразделения "Вагнера" обратно, они покидают Ростов-на-Дону, а сам глава мятежников под честное слово Лукашенко находит убежище в Белоруссии.
Другие важные детали по телефону сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "В итоге была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом походе. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным? Уголовное дело будет прекращено в отношении него, сам он уйдет в Белоруссию".
Киселев объясняет, что уже заведенное уголовное дело по факту вооруженного мятежа будет прекращено: "Очевидно, речь идет о помиловании, право на которое в таких случаях имеет только президент страны, в знак уважения к памяти погибших при штурме Артемовска и Соледара героически сражавшихся бойцов ЧВК Вагнер". Однако, это хоть и важный элемент выхода из сложной ситуации, но не самое главное.
"Важный результат здесь – то, что люди с обеих сторон, готовые отдать жизнь за Россию, не стали убивать друг друга в бессмысленной бойне в глубоком тылу за линией фронта, — подчеркивает Дмитрий Киселев. — Можете называть это зрелостью, мужеством, мудростью – как угодно, но факт, что такого не произошло… Столь желавшие кровавой сшибки не дождались ее. Если хотите, то Россия еще раз прошла тест на зрелость, и твердыня единства осталась неколебимой"
Телеведущий считает, что разобраться с попыткой мятежа без крови удалось благодаря высочайшему доверию народа президенту, общей уверенности в верности принимаемых решений.
"Да и люди во власти – государственной и духовной – доказали свою надежность и профессионализм – губернаторы, законодатели разных уровней, правительство, военные и духовенство... Впрочем, за президента были и сами бойцы "Вагнера", что показало их общение с людьми на улице и с представителями властей", — подытожил Киселев.