https://ukraina.ru/20230626/1047553548.html

Дмитрий Киселев: "Россия еще раз прошла тест на зрелость. Желавшие кровавой сшибки не дождались ее"

Дмитрий Киселев: "Россия еще раз прошла тест на зрелость. Желавшие кровавой сшибки не дождались ее" - 26.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселев: "Россия еще раз прошла тест на зрелость. Желавшие кровавой сшибки не дождались ее"

Главной темой передачи "Вести недели" 25 июня 2023 года стал вооруженный мятеж Пригожина и события в Ростове-на-Дону. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся предательством и рассказал почему удалось выйти из ситуации без крови.

2023-06-26T05:46

2023-06-26T05:46

2023-06-26T05:46

россия

чвк "вагнер"

пригожин

эксклюзив

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_76f17bb19d2e9f0f3088bfe35adee487.jpg.webp

Эпиграфом к событиям этой недели мог бы быть фрагмент интервью Владимира Путина политическому обозревателю ВГТРК Андрею Кондрашову несколько лет назад, напомнил Дмитрий Киселев:- Вы умеете прощать?- Да, но не все.- А что невозможно простить?- Предательство.Евгений Пригожин выдвинул свои подразделения ЧВК "Вагнер" в Ростов-на-Дону, занял расположение местного штаба Минобороны и объявил поход на Москву. В связи с этими событиями Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, где назвал произошедшее "преступной авантюрой", "изменой", "предательством" и приказал пресечь смуту. Речь Президента РФ была приведена в выпуске полностью:Так, по словам президента, "против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашего народу. Президент видит сегодняшнюю задачу в защите нашего народа, и нашкй государственности "от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, – это именно предательство".По его мнению, "непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Назвав их героями, "которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира", Владимир Путин подчеркнул, что "их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению и в конечном итоге к капитуляции". И, завершая свое обращение, Владимир Путин заявил, "как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".Дмитрий Киселев обращает внимание зрителей, что практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж и стало ясно, что поход на Москву лишен всякого смысла."Бензин у бронированной колонны кончился, а ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар, усилилось", — говорит телеведущий.В момент наивысшей напряженности инициативу проявил президент Белоруссии Лукашенко. По согласованию с Путиным он вступил в переговоры с Пригожиным, в результате которых была достигнута договоренность, что Пригожин разворачивает на марше подразделения "Вагнера" обратно, они покидают Ростов-на-Дону, а сам глава мятежников под честное слово Лукашенко находит убежище в Белоруссии.Другие важные детали по телефону сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "В итоге была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом походе. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным? Уголовное дело будет прекращено в отношении него, сам он уйдет в Белоруссию".Киселев объясняет, что уже заведенное уголовное дело по факту вооруженного мятежа будет прекращено: "Очевидно, речь идет о помиловании, право на которое в таких случаях имеет только президент страны, в знак уважения к памяти погибших при штурме Артемовска и Соледара героически сражавшихся бойцов ЧВК Вагнер". Однако, это хоть и важный элемент выхода из сложной ситуации, но не самое главное.Телеведущий считает, что разобраться с попыткой мятежа без крови удалось благодаря высочайшему доверию народа президенту, общей уверенности в верности принимаемых решений."Да и люди во власти – государственной и духовной – доказали свою надежность и профессионализм – губернаторы, законодатели разных уровней, правительство, военные и духовенство... Впрочем, за президента были и сами бойцы "Вагнера", что показало их общение с людьми на улице и с представителями властей", — подытожил Киселев.

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, чвк "вагнер", пригожин, эксклюзив, дмитрий киселев