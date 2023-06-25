https://ukraina.ru/20230625/1047542053.html

Даниил Безсонов: На выход к Азовскому морю противник отводил три дня

Даниил Безсонов: На выход к Азовскому морю противник отводил три дня - 25.06.2023 Украина.ру

Даниил Безсонов: На выход к Азовскому морю противник отводил три дня

Чем дальше от 24.02.2022, тем суровей война. Информационная – в том числе. О текущей ситуации на фронте и перспективах украинского наступления, о специфике ЦИПСО, информационной партизанщине, а также о том, как не стать жертвой информационных операций противника, издания "Украина.ру" рассказал публицист и военный обозреватель Даниил Безсонов.

2023-06-25T05:13

2023-06-25T05:13

2023-06-25T05:13

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- Даниил Викторович, в последний раз мы беседовали чуть более полугода назад и тогда вы были настроены весьма пессимистично. Что изменилось с тех пор?- Я всегда настроен оптимистично. Тот наш разговор состоялся после харьковских событий и я, будучи настроенным оптимистично, говорил о реалиях, ошибках и проблемах.На сегодняшний день есть перемены к лучшему и перемены очевидные. Главное – выстроились горизонтальные связи между подразделениями и командирами на местах. Не возникают больше ситуации, когда одно подразделение запрашивает помощь в огневом подавлении противника, а соседнее отвечает, что это не их зона ответственности, а потому нужен приказ сверху.Кроме того, налажено взаимодействие между родами войск: пехотой, авиацией, артиллерией и так далее. Плюс – мобилизованные мужики набрались боевого опыта и называть их мобилизованными уже язык не поворачивается. Теперь это матерые, опытные бойцы.Много позитивных изменений случилось и в большом командовании нашей армии. Генералам, которых поначалу большое командование пыталось не отстранить, но отодвинуть от принятия решений, дали возможность такие решения принимать и планировать операцию в целом, когда стало понятно, что ситуация непростая. И это тоже дает результат. Я говорю о таких генералах, как Теплинский и Суровикин.Благодаря волонтерам и гуманитарным организациям в подразделениях стало повеселее с материально-техническим обеспечением. С теми же квадрокоптерами, приборами ночного виденья, тепловизорами. Одновременно с этим наш ВПК начал более активно работать по производству снарядов и всего того, что необходимо фронту.В то же время видим, что стали активнее применять барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Сейчас они появились и с кумулятивной головной частью. Такие могут пробивать и хорошо бронированную технику.Хотя "Ланцет" — это не совсем заслуга военных, поскольку делать госзаказ и массово закупать их следовало до начала СВО. Технологию сохранили изготовители, они же сохранили мощности для производства этого ударного дрона или беспилотника-камикадзе. Его по-всякому называют, но официально – барражирующий боеприпас.Есть перемены, есть накопленные резервы, есть запас снарядов, которыми сейчас мы отбиваем наступление противника. Есть позитивные моменты, но, к сожалению, есть и негатив.Во-первых, это бюрократия на всех уровнях. Это генералы-самодуры, которые заставляют бойцов на передовой ставить таблички, где там какой окоп. Это, наверное, для того, чтоб ДРГ там было проще ориентироваться.Заставляют вести журналы учета всего, включая и журналы учета журналов. Даже журналы вылетов беспилотников и прочую ерунду.Не буду называть фамилий, но бывали случаи, когда для отчета один из генералов приказал бойцам снять маскировочные сети с позиций и поднять квадрокоптер, чтобы красиво сфотографировать с воздуха то, как устроен укрепрайон. Естественно, это делалось в светлое время суток, и противник поднял свою "птичку", чтобы все зафиксировать.Еще были случаи, когда генералы в прифронтовой зоне, которая вполне доступна для огневого поражения, выводили подразделения на построения, поскольку приехал какой-то генерал. Ну…не какой-то, а вполне определенный. Все, кто в теме, знают, о ком идет речь.Ждали, что приедет и скажет напутственное слово. Только он задержался и, по информации от ребят, не ехал целых два часа. А они скопились в одном месте и ждали. Понятно, что не в строю. Просто собрались в конкретном месте, по которому в конце концов ударила артиллерия противника.Я об этом рассказываю для того, чтоб вы поняли: все успехи противника – это наши ошибки. Противник не придумал ничего гениального, кроме информационно-психологических операций, которыми сопровождает любые действия на фронте.Сейчас, кстати, пытаюсь и обязательно сделаю нечто вроде методички, в которой будут описаны информационно-психологические операции противника против военнослужащих. Ведь когда знаешь, как на тебя будут воздействовать, ты можешь этому противостоять. Как минимум, будешь готов к такому воздействию.Как-то так я вижу ситуацию. Мы сражаемся и самоотверженно бьем противника. Его планы по наступлению рухнули не за счет гениальности каких-то штабов, а за счет слаженной работы и героизма наших бойцов и командиров на земле. Не больше и не меньше. Ребята показали, что сражаются не хуже, чем их предки в Великую Отечественную войну, что не может не радовать.- Какие прогнозы насчет того, что в Киеве почему-то называют контрнаступлением?- Сразу оговорюсь, что это не контрнаступление. Этот термин укрепился благодаря СМИ, а на самом деле контрнаступление – это когда мы идем в наступление, противник нас разбивает и по нашим же следам переходит в свое наступление, выходит на наших плечах на оперативные просторы у нас в тылу.Но мы не шли в масштабное наступление. У нас были наступательные операции в Артемовске, а сейчас идут локальные попытки наступать на Марьинском и Авдеевском направлениях. По сути дела, мы долгое время находимся в активной обороне, а потому противник просто наступает. Он готовил это наступление многие месяцы, готовил резервы, накапливал силы и средства.Тут отдельно хотелось бы отметить работу нашей разведки, которая вскрыла многие планы противника. Во многом благодаря ей маршруты, силы и замыслы противника были известны заранее.По факту их наступление началось четвертого июня по всем направлениям. Потом в ночь с шестого на седьмое они ударили на основном направлении. Еще в середине марта я прогнозировал, что это будет именно Запорожское направление. Цель – выход к Азовскому морю.Дело в том, что им нужен быстрый успех, а быстрый успех – это что-то глобальное, стратегическое. Что-то, что покажет американцам, что деньги на Украину потрачены не зря. Это, к примеру, захват Донецка или Луганска, перерезание сухопутного коридора в Крым.Конечно, Донецк и Луганск – это очень долгая и нереальная для них история. Они понимают, что шансов нет никаких. А вот сухопутный коридор в Крым – вполне. Это быстрее. На этот план они определили три дня, но как-то не получилось.Что будет дальше? Дальше они будут пытаться. Нужно понимать, что конфигурация фронта напоминает подкову или полуовал. Вот этот участок границы с северной стороны – Белгородская, Брянская, Курская области. Это уже не граница, а линия фронта.Для обеих сторон – это и плюс, и минус. Для нас это был бы плюс, если бы хватало сил обрезать их в котлы со всех направлений. Потому, что они уже в огромном полу окружении. Но у нас таких сил нет, а потому плюс остается для них – внутри этой подковы они могут быстро маневрировать.Нам, чтобы перебросить резервы с одного участка на другой, нужно минимум в три раза больше времени, чем им по прямой. Вот так они действуют.Они накопились здесь понимая, что не останутся незамеченными, поскольку средства современной разведки есть у обеих сторон. Потому перед наступлением они проводили маневры: в светлое время суток демонстративно гоняли колонны туда-сюда, чтобы мы не понимали их замысел.Я когда-то прогнозировал, что все произойдет ночью, а применяться будет лишь импортная техника, поскольку они поставят на современный системы управления огнем, включая и ночной режим. Что они решат, будто импортные тепловизоры дадут им преимущество. Но нет.У нас подключились авиация и артиллерия. Там все классно отработали, включая пехоту. Поэтому сейчас, скорее всего, они будут пытаться в других местах. Есть информация, что попробуют прорваться на Луганском направлении. Это северная часть ЛНР.Их наступление не захлебнулось. Не дало результатов, но сказать, что противник понес невосполнимые потери и не сможет продолжать наступательные действия, не могу.Думаю, что наступление продлится еще месяц-полтора. Где-то до конца июля. А потом, когда они понесут ощутимые потери, мы перейдем в контрнаступление. Так это вижу.- Мы говорили об информационной войне. Сейчас вы значительно ближе к российским средствам массовой информации. На этом направлении что-то меняется?- Конечно, меняется в лучшую сторону. Отдельно хотел бы сказать, что если кто-то думает, что на эфирах есть какой-то сценарий, которому следуют гости, выступающие в студии, то он сильно ошибается.В зависимости от формата передачи, как правило, сообщают, что обсуждать будем, к примеру, геев в Европе, выборы в США и боевую обстановку. На других эфирах предлагают обсудить Бахмутскую операцию и наше наступление. Это главные темы.При этом все знают мою позицию и то, что могу критиковать, говорить о проблемах. В принципе никто и никогда не запрещал мне говорить об этом. А Женя Попов на "60 минут" на одном из эфиров прямо спрашивал о проблемах в армии. А это прямо эфир.То, что по телевизору мы часто слышим дичь, зависит скорее от приглашенных гостей. Когда некоторые дедушки, живущие еще в восьмидесятых-девяностых, выступают, не понимая, что есть современные системы разведки и тому подобное. То есть они вроде понимают, но такое мышление.Мне седовласые эксперты в кулуарах говорили: я с вами не согласен – у противника нет сил для наступления, они будут сидеть в глухой обороне. Вот такие "эксперты" тоже случаются.- Сегодня многие вдруг стали военными экспертами…- А еще недавно были вирусологами.- Плюс – ежедневно появляются новые ТГ-каналы с претензиями на понимание ситуации. Какие-то бесконечные "инсайдеры". Как человеку разобраться во всем этом?- Есть способы, но это сложно и требует массы времени, а потому я скажу, что никак. Никак вы не поймете. Могу лишь посоветовать – ориентироваться на авторские Телеграмм-каналы, либо на те каналы, на которые ссылаются авторские. Приоритет – каналы, за которыми стоят конкретные люди.Если я ссылаюсь на каналы "Желтое солнце пустыни" или "Белорусский силовик", то доверяю им. Я также ориентируюсь, если вижу, что мои друзья или авторитетные ресурсы ссылаются на кого-то, то и сам обращаю внимание.Обыватель должен понимать, что за авторским каналом стоит реальный человек, с которого можно спросить за ту или иную публикацию. То есть всегда есть крайний – тот, кто начал. С анонимных каналов не спросишь.Есть достаточно крупные ТГ-каналы, которые здорово замаскированы под наши, но являются украинскими. "Берегини" публиковали списки таких каналов, украинские документы.Там совокупная аудитория – три-четыре миллиона. Это не только ЦИПСО, но и ГУР, и СБУ. А маскируются настолько здорово, что будут год топить за Россию, но в нужный момент вбросят нужную Киеву информацию.В принципе к анонимным каналам, которые появились уже после СВО, можно сразу относиться скептически. Есть ряд исключений, вроде каналов некоторых наших СМИ, а также людей, заметивших, что Телеграмм сейчас рулит.- За полгода вы стали уже совсем неофициальным Безсоновым. Какими проектами сейчас занимаетесь?- Продолжаю заниматься медийкой, как обозреватель выступаю на эфирах, поскольку вижу, как важно доносить свою мысль, свою позицию. В первую очередь для того, чтобы дать смыслы. Так, на эфирах я пытаюсь донести, что эта война не за Донбасс, а за Россию."Почему мы должны защищать вас?", - спрашивают некоторые. А противник лишь подогревает эти разговоры. На самом же деле Донбасс встал на защиту России еще в 2014 году. Сейчас все мы воюем за Россию, и каждый боец должен понимать это, объяснить своей семье. Он должен объяснить, что ушел на войну для того, чтобы война не пришла к нему в дом.Вот эти мысли я пытаюсь донести. Пытаюсь спорить с некоторыми экспертами, которые боятся говорить об убийстве врага, продолжают рассуждать о братском народе, которые когда-нибудь одумается. То есть солдаты в окопах должны убивать врага и погибать сами, а какие-то спикеры даже говорить об этом боятся.Я стал обращать на это внимание, когда боевые товарищи спросили, почему у нас все так мягко по телевизору. Некоторые чувствуют в этом какой-то подвох. Не скажут ли, мол, потом, что никуда нас не посылали? Информационка – это, в первую очередь, психология, борьба за умы. Бойцы должны видеть, что есть кто-то, кто за них заступается и отстаивает их интересы в информационном плане.Кроме того, есть целый ряд проектов. Вот та же "Обратная сторона ЦИПСО", к которой я отношусь очень серьезно. Вроде ходишь на прямые эфиры, где всюду камеры и любое слово может оказаться последним в информационном пространстве, поскольку больше не позовут, но именно проект с "Админом" для меня особенно волнителен. Он стал каким-то более личным, несмотря на то что формат очень легкий, с юмором.Многие думают, что проект – это про деньги. Мы уже шутим, что АПшка нам темник прислала. Понятно, что ни денег, ни темников, там нет. Мы это делаем исключительно для людей – озвучиваем свои мысли о событиях, которые считаем важными.Другие проекты – понятно, что публикуюсь в ряде изданий, веду свой канал, немножко занимаюсь исследованием информационных поводов в открытых источниках.- После того, как украинские спецслужбы начали охотиться на российских журналистов и блогеров, многие коллеги возопили, что государство не может их защитить. Как быть тем, кто боится работать в информационном пространстве?- Бояться стоит всем. Очень-очень сильно бояться. Потому, что от кирпича на голову, ДТП или авиакатастрофы не застрахован никто. Это лишь дополнительный фактор. Как отравиться грибами.Если человек впадает в паранойю, то либо с ума сойдет, либо сопьется. Потому относиться к этому следует, как к дополнительному поражающему фактору.Когда живешь в Донецке, ты понимаешь, что в любое место и в любой момент может прилететь снаряд. Это дополнительный фактор риска. Очень опасный.В то же время, если ты часто ездишь за рулем, есть серьезная вероятность, что попадешь в ДТП, которое отнимет здоровье или жизнь.Однажды в Киеве случай был: подул сильный ветер и сдул кирпичи с крыши гостиницы. Там раствор рассохся уже и не держал. Так вот кирпич упал и убил парня, стоявшего на остановке. Прямо на Майдане дело было.Вот как к этому относиться? Не стоит думать о себе слишком много. Не стоит думать, что вы такой уж важный. По-моему, это у людей из-за комплексов.Да, противник использует террористические методы. Разве кто-то в этом сомневался? Кто-то не видел, что происходило в Донбассе с 2014 года?- Боюсь, что некоторые смотрели в другую сторону.- Ну так это их проблемы. Пусть немного поживут в таких условиях. Да, противник действует комплексно и не ограничивает себя в методах ведения войны. В этом одно из его преимуществ. Это вот когда ты выходишь драться и знаешь, что бить можно только руками, только выше пояса. А противник твой считает, что бить можно, как угодно, и всюду. У кого больше шансов?Другое дело, что потенциал у нас больше. А потому можем позволить ограничить себя в методах ведения войны. Противник действует иначе и подобными методами тоже гнушаться не будет. К этому нужно быть готовыми.- Почему за полтора года у нас так и не появилось своего ЦИПСО?- ( Смеется) Понимаешь, сынок, побеждать надо на фронте, а эти вот лайки ваши, просмотры…я тебе анекдот расскажу, и ты все поймешь. Сидят, значит, два красноармейца на развалинах Рейхстага и один другому говорит: а вот информационную войну мы проиграли. Понимаешь теперь? Вот и не надо ерундой заниматься.А если серьезно, то давно уже есть подразделения типа ЦИПСО. Там крупные штаты, но дело не в создании организации, а в работе и понимании процесса. Можно создать организацию, которая будет рисовать листовки для агитационных снарядов и красивые стенгазеты. Максимум – писать в комментариях, что Зеленский – наркоман. Это одно.Когда большое начальство, которое отвечает за информационное противоборство, считает, что рассказывать о том, как в ВСУ служат лишь геи и скотоложцы – это пик информационной борьбы, когда нет понимания, что информационно-психологические операции позволяют двигать войска, влиять на них, чего-то серьезного ждать не приходится.А ведь посредством информационки можно вербовать противника, можно вынуждать его сдаваться в плен. Когда появится это понимание, тогда все заработает. И подход кадровый радикально изменится.Вот противник осознает, что специалисты стоят дорого, а потому и финансирование у них серьезное. Мы как-то обсуждали, что у каждого центра ИПСО есть ряд внештатных тактических групп, которые занимаются отдельными поручениями.Так вот в смете одной из тактических групп, состоящей из десяти или пятнадцати человек, помимо всего прочего, оказался новый LandCruiser200. Это внештатная тактическая группа по информационке! Понимаешь теперь их уровень финансирования?Допустим, что кто-то наверху поймет важности информационки. Что будет дальше? Прогнозирую, что найдут специалиста и скажут: ты нам нужен! Высшее образование есть? Тогда изволь надеть лейтенантские погоны! Будешь зарабатывать тысяч восемьдесят в месяц и работать с утра до ночи, без выходных. При этом на совещаниях тебя регулярно будут полоскать, обзывая никчемным, держать в стрессе. В итоге от тебя уйдет жена и отрекутся дети.Ах, да! Еще ЗКТ будет нервы делать, поскольку рано или поздно флешку потеряешь или забудешь привязать к ней кирпич, не опечатаешь тумбочку или шкафчик. И кто на это согласится?- Сумма была серьезнее, но я отказался.- Вот и все. У нас есть ЦИПСО и штаты там нормальные, но вывозим мы за счет партизанщины, как это называется в наших кругах. Вот за счет инициативных людей и горизонтальных связей вывозим. Потому, что во всех структурах и ведомствах, включая Минобороны и спецслужбы, есть специалисты, которые понимают сложность бюрократического механизма, согласований и непонимания со стороны руководства. Они между собой объединились и бьют противника не для галочки. Не за награды бьют, а втихаря. Потому, что так надо. Потому, что у нас война. То же самое зачастую происходит и на обычном фронте.

https://ukraina.ru/20180924/1021224862.html

https://ukraina.ru/20230518/1046286169.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, новые регионы, россия, украина