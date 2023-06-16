https://ukraina.ru/20230616/1047277807.html

Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива

Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива - 16.06.2023 Украина.ру

Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива

"Росатом" пока придерживается принципа "глаз за глаз". Мол, если США против нас что-то введут, то мы введем что-то более жесткое. Например, если они введут потолок цен, то мы вообще не будем ничего поставлять. Но пока все торгуют, "Росатом" предпочитает зарабатывать.

2023-06-16T06:18

2023-06-16T06:18

2023-06-16T06:18

интервью

росатом

энергетика

ядерная энергетика

сша

украина

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электричество

россия

зарубежье

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Тем более, что это госкорпорация, которая приносит деньги государству. США один из крупнейших рынков сбыта для обогащенного урана и мы не хотим его терять, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в известном американском издании The New York Times вышла публикация, авторы которой пишут, что США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России. По их сведениям, потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с "Росатомом". Несмотря на стремление Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой, американские компании продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо, отмечает автор. По его словам, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого США.- Игорь, насколько эта информация соответствует действительности?- "Росатом" занимает первое место в мире по обогащению урана. На него приходится около 40% от общемирового рынка. При этом американская компания Westinghouse занимает первое место в мире по производству непосредственно ядерного топлива, которое производится в том числе из российского обогащенного урана.Напомню, когда США еще в прошлом году вводили основной пакет энергетических санкций, они ввели запрет на поставки для себя из России нефти, нефтепродуктов, угля и газа, но не ядерного топлива. Америка понимает, что если она даже себе запретит импорт обогащенного урана, Россия столкнется с проблемой, куда его деть. Москва сократит экспорт, это вызовет дефицит и любой обогащенный уран на мировом рынке будет стоить дороже. Потому что заменить Россию некем, а России будет его трудно куда-то пристроить. Надо будет перестраивать рынок.Короче говоря, все это приведет к подорожанию, и, как следствие, к подорожанию электроэнергии в США. Потому что в Америке большое количество АЭС.Так что они не хотят бить по своей экономике, как это было, когда они запретили поставку российской нефти даже на короткий период. Пока Москва перестраивала рынок, она сократила экспорт, а это весной прошлого года вызвало рост цен на мировом рынке. Они боятся повторения такой же истории с атомом.Плюс, рынок ядерного топлива всегда был менее политизирован, чем углеводороды. На него обращают внимание в последнюю очередь. Но все равно обращают.Ядерная сфера пока осталась одной из последних отраслей, нетронутая санкциями. Да, они вводят ограничения против "Росатома" и его структур, но непосредственно торговых санкций в атомной сфере еще нет. Наверняка, могут добраться и до нее. Они могут придумать какой-то потолок цены. Они скажут: "ОК, вы можете покупать российский уран, но по определенным ценам. Не более того".Будет то же самое, как с потолками на нефть.- Может быть, нам нужно проявить инициативу и надавить на США через уран?- Для нас будет сложно найти альтернативный рынок сбыта. "Росатом" пока придерживается принципа "глаз за глаз". Мол, если они против нас что-то введут, то мы введем что-то более жесткое. Например, если они введут потолок цен, то мы вообще не будем ничего поставлять.Но пока все торгуют, "Росатом" предпочитает зарабатывать. Тем более, что это госкорпорация, которая приносит деньги государству. США один из крупнейших рынков сбыта обогащенного урана и мы не хотим его терять.Поэтому постепенно мы придем к ограничению сотрудничества. Но пока "Росатом" выступает за то, чтобы Москва первой не разрывала эти отношения.- Вы затронули фактор "Вестингауза", у которого было большое количество проектов на Украине. В какой степени на них повлияла СВО?- Повлияла, потому что "Вестингауз" поставлял ядерные топливные сборки для Запорожской АЭС и намеревался все украинские АЭС на них перевести.- Это было очень опасно.- Тут было взаимное проникновение. "Росатом" выходил на рынок ядерных сборок западного дизайна для западных электростанций, а западные компании хотели выйти на дизайн российских АЭС. Но первые такие попытки "Вестингауза" действительно чуть не обернулись трагедией, потому что эти элементы оплавились. Хорошо, что их успели вовремя вытащить.Потом они не оставляли надежд что-то там допилить напильником и более-менее установить их. Но это было экспериментально. Если бы ничего не было, они бы заставили Украину их взять. Потому что для них это было площадкой для апробации технологий, когда в советский энергоблок засовывается топливо западной компании. Они бы показали всему миру: "Смотрите, все безопасно. Украина же запихнула, а куча реакторов работает".Сейчас на АЭС Украины большие проблемы. Отключены энергоблоки, потому что есть вопросы с ядерным топливом, а где-то перебиты электросети. Не факт, что можно эту электроэнергию куда-то деть. По крайней мере, удары России по объектам энергетики Украины были не по самим электростанциям, а по подстанциям. Не факт, что они могут довести эту мощность до потребителя.- Сможем ли мы зарабатывать за счет атомных АЭС Украины, если займем всю ее территорию?- Мы видим, что связи обрубаются буквально каждый день. Буквально вчера на Украине были арестованы руководство одной киевской компании, которая поставляла оборудование даже не в Россию, а на международные проекты "Росатома" в других странах. Этим людям теперь предъявляют измену родине, хотя они давно работали с "Росатомом".Вопрос в другом. Понимает ли Украина, что если она эти связи обрывает, то потом могут остановиться ее энергоблоки?- Сейчас для нее это уже неважно.- Да. Политика перехлестывает экономику и здравый смысл. Но потом же все равно произойдет переход от политики к экономической реальности. Украине придется посмотреть на то, сколько у нее осталось потребителей.Сейчас ее объем промышленного потребления практически равен нулю. Часть населения выехала, часть территорий находится в серой зоне. Украине потом придется понять, нужно ли ей такое большое количество электростанций, которые они контролируют. Нужно ли их восстанавливать? На восстановление чего готовы скинуться европейцы?Они же смотрят на украинские АЭС как на объект, способный производить безуглеродную энергетику. Мол, если мы будем покупать электричество с угольных и газовых станций, то оно будет иметь углеродный след, а по нашей европейской системе это не очень-то будет востребовано.Атомную энергетику они могут использовать. Хотя пока мы видим обратную историю, что украинское энергетическое руководство постоянно говорит про либерализацию электроэнергетики. Потому что если поднять тарифы в рамках либерализации, то будет выгодно импортировать и не надо будет ничего восстанавливать.Они могут все закупать из-за рубежа, как это Украина сейчас и делает. Туда поставки идут из Румынии тразитом через Молдавию.Посмотрим, что будет дальше. Пока же долгосрочного плана ни у кого нет.

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

https://ukraina.ru/20220130/1033180035.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, росатом, энергетика, ядерная энергетика, сша, украина, аэс, электричество, россия, зарубежье