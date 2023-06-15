Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ - 15.06.2023 Украина.ру
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Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ
Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ - 15.06.2023 Украина.ру
Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ
Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов прибудут на Украину с мирной миссией. Об этом 14 июня сообщило польское издание Rzeczpospolita
2023-06-15T13:01
2023-06-15T13:01
новости
зарубежье
украина
владимир зеленский
президенты
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"Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — говорится в публикации.По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с ними встретится Владимир Зеленский.До этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Информация об этом появилась на его сайте: на 12:40 у Дуды запланирована встреча с президентом Коморских островов, на 13:30 — с президентом Замбии, а на 14:15 — с президентом ЮАР.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южноафриканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с российским лидером ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
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новости, зарубежье, украина, владимир зеленский, президенты
Новости, Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский, президенты

Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ

13:01 15.06.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : president.gov.ua
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Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов прибудут на Украину с мирной миссией. Об этом 14 июня сообщило польское издание Rzeczpospolita
"Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — говорится в публикации.
По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с ними встретится Владимир Зеленский.
До этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Информация об этом появилась на его сайте: на 12:40 у Дуды запланирована встреча с президентом Коморских островов, на 13:30 — с президентом Замбии, а на 14:15 — с президентом ЮАР.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южноафриканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
Встреча президентов африканских стран с российским лидером ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
8 июня, 04:55
Капля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравитсяЛидеры ряда влиятельных африканских стран — Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской республики — договорились скоординировать свои усилия с целью скорейшего прекращению боевых действий на территории Украины
 
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